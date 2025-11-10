Jimmy Butler lidera, Warriors bate Pacers e volta a vencer na NBA

Com bom jogo de Jimmy Butler, o Golden State Warriors não teve grandes problemas para superar o Indiana Pacers, por 114 a 83, neste domingo (9). Então, a equipe de San Francisco volta a vencer na temporada após duas derrotas seguidas. Aliás, o técnico Steve Kerr continuou sem poder contar com Stephen Curry, que está doente.
As duas equipes terão folga nesta segunda-feira, mas voltam a atuar na terça-feira (11). Golden State encara o atual campeão da NBA, Oklahoma City Thunder. O duelo será fora de casa. Enquanto isso, Indiana se mantém na Costa Oeste e viaja para Salt Lake City, onde enfrenta o Utah Jazz.
Com seis triunfos em 11 partidas, o Warriors se isola na oitava posição da Conferência Oeste, deixando a igualdade com o Phoenix Suns para trás. Por outro lado, o rival deste domingo não só iguala Brooklyn Nets e Washington Wizards como piores campanhas do Leste, mas também como piores campanhas de toda a NBA em 2025/26.
Escalações
O Golden State Warriors seguiu com a ausência de Stephen Curry. O craque não atuou pelo terceiro jogo seguido, devido a um resfriado. Então, Steve Kerr escalou o quinteto titular com Brandin Podziemski, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Draymond Green e Quinten Post para Warriors x Pacers. Se o camisa 30 ficou de fora, o veterano Al Horford atuou.
Enquanto isso, o Indiana Pacers seguiu a tendência desta temporada. Afinal, atuou com incontáveis desfalques. Ficaram de fora: Pascal Siakam, Aaron Nesmith, TJ McConnell, Obi Toppin, Bennedict Mathurin, Johnnny Furphy e Quenton Jackson, além é claro de Tyrese Haliburton. Com muitos problemas, Rick Carlisle escalou o quinteto titular com Andrew Nembhard, Ben Sheppard, Jarace Walker, Jay Huff e Isaiah Jackson.
Destaques
Foi um primeiro tempo muito errático de ambas as partes. Por um lado, os donos da casa esbarravam em sua falta de ritmo nos arremessos de três pontos. Enquanto isso, a falta de material humano pesava do lado dos visitantes, que no entanto, defendiam de forma aplicada.
Além disso, em vários momentos em que Golden State tentava se desgarrar no placar, uma resposta de Indiana reequilibrava o cenário. Por exemplo, o Warriors de Jimmy Butler até começa com uma sequência de 13 a 4 no primeiro quarto sobre o Pacers. Porém, na sequência, o grande trabalho defensivo de Indiana permitiu apenas dois pontos aos donos da casa em um período de seis minutos, virando o placar.
Depois disso, a equipe de San Francisco chega a abrir 14 pontos de vantagem no segundo período. Mas novamente, sofre a resposta imediata. Indiana consegue diminuir a distância para sete antes do intervalo e na volta, vira o jogo. Esse fim de segundo período e começo de terceiro quarto foi o melhor momento dos visitantes no jogo, com um Andrew Nembhard agressivo e conseguindo se impor.
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (01/11/2025)
- Giannis Antetokounmpo brilha e Bucks bate Bulls
- Luka Doncic supera Victor Wembanyama e Lakers bate Spurs
Enquanto isso, as já conhecidas dificuldades ofensivas de Golden State sem Stephen Curry eram aparentes. Como também é costume, Jimmy Butler não foi um jogador super agressivo em Warriors x Pacers e se manteve no fluxo ofensivo. Mas hoje foi muito eficiente, acertando dez de 15 arremessos. Além disso, suas sete assistências se transformaram em muitas bolas de três que ajudaram a tranquilizar o jogo para Golden State.
Isso ocorreu, sobretudo, da metade final do terceiro período em diante. Foi o momento em que Moses Moody acertou duas bolas de fora e em que os donos da casa conseguiram defender melhor, neutralizando o sistema ofensivo rival e abrindo vantagem. Foi um grande último quarto de nomes como por exemplo, Al Horford e do calouro Will Richard.
