Luka Doncic supera Victor Wembanyama e Lakers bate Spurs

Luka Doncic segue em seu começo de temporada mágico e comandou a vitória do Los Angeles Lakers sobre San Antonio Spurs, por 118 a 116. Com a ausência de Austin Reaves, o astro teve outra excelente atuação nesta quarta-feira (5). Por outro lado, Victor Wembanyama não teve bom jogo e acabou expulso por acúmulo de faltas.
Os dois times terão folga nesta quinta-feira (6) em noite com apenas um jogo na liga. No caso de San Antonio, o time volta a entrar em quadra na sexta-feira (7) pela Copa da NBA. O duelo será contra o Houston Rockets em clássico texano. Enquanto isso, Los Angeles começa uma viagem pela Costa Leste, enfrentando o Atlanta Hawks apenas no sábado (8).
Com a vitória em duelo direto, o Lakers assumiu a segunda posição da Conferência Oeste, chegando a sete triunfos em nove partidas. Passando, em suma, o próprio Spurs, que tem o mesmo número de derrotas que o rival da Califórnia (2) mas com cinco triunfos. Aliás, a equipe agora está igualada a Denver Nuggets e Houston Rockets, que também tem a mesma campanha.
Escalações
Do lado do Los Angeles Lakers, a grande notícia foi a ausência de Austin Reaves, com dores na virilha. O ala-armador se uniu a já longa lista de desfalques. Afinal, LeBron James, Gabe Vincent e Maxi Kleber seguem fora. Assim, JJ Redick escalou seu quinteto titular com Luka Doncic, Marcus Smart, Jake LaRavia, Rui Hachimura e Deandre Ayton.
Por outro lado, o San Antonio Spurs teve algumas estreias nesta noite. Afinal, nomes como Jeremy Sochan, Kelly Olynyk e Lindy Waters III jogaram pela primeira vez em 2025/26. Aliás, no caso dos dois últimos, foi a estreia pela franquia. Então, Mitch Johnson escalou seu quinteto com Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie, Harrison Barnes e Victor Wembanyama para Spurs x Lakers.
Destaques
Com Reaves fora era óbvio que o Lakers precisaria de uma atuação muito agressiva e de grande senso de urgência por parte de Luka Doncic para superar o Spurs. Bom, o camisa 77 entregou isso desde o primeiro minuto. Ele atuou por todos os 12 minutos do primeiro período e entregou incríveis 13 pontos, cinco rebotes, três assistências, três roubos de bola e dois tocos. Assim, de cara.
Apesar disso, o resto do time começou com dificuldades. Afinal, todo o Lakers marcou apenas mais 13 pontos no mesmo período. Enquanto isso, San Antonio também não tinha uma noite inspirada de Stephon Castle ou Victor Wembanyama que somaram quatro pontos no primeiro período. Mas produzia de forma coletiva, movimentando a bola e conseguindo conter os principais ajudantes de Doncic.
O grande problema porém, era como San Antonio errava. Os turnovers em excesso geraram ritmo para o Lakers, que viu seu ataque embalar além de Luka Doncic a partir do segundo quarto contra o Spurs. Assim, mesmo liderando todo o primeiro tempo até os instantes finais, a franquia texana foi em desvantagem para o intervalo.
Além disso, algo importante já se apresentava. Enquanto Luka Doncic se manteve por 20 dos 24 minutos em quadra pelo Lakers na primeira etapa, Victor Wembanyama já tinha problemas de faltas antes do intervalo.
No terceiro quarto, porém, tudo parecia ter se alinhado para o time visitante. Castle e Wembanyama passaram a produzir ainda mais pelo Spurs, enquanto as dobras de marcação constantes começaram a minar a produção ofensiva de Luka Doncic pelo Lakers. A equipe chegou a liderar por 12 pontos no fim do terceiro período e parecia faltaria força para uma reação de Los Angeles.
