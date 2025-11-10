Jimmy Butler lidera, Warriors bate Pacers e volta a vencer na NBA

Rodada deste domingo ainda contou com vitórias de Thunder, Pistons, Rockets, Timberwolves, Knicks e Celtics

Jimmy Butler Warriors Pacers Fonte: Reprodução / X

Com bom jogo de Jimmy Butler, o Golden State Warriors não teve grandes problemas para superar o Indiana Pacers, por 114 a 83, neste domingo (9). Então, a equipe de San Francisco volta a vencer na temporada após duas derrotas seguidas. Aliás, o técnico Steve Kerr continuou sem poder contar com Stephen Curry, que está doente.

As duas equipes terão folga nesta segunda-feira, mas voltam a atuar na terça-feira (11). Golden State encara o atual campeão da NBA, Oklahoma City Thunder. O duelo será fora de casa. Enquanto isso, Indiana se mantém na Costa Oeste e viaja para Salt Lake City, onde enfrenta o Utah Jazz.

Com seis triunfos em 11 partidas, o Warriors se isola na oitava posição da Conferência Oeste, deixando a igualdade com o Phoenix Suns para trás. Por outro lado, o rival deste domingo não só iguala Brooklyn Nets e Washington Wizards como piores campanhas do Leste, mas também como piores campanhas de toda a NBA em 2025/26.

Escalações

O Golden State Warriors seguiu com a ausência de Stephen Curry. O craque não atuou pelo terceiro jogo seguido, devido a um resfriado. Então, Steve Kerr escalou o quinteto titular com Brandin Podziemski, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Draymond Green e Quinten Post para Warriors x Pacers. Se o camisa 30 ficou de fora, o veterano Al Horford atuou.

Enquanto isso, o Indiana Pacers seguiu a tendência desta temporada. Afinal, atuou com incontáveis desfalques. Ficaram de fora: Pascal Siakam, Aaron Nesmith, TJ McConnell, Obi Toppin, Bennedict Mathurin, Johnnny Furphy e Quenton Jackson, além é claro de Tyrese Haliburton. Com muitos problemas, Rick Carlisle escalou o quinteto titular com Andrew Nembhard, Ben Sheppard, Jarace Walker, Jay Huff e Isaiah Jackson.

Destaques

Foi um primeiro tempo muito errático de ambas as partes. Por um lado, os donos da casa esbarravam em sua falta de ritmo nos arremessos de três pontos. Enquanto isso, a falta de material humano pesava do lado dos visitantes, que no entanto, defendiam de forma aplicada.

Além disso, em vários momentos em que Golden State tentava se desgarrar no placar, uma resposta de Indiana reequilibrava o cenário. Por exemplo, o Warriors de Jimmy Butler até começa com uma sequência de 13 a 4 no primeiro quarto sobre o Pacers. Porém, na sequência, o grande trabalho defensivo de Indiana permitiu apenas dois pontos aos donos da casa em um período de seis minutos, virando o placar.

Depois disso, a equipe de San Francisco chega a abrir 14 pontos de vantagem no segundo período. Mas novamente, sofre a resposta imediata. Indiana consegue diminuir a distância para sete antes do intervalo e na volta, vira o jogo. Esse fim de segundo período e começo de terceiro quarto foi o melhor momento dos visitantes no jogo, com um Andrew Nembhard agressivo e conseguindo se impor.

Leia mais!

Enquanto isso, as já conhecidas dificuldades ofensivas de Golden State sem Stephen Curry eram aparentes. Como também é costume, Jimmy Butler não foi um jogador super agressivo em Warriors x Pacers e se manteve no fluxo ofensivo. Mas hoje foi muito eficiente, acertando dez de 15 arremessos. Além disso, suas sete assistências se transformaram em muitas bolas de três que ajudaram a tranquilizar o jogo para Golden State.

Isso ocorreu, sobretudo, da metade final do terceiro período em diante. Foi o momento em que Moses Moody acertou duas bolas de fora e em que os donos da casa conseguiram defender melhor, neutralizando o sistema ofensivo rival e abrindo vantagem. Foi um grande último quarto de nomes como por exemplo, Al Horford e do calouro Will Richard.

Quinten Post também acabou como destaque. Enquanto isso, Draymond Green e Jonathan Kuminga tiveram noites abaixo. Green terminou com mais turnovers do que pontou ou assistências, enquanto o jovem ala teve cinco pontos em nove arremessos. Ainda assim, o suficiente para vencer um Pacers com muitos problemas com turnovers, e que marcou apenas 18 pontos nos últimos 15 minutos da partida. Tudo isso com o Warriors embalando e fazendo 49.

(1-9) Indiana Pacers 83 x 114 Golden State Warriors (6-5)

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Andrew Nembhard 14 2 9 2 0
Jay Huff 12 11 2 0 3
Isaiah Jackson 12 6 1 0 1
Jeremiah Robinson-Earl 9 12 1 2 0
Jarace Walker 12 2 0 0 1

Três pontos: 11/39 (28.2%) / Morris: 2/3

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jimmy Butler 21 9 7 2 1
Quinten Post 14 8 2 1 0
Brandin Podziemski 14 6 1 2 0
Moses Moody 13 3 1 2 1
Al Horford 12 4 1 0 3

Três pontos: 12/44 (27.3%) / Horford: 4/6

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Warriors de Jimmy Butler sobre o desfalcado Pacers, a rodada da NBA neste domingo ainda contou com mais seis partidas.