Quinten Post também acabou como destaque. Enquanto isso, Draymond Green e Jonathan Kuminga tiveram noites abaixo. Green terminou com mais turnovers do que pontou ou assistências, enquanto o jovem ala teve cinco pontos em nove arremessos. Ainda assim, o suficiente para vencer um Pacers com muitos problemas com turnovers, e que marcou apenas 18 pontos nos últimos 15 minutos da partida. Tudo isso com o Warriors embalando e fazendo 49.
(1-9) Indiana Pacers 83 x 114 Golden State Warriors (6-5)
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Andrew Nembhard
|14
|2
|9
|2
|0
|Jay Huff
|12
|11
|2
|0
|3
|Isaiah Jackson
|12
|6
|1
|0
|1
|Jeremiah Robinson-Earl
|9
|12
|1
|2
|0
|Jarace Walker
|12
|2
|0
|0
|1
Três pontos: 11/39 (28.2%) / Morris: 2/3
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jimmy Butler
|21
|9
|7
|2
|1
|Quinten Post
|14
|8
|2
|1
|0
|Brandin Podziemski
|14
|6
|1
|2
|0
|Moses Moody
|13
|3
|1
|2
|1
|Al Horford
|12
|4
|1
|0
|3
Três pontos: 12/44 (27.3%) / Horford: 4/6
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Warriors de Jimmy Butler sobre o desfalcado Pacers, a rodada da NBA neste domingo ainda contou com mais seis partidas.
Durante a tarde, Houston Rockets e Milwaukee Bucks fizeram grande jogo no Wisconsin. Com um Kevin Durant eficiente e agressivo, enquanto Alperen Sengun esteve em todos os lugares, os texanos conseguiram importante vitória fora de casa. Aliás, superando os 37 pontos de Giannis Antetokounmpo, em mais um grande jogo. O New York Knicks não tomou conhecimento do Brooklyn Nets e atropelou o rival no Madison Square Garden.
Além disso, na Flórida, o Boston Celtics venceu o Orlando Magic no segundo duelo seguido entre os times. Após perder o primeiro confronto, a equipe de Jaylen Brown conseguiu a vingança. Do mesmo modo, em jogo duríssimo, o Detroit Pistons conseguiu virada incrível sobre o Philadelphia 76ers e segue líder do Leste. Acima de tudo, méritos da dupla Cade Cunningham e Jalen Duren, sensação de 2025/26.
O Oklahoma City Thunder foi outro que teve vitória de destaque. O campeão da NBA é o primeiro time a vencer dez partidas em 2025/26, com mais um jogo incrível de Shai Gilgeous-Alexander. Triunfo sobre o Memphis Grizzlies, que até vinha de vitória, mas viu Ja Morant marcar apenas 11 pontos em 18 arremessos contra OKC.
Por fim, o Minnesota Timberwolves venceu o Sacramento Kings na Califórnia sem grandes dificuldades. Anthony Edwards brilhou.
(6-3) Houston Rockets 122 x 115 Milwaukee Bucks (6-4)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|31
|3
|7
|0
|0
|Alperen Sengun
|23
|11
|7
|0
|0
|Jabari Smith Jr.
|16
|9
|1
|0
|0
|Reed Sheppard
|16
|0
|2
|4
|1
|Amen Thompson
|14
|8
|5
|3
|1
Três pontos: 10/26 (38.5%) / Sheppard: 4/6
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Giannis Antetokounmpo
|37
|8
|3
|0
|1
|Ryan Rollins
|19
|2
|5
|1
|0
|Myles Turner
|13
|6
|1
|3
|3
|Cole Anthony
|12
|5
|6
|0
|1
|Bobby Portis
|11
|1
|4
|3
|0
Três pontos: 13/29 (44.8%) / Trent: 3/5
(1-9) Brooklyn Nets 98 x 134 New York Knicks (6-3)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Michael Porter Jr.