Mas o astro francês que parecia ter encontrado seu ritmo fez sua quinta falta ainda no começo do último período. E se tudo começou muito dependente do camisa 77 nos donos da casa, o Lakers agora tinha bom ritmo de Marcus Smart, Deandre Ayton e Rui Hachimura.
Então, em um período de quase sete minutos que durou até o último minuto da partida, Los Angeles teve uma corrida de 19 a 6 que mudou os rumos da partida. De nove pontos atrás, a equipe se via liderando por quatro, com pouco mais de 35 segundos para o fim do jogo.
Mas houve tempo para drama. Um erro de Marcus Smart em uma saída de bola que mataria o jogo devolveu a bola para um Spurs já sem Wembanyama (expulso) com pouco mais de três segundos para o fim. Na jogada desenhada, falta de Jake LaRavia em Julian Champagnie. No entanto, o ala errou seus dois lances-livres. Keldon Johnson não conseguiu completar um tapinha que levaria o jogo para a prorrogação.
Assim, o Lakers de Luka Doncic venceu o Spurs.
(5-2) San Antonio Spurs 116 x 118 Los Angeles Lakers (7-2)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|19
|8
|3
|1
|1
|Stephon Castle
|16
|5
|8
|3
|0
|Jeremy Sochan
|16
|2
|0
|1
|0
|Devin Vassell
|15
|3
|4
|0
|0
|Harrison Barnes
|14
|6
|3
|0
|0
Três pontos: 13/33 (39.4%) / Barnes: 4/6
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|35
|9
|13
|5
|2
|Deandre Ayton
|22
|10
|0
|1
|2
|Marcus Smart
|17
|5
|5
|1
|1
|Rui Hachimura
|15
|2
|0
|1
|0
|Jaxson Hayes
|9
|4
|1
|0
|0
Três pontos: 10/31 (32.3%) / Doncic: 4/11
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Spurs de Victor Wembanyama, a rodada desta quarta-feira (5) contou com mais dez partidas.
Com grande jogo de Donovan Mitchell e a volta de Darius Garland, o Cleveland Cavaliers venceu o Philadelphia 76ers em Ohio, e igualou o time de Joel Embiid na tabela. Além disso, o Detroit Pistons segue em alta e venceu o Utah Jazz em mais uma grande noite da dupla formada por Cade Cunningham e Jalen Duren. No primeiro horário ainda tivemos o primeiro triunfo do Brooklyn Nets em 2025/26, superando o Indiana Pacers.
Em grande jogo, o Denver Nuggets superou o Miami Heat, com um grande triplo-duplo de Nikola Jokic e lesão de Bam Adebayo na equipe da Flórida. Aliás, o Houston Rockets também venceu em pleno Tennessee contra o Memphis Grizzlies, afundado na crise e com mais um jogo abaixo da crítica de Ja Morant.
O New Orleans Pelicans embalou sua segunda vitória seguida com Saddiq Bey cestinha e um Dallas Mavericks que viu Cooper Flagg em sua melhor atuação. Enquanto isso, o Boston Celtics atropelou o Washington Wizards, em grande noite de Jaylen Brown.
Nos últimos jogos, vitória do Sacramento Kings sobre o Golden State Warriors. Triplo-duplo de Russell Westbrook, grande jogo de DeMar DeRozan e desfalques na equipe de San Francisco. Por fim, o Portland Trail Blazers conseguiu enorme virada e derrubou o último invicto: o atual campeão Oklahoma City Thunder.
(5-3) Philadelphia 76ers 121 x 132 Cleveland Cavaliers (5-3)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|27
|7
|9
|1
|0
|Quentin Grimes
|27
|3
|3
|0
|0
|Kelly Oubre Jr.
|19
|3
|2
|2
|0
|Trendon Watford
|16
|3
|6
|2
|0
|Andre Drummond
|13
|13
|1
|1
|2
Três pontos: 12/31 (38.7%) / Oubre: 4/8
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|46
|4
|8
|1
|0
|Jarrett Allen
|24
|10
|1
|3
|3
|Evan Mobley
|23
|5
|3
|1
|2
|Sam Merrill1
|14
|0
|0
|0
|0
|Jaylon Tyson
|10
|5
|3
|2
|1
Três pontos: 18/44 (40.9%) / Mitchell: 6/11
(3-5) Utah Jazz 103 x 114 Detroit Pistons (6-2)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Sviatoslav Mykhailiuk
|28
|2
|2
|1
|0
|Lauri Markkanen
|25
|4
|0
|2
|0
|Keyonte George
|19
|2
|6
|0
|0
|Jusuf Nurkic
|6
|17
|4
|4
|1
|Ace Bailey
|9
|4
|1
|0
|0
Três pontos: 12/39 (30.8%) / Mykhailiuk: 6/11
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|31
|3
|10
|1
|0
|Jalen Duren
|22
|22
|3
|0
|1
|Ausar Thompson
|18
|7
|4
|1
|1
|Isaiah Stewart
|10
|6
|1
|0
|3
|Caris LeVert
|10
|2
|1
|1
|0
Três pontos: 11/30 (36.7%) / Robinson: 3/6
(1-7) Brooklyn Nets 112 x 103 Indiana Pacers (1-7)
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Michael Porter Jr.
|32
|11
|3
|1
|0
|Nic Claxton
|18
|10
|6
|3
|2
|Noah Clowney
|17
|4
|1
|0
|0
|Tyrese Martin
|16
|5
|2
|1
|0
|Terance Mann
|15
|1
|6
|2
|0
Três pontos: 14/40 (35%) / Martin: 4/7
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|23
|6
|10
|1
|0
|Ben Sheppard
|18
|4
|3
|1
|1
|Jay Huff
|16
|2
|0
|0
|2
|Aaron Nesmith
|15
|7
|2
|1
|0
|Jeremiah Robinson-Earl
|8
|15
|2
|1
|0
Três pontos: 13/36 (36.1%) / Huff: 4/9
(1-7) Washington Wizards 107 x 136 Boston Celtics (4-5)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Alex Sarr
|31
|8
|2
|0
|3
|Justin Champagnie
|12
|5
|0
|1
|0
|Marvin Bagley III
|11
|5
|2
|0
|1
|Malaki Branham
|10
|3
|0
|0
|0
|Kyshawn George
|9
|2
|3
|0
|0
Três pontos: 9/27 (33.3%) / Sarr: 4/5
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|35
|5
|5
|1
|0
|Josh Minott
|21
|5
|0
|3
|0
|Payton Pritchard
|18
|2
|5
|0
|0
|Anfernee Simons
|18
|0
|2
|1
|0
|Neemias Queta
|15
|12
|5
|1
|1
Três pontos: 16/41 (39%) / Simons: 4/10
(4-4) Minnesota Timberwolves 114 x 137 New York Knicks (5-3)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Julius Randle
|32
|5
|4
|0
|1
|Donte DiVincenzo
|21
|3
|4
|1
|0
|Anthony Edwards
|15
|2
|5
|2
|0
|Jaden McDaniels
|13
|4
|3
|0
|0
|Rudy Gobert
|7
|9
|0
|0
|0
Três pontos: 19/40 (47.5%) / DiVincenzo: 5/11
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|OG Anunoby
|25
|8
|1
|2
|1
|Jalen Brunson
|23
|7
|10
|1
|0
|Josh Hart
|18
|5
|4
|0
|0
|Karl-Anthony Towns
|15
|10
|4
|0
|2
|Miles McBride
|14
|3
|4
|1
|0
Três pontos: 19/42 (45.2%) / Hart: 4/5
(5-2) Houston Rockets 124 x 109 Memphis Grizzlies (3-6)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Amen Thompson
|28
|10
|7
|2
|0
|Alperen Sengun
|20
|16
|7
|1
|1
|Tari Eason
|16
|5
|1
|1
|1
|Jabari Smith Jr.
|16
|4
|2
|0
|0
|Josh Okogie
|13
|3
|3
|2
|0
Três pontos: 13/30 (43.3%) / Eason: 4/8
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cam Spencer
|19
|2
|2
|0
|0
|Ja Morant
|17
|5
|8
|1
|1
|Santi Aldama
|16
|4
|1
|2
|1
|Jock Landale
|11
|3
|1
|1
|1
|Vince Williams Jr.
|10
|4
|3
|1
|0
Três pontos: 13/39 (33.3%) / Spencer: 5/9
(2-6) New Orleans Pelicans 101 x 99 Dallas Mavericks (2-6)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Saddiq Bey
|22
|9
|1
|0
|0
|Jose Alvarado
|13
|8
|2
|0
|0
|Jeremiah Fears
|13
|5
|3
|1
|0
|Herb Jones
|12
|5
|2
|2
|1
|Trey Murphy III
|11
|9
|5
|2
|1
Três pontos: 10/31 (32.3%) / Bey: 4/6
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cooper Flagg
|20
|9
|2
|3
|2
|PJ Washington
|15
|11
|1
|1
|2
|Daniel Gafford
|15
|8
|0
|2
|2
|Max Christie
|12
|3
|1
|1
|0
|Klay Thompson
|11
|4
|3
|1
|0
Três pontos: 10/32 (31.3%) / Thompson: 3/6
(4-4) Miami Heat 112 x 122 Denver Nuggets (5-2)
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Norman Powell
|23
|2
|0
|1
|0
|Andrew Wiggins
|22
|4
|5
|2
|1
|Jaime Jaquez Jr.
|21
|3
|2
|1
|0
|Kel’el Ware
|13
|13
|0
|4
|1
|Davion Mitchell
|10
|3
|9
|0
|0
Três pontos: 14/41 (34.1%) / Powell: 4/8
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|33
|15
|16
|3
|0
|Aaron Gordon
|24
|6
|1
|1
|0
|Tim Hardaway Jr.
|18
|3
|0
|0
|0
|Jamal Murray
|14
|8
|3
|2
|1
|Christian Braun
|11
|8
|7
|2
|1
Três pontos: 11/40 (27.5%) / Hardaway: 4/9
(8-1) Oklahoma City Thunder 119 x 121 Portland Trail Blazers (5-3)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|35
|9
|4
|0
|0
|Aaron Wiggins
|27
|2
|2
|3
|0
|Ajay Mitchell
|21
|4
|3
|1
|0
|Isaiah Joe
|14
|0
|2
|0
|0
|Isaiah Hartenstein
|10
|11
|3
|2
|0
Três pontos: 15/38 (39.5%) / Wiggins: 7/10
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|26
|10
|9
|2
|1
|Jrue Holiday
|22
|6
|2
|1
|0
|Jerami Grant
|20
|5
|5
|0
|1
|Shaedon Sharpe
|18
|6
|1
|3
|1
|Toumani Camara
|16
|5
|2
|0
|1
Três pontos: 19/43 (44.2%) / Holiday: 6/10
(5-4) Golden State Warriors 116 x 121 Sacramento Kings (3-5)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Will Richard
|30
|7
|3
|1
|0
|Moses Moody
|28
|3
|3
|2
|4
|Jonathan Kuminga
|24
|9
|3
|0
|0
|Brandin Podziemski
|14
|9
|9
|0
|0
|Buddy Hield
|9
|1
|2
|1
|0
Três pontos: 17/43 (39.5%) / Moody: 6/11
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Russell Westbrook
|23
|16
|10
|1
|0
|DeMar DeRozan
|25
|2
|2
|1
|0
|Malik Monk
|21
|4
|2
|0
|0
|Dennis Schroder
|18
|7
|7
|0
|1
|Nique Clifford
|12
|3
|3
|1
|0
Três pontos: 11/23 (47.8%) / Westbrook: 3/4