Durante a tarde, Houston Rockets e Milwaukee Bucks fizeram grande jogo no Wisconsin. Com um Kevin Durant eficiente e agressivo, enquanto Alperen Sengun esteve em todos os lugares, os texanos conseguiram importante vitória fora de casa. Aliás, superando os 37 pontos de Giannis Antetokounmpo, em mais um grande jogo. O New York Knicks não tomou conhecimento do Brooklyn Nets e atropelou o rival no Madison Square Garden.

Além disso, na Flórida, o Boston Celtics venceu o Orlando Magic no segundo duelo seguido entre os times. Após perder o primeiro confronto, a equipe de Jaylen Brown conseguiu a vingança. Do mesmo modo, em jogo duríssimo, o Detroit Pistons conseguiu virada incrível sobre o Philadelphia 76ers e segue líder do Leste. Acima de tudo, méritos da dupla Cade Cunningham e Jalen Duren, sensação de 2025/26.

O Oklahoma City Thunder foi outro que teve vitória de destaque. O campeão da NBA é o primeiro time a vencer dez partidas em 2025/26, com mais um jogo incrível de Shai Gilgeous-Alexander. Triunfo sobre o Memphis Grizzlies, que até vinha de vitória, mas viu Ja Morant marcar apenas 11 pontos em 18 arremessos contra OKC.

Por fim, o Minnesota Timberwolves venceu o Sacramento Kings na Califórnia sem grandes dificuldades. Anthony Edwards brilhou.

(6-3) Houston Rockets 122 x 115 Milwaukee Bucks (6-4)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kevin Durant 31 3 7 0 0
Alperen Sengun 23 11 7 0 0
Jabari Smith Jr. 16 9 1 0 0
Reed Sheppard 16 0 2 4 1
Amen Thompson 14 8 5 3 1

Três pontos: 10/26 (38.5%) / Sheppard: 4/6

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Giannis Antetokounmpo 37 8 3 0 1
Ryan Rollins 19 2 5 1 0
Myles Turner 13 6 1 3 3
Cole Anthony 12 5 6 0 1
Bobby Portis 11 1 4 3 0

Três pontos: 13/29 (44.8%) / Trent: 3/5

(1-9) Brooklyn Nets 98 x 134 New York Knicks (6-3)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Michael Porter Jr. 25 4 0 1 0
Drake Powell 15 2 3 1 1
Ziaire Williams 13 3 1 1 1
Nic Claxton 12 5 5 0 2
Day’Ron Sharpe 10 6 1 1 1

Três pontos: 14/45 (31.1%) / Porter Jr: 4/5

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Karl-Anthony Towns 28 12 2 2 0
OG Anunoby 19 8 3 1 0
Jalen Brunson 19 0 7 0 0
Mikal Bridges 16 1 5 0 0
Josh Hart 11 7 2 1 0

Três pontos: 17/37 (45.9%) / Bridges: 4/5

(5-6) Boston Celtics 111 x 107 Orlando Magic (4-6)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Brown 27 5 1 1 1
Anfernee Simons 25 1 3 0 0
Derrick White 21 3 4 3 0
Luka Garza 16 8 3 1 0
Neemias Queta 8 6 0 0 1

Três pontos: 13/33 (39.4%) / Simons: 5/8

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paolo Banchero 28 6 4 0 0
Franz Wagner 20 9 3 2 0
Jalen Suggs 20 8 4 3 0
Tristan Da Silva 12 5 0 0 0
Wendell Carter Jr. 12 4 1 1 1

Três pontos: 7/30 (23.3%) / Suggs: 2/4

(10-1) Oklahoma City Thunder 114 x 100 Memphis Grizzlies (4-7)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shai Gilgeous-Alexander 35 7 6 2 0
Chet Holmgren 21 7 2 1 0
Ajay Mitchell 21 6 4 3 0
Isaiah Hartenstein 18 13 2 0 1
Isaiah Joe 8 2 0 0 1

Três pontos: 10/43 (23.3%) / Shai: 3/9

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaren Jackson Jr. 17 7 2 0 2
Cedric Coward 13 10 4 0 0
Santi Aldama 12 9 4 1 2
Jaylen Wells 12 1 2 0 0
Ja Morant 11 3 8 1 0

Três pontos: 17/44 (38.6%) / Coward: 3/6

(8-2) Detroit Pistons 111 x 108 Philadelphia 76ers (6-4)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cade Cunningham 26 4 11 1 0
Jalen Duren 21 16 1 2 2
Duncan Robinson 17 1 1 3 0
Ausar Thompson 14 5 4 3 0
Caris LeVert 14 0 3 0 1

Três pontos: 13/30 (43.3%) / LeVert: 4/5

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Tyrese Maxey 33 4 7 2 0
Andre Drummond 17 12 2 1 1
Quentin Grimes 13 5 4 1 0
Kelly Oubre Jr. 13 5 3 0 1
Jabari Walker 12 5 0 0 0

Três pontos: 12/33 (36.4%) / Maxey: 4/12

(6-4) Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings (3-7)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Anthony Edwards 26 4 5 2 0
Jaden McDaniels 21 5 3 0 2
Rudy Gobert 19 12 1 1 5
Julius Randle 19 6 4 1 0
Naz Reid 13 4 2 2 1

Três pontos: 18/46 (39.1%) / Edwards: 5/11

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK
Zach LaVine 26 4 2 1 0
DeMar DeRozan 22 3 1 1 0
Domantas Sabonis 20 13 3 1 0
Precious Achiuwa 12 10 0 0 1
Nique Clifford 10 6 5 1 0

Três pontos: 13/29 (44.8%) / LaVine: 6/9