|25
|4
|0
|1
|0
|Drake Powell
|15
|2
|3
|1
|1
|Ziaire Williams
|13
|3
|1
|1
|1
|Nic Claxton
|12
|5
|5
|0
|2
|Day’Ron Sharpe
|10
|6
|1
|1
|1
Três pontos: 14/45 (31.1%) / Porter Jr: 4/5
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Karl-Anthony Towns
|28
|12
|2
|2
|0
|OG Anunoby
|19
|8
|3
|1
|0
|Jalen Brunson
|19
|0
|7
|0
|0
|Mikal Bridges
|16
|1
|5
|0
|0
|Josh Hart
|11
|7
|2
|1
|0
Três pontos: 17/37 (45.9%) / Bridges: 4/5
(5-6) Boston Celtics 111 x 107 Orlando Magic (4-6)
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|27
|5
|1
|1
|1
|Anfernee Simons
|25
|1
|3
|0
|0
|Derrick White
|21
|3
|4
|3
|0
|Luka Garza
|16
|8
|3
|1
|0
|Neemias Queta
|8
|6
|0
|0
|1
Três pontos: 13/33 (39.4%) / Simons: 5/8
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|28
|6
|4
|0
|0
|Franz Wagner
|20
|9
|3
|2
|0
|Jalen Suggs
|20
|8
|4
|3
|0
|Tristan Da Silva
|12
|5
|0
|0
|0
|Wendell Carter Jr.
|12
|4
|1
|1
|1
Três pontos: 7/30 (23.3%) / Suggs: 2/4
(10-1) Oklahoma City Thunder 114 x 100 Memphis Grizzlies (4-7)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|35
|7
|6
|2
|0
|Chet Holmgren
|21
|7
|2
|1
|0
|Ajay Mitchell
|21
|6
|4
|3
|0
|Isaiah Hartenstein
|18
|13
|2
|0
|1
|Isaiah Joe
|8
|2
|0
|0
|1
Três pontos: 10/43 (23.3%) / Shai: 3/9
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaren Jackson Jr.
|17
|7
|2
|0
|2
|Cedric Coward
|13
|10
|4
|0
|0
|Santi Aldama
|12
|9
|4
|1
|2
|Jaylen Wells
|12
|1
|2
|0
|0
|Ja Morant
|11
|3
|8
|1
|0
Três pontos: 17/44 (38.6%) / Coward: 3/6
(8-2) Detroit Pistons 111 x 108 Philadelphia 76ers (6-4)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|26
|4
|11
|1
|0
|Jalen Duren
|21
|16
|1
|2
|2
|Duncan Robinson
|17
|1
|1
|3
|0
|Ausar Thompson
|14
|5
|4
|3
|0
|Caris LeVert
|14
|0
|3
|0
|1
Três pontos: 13/30 (43.3%) / LeVert: 4/5
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|33
|4
|7
|2
|0
|Andre Drummond
|17
|12
|2
|1
|1
|Quentin Grimes
|13
|5
|4
|1
|0
|Kelly Oubre Jr.
|13
|5
|3
|0
|1
|Jabari Walker
|12
|5
|0
|0
|0
Três pontos: 12/33 (36.4%) / Maxey: 4/12
(6-4) Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings (3-7)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Edwards
|26
|4
|5
|2
|0
|Jaden McDaniels
|21
|5
|3
|0
|2
|Rudy Gobert
|19
|12
|1
|1
|5
|Julius Randle
|19
|6
|4
|1
|0
|Naz Reid
|13
|4
|2
|2
|1
Três pontos: 18/46 (39.1%) / Edwards: 5/11
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zach LaVine
|26
|4
|2
|1
|0
|DeMar DeRozan
|22
|3
|1
|1
|0
|Domantas Sabonis
|20
|13
|3
|1
|0
|Precious Achiuwa
|12
|10
|0
|0
|1
|Nique Clifford
|10
|6
|5
|1
|0
Três pontos: 13/29 (44.8%) / LaVine: 6/9
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA