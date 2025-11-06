Luka Doncic supera Victor Wembanyama e Lakers bate Spurs

Luka Doncic segue em seu começo de temporada mágico e comandou a vitória do Los Angeles Lakers sobre San Antonio Spurs, por 118 a 116. Com a ausência de Austin Reaves, o astro teve outra excelente atuação nesta quarta-feira (5). Por outro lado, Victor Wembanyama não teve bom jogo e acabou expulso por acúmulo de faltas.

Continua após a publicidade

Os dois times terão folga nesta quinta-feira (6) em noite com apenas um jogo na liga. No caso de San Antonio, o time volta a entrar em quadra na sexta-feira (7) pela Copa da NBA. O duelo será contra o Houston Rockets em clássico texano. Enquanto isso, Los Angeles começa uma viagem pela Costa Leste, enfrentando o Atlanta Hawks apenas no sábado (8).

Com a vitória em duelo direto, o Lakers assumiu a segunda posição da Conferência Oeste, chegando a sete triunfos em nove partidas. Passando, em suma, o próprio Spurs, que tem o mesmo número de derrotas que o rival da Califórnia (2) mas com cinco triunfos. Aliás, a equipe agora está igualada a Denver Nuggets e Houston Rockets, que também tem a mesma campanha.

Continua após a publicidade

Escalações

Do lado do Los Angeles Lakers, a grande notícia foi a ausência de Austin Reaves, com dores na virilha. O ala-armador se uniu a já longa lista de desfalques. Afinal, LeBron James, Gabe Vincent e Maxi Kleber seguem fora. Assim, JJ Redick escalou seu quinteto titular com Luka Doncic, Marcus Smart, Jake LaRavia, Rui Hachimura e Deandre Ayton.

Por outro lado, o San Antonio Spurs teve algumas estreias nesta noite. Afinal, nomes como Jeremy Sochan, Kelly Olynyk e Lindy Waters III jogaram pela primeira vez em 2025/26. Aliás, no caso dos dois últimos, foi a estreia pela franquia. Então, Mitch Johnson escalou seu quinteto com Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie, Harrison Barnes e Victor Wembanyama para Spurs x Lakers.

Continua após a publicidade

Destaques

Com Reaves fora era óbvio que o Lakers precisaria de uma atuação muito agressiva e de grande senso de urgência por parte de Luka Doncic para superar o Spurs. Bom, o camisa 77 entregou isso desde o primeiro minuto. Ele atuou por todos os 12 minutos do primeiro período e entregou incríveis 13 pontos, cinco rebotes, três assistências, três roubos de bola e dois tocos. Assim, de cara.

Apesar disso, o resto do time começou com dificuldades. Afinal, todo o Lakers marcou apenas mais 13 pontos no mesmo período. Enquanto isso, San Antonio também não tinha uma noite inspirada de Stephon Castle ou Victor Wembanyama que somaram quatro pontos no primeiro período. Mas produzia de forma coletiva, movimentando a bola e conseguindo conter os principais ajudantes de Doncic.

Continua após a publicidade

O grande problema porém, era como San Antonio errava. Os turnovers em excesso geraram ritmo para o Lakers, que viu seu ataque embalar além de Luka Doncic a partir do segundo quarto contra o Spurs. Assim, mesmo liderando todo o primeiro tempo até os instantes finais, a franquia texana foi em desvantagem para o intervalo.

Além disso, algo importante já se apresentava. Enquanto Luka Doncic se manteve por 20 dos 24 minutos em quadra pelo Lakers na primeira etapa, Victor Wembanyama já tinha problemas de faltas antes do intervalo.

Continua após a publicidade

Leia mais!

No terceiro quarto, porém, tudo parecia ter se alinhado para o time visitante. Castle e Wembanyama passaram a produzir ainda mais pelo Spurs, enquanto as dobras de marcação constantes começaram a minar a produção ofensiva de Luka Doncic pelo Lakers. A equipe chegou a liderar por 12 pontos no fim do terceiro período e parecia faltaria força para uma reação de Los Angeles.

Mas o astro francês que parecia ter encontrado seu ritmo fez sua quinta falta ainda no começo do último período. E se tudo começou muito dependente do camisa 77 nos donos da casa, o Lakers agora tinha bom ritmo de Marcus Smart, Deandre Ayton e Rui Hachimura.

Continua após a publicidade

Então, em um período de quase sete minutos que durou até o último minuto da partida, Los Angeles teve uma corrida de 19 a 6 que mudou os rumos da partida. De nove pontos atrás, a equipe se via liderando por quatro, com pouco mais de 35 segundos para o fim do jogo.

Mas houve tempo para drama. Um erro de Marcus Smart em uma saída de bola que mataria o jogo devolveu a bola para um Spurs já sem Wembanyama (expulso) com pouco mais de três segundos para o fim. Na jogada desenhada, falta de Jake LaRavia em Julian Champagnie. No entanto, o ala errou seus dois lances-livres. Keldon Johnson não conseguiu completar um tapinha que levaria o jogo para a prorrogação.

Continua após a publicidade

Assim, o Lakers de Luka Doncic venceu o Spurs.

(5-2) San Antonio Spurs 116 x 118 Los Angeles Lakers (7-2)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembanyama 19 8 3 1 1 Stephon Castle 16 5 8 3 0 Jeremy Sochan 16 2 0 1 0 Devin Vassell 15 3 4 0 0 Harrison Barnes 14 6 3 0 0

Três pontos: 13/33 (39.4%) / Barnes: 4/6

Continua após a publicidade

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 35 9 13 5 2 Deandre Ayton 22 10 0 1 2 Marcus Smart 17 5 5 1 1 Rui Hachimura 15 2 0 1 0 Jaxson Hayes 9 4 1 0 0

Três pontos: 10/31 (32.3%) / Doncic: 4/11

Continua após a publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Lakers de Luka Doncic sobre o Spurs de Victor Wembanyama, a rodada desta quarta-feira (5) contou com mais dez partidas.

Com grande jogo de Donovan Mitchell e a volta de Darius Garland, o Cleveland Cavaliers venceu o Philadelphia 76ers em Ohio, e igualou o time de Joel Embiid na tabela. Além disso, o Detroit Pistons segue em alta e venceu o Utah Jazz em mais uma grande noite da dupla formada por Cade Cunningham e Jalen Duren. No primeiro horário ainda tivemos o primeiro triunfo do Brooklyn Nets em 2025/26, superando o Indiana Pacers.

Continua após a publicidade

Em grande jogo, o Denver Nuggets superou o Miami Heat, com um grande triplo-duplo de Nikola Jokic e lesão de Bam Adebayo na equipe da Flórida. Aliás, o Houston Rockets também venceu em pleno Tennessee contra o Memphis Grizzlies, afundado na crise e com mais um jogo abaixo da crítica de Ja Morant.

O New Orleans Pelicans embalou sua segunda vitória seguida com Saddiq Bey cestinha e um Dallas Mavericks que viu Cooper Flagg em sua melhor atuação. Enquanto isso, o Boston Celtics atropelou o Washington Wizards, em grande noite de Jaylen Brown.

Continua após a publicidade

Nos últimos jogos, vitória do Sacramento Kings sobre o Golden State Warriors. Triplo-duplo de Russell Westbrook, grande jogo de DeMar DeRozan e desfalques na equipe de San Francisco. Por fim, o Portland Trail Blazers conseguiu enorme virada e derrubou o último invicto: o atual campeão Oklahoma City Thunder.

(5-3) Philadelphia 76ers 121 x 132 Cleveland Cavaliers (5-3)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 27 7 9 1 0 Quentin Grimes 27 3 3 0 0 Kelly Oubre Jr. 19 3 2 2 0 Trendon Watford 16 3 6 2 0 Andre Drummond 13 13 1 1 2

Três pontos: 12/31 (38.7%) / Oubre: 4/8

Continua após a publicidade

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 46 4 8 1 0 Jarrett Allen 24 10 1 3 3 Evan Mobley 23 5 3 1 2 Sam Merrill1 14 0 0 0 0 Jaylon Tyson 10 5 3 2 1

Três pontos: 18/44 (40.9%) / Mitchell: 6/11

Continua após a publicidade

(3-5) Utah Jazz 103 x 114 Detroit Pistons (6-2)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK Sviatoslav Mykhailiuk 28 2 2 1 0 Lauri Markkanen 25 4 0 2 0 Keyonte George 19 2 6 0 0 Jusuf Nurkic 6 17 4 4 1 Ace Bailey 9 4 1 0 0

Três pontos: 12/39 (30.8%) / Mykhailiuk: 6/11

Continua após a publicidade

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 31 3 10 1 0 Jalen Duren 22 22 3 0 1 Ausar Thompson 18 7 4 1 1 Isaiah Stewart 10 6 1 0 3 Caris LeVert 10 2 1 1 0

Três pontos: 11/30 (36.7%) / Robinson: 3/6

Continua após a publicidade

(1-7) Brooklyn Nets 112 x 103 Indiana Pacers (1-7)

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK Michael Porter Jr. 32 11 3 1 0 Nic Claxton 18 10 6 3 2 Noah Clowney 17 4 1 0 0 Tyrese Martin 16 5 2 1 0 Terance Mann 15 1 6 2 0

Três pontos: 14/40 (35%) / Martin: 4/7

Continua após a publicidade

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 23 6 10 1 0 Ben Sheppard 18 4 3 1 1 Jay Huff 16 2 0 0 2 Aaron Nesmith 15 7 2 1 0 Jeremiah Robinson-Earl 8 15 2 1 0

Três pontos: 13/36 (36.1%) / Huff: 4/9

(1-7) Washington Wizards 107 x 136 Boston Celtics (4-5)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Sarr 31 8 2 0 3 Justin Champagnie 12 5 0 1 0 Marvin Bagley III 11 5 2 0 1 Malaki Branham 10 3 0 0 0 Kyshawn George 9 2 3 0 0

Três pontos: 9/27 (33.3%) / Sarr: 4/5

Continua após a publicidade

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 35 5 5 1 0 Josh Minott 21 5 0 3 0 Payton Pritchard 18 2 5 0 0 Anfernee Simons 18 0 2 1 0 Neemias Queta 15 12 5 1 1

Três pontos: 16/41 (39%) / Simons: 4/10

Continua após a publicidade

(4-4) Minnesota Timberwolves 114 x 137 New York Knicks (5-3)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 32 5 4 0 1 Donte DiVincenzo 21 3 4 1 0 Anthony Edwards 15 2 5 2 0 Jaden McDaniels 13 4 3 0 0 Rudy Gobert 7 9 0 0 0

Três pontos: 19/40 (47.5%) / DiVincenzo: 5/11

Continua após a publicidade

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK OG Anunoby 25 8 1 2 1 Jalen Brunson 23 7 10 1 0 Josh Hart 18 5 4 0 0 Karl-Anthony Towns 15 10 4 0 2 Miles McBride 14 3 4 1 0

Três pontos: 19/42 (45.2%) / Hart: 4/5

Continua após a publicidade

(5-2) Houston Rockets 124 x 109 Memphis Grizzlies (3-6)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK Amen Thompson 28 10 7 2 0 Alperen Sengun 20 16 7 1 1 Tari Eason 16 5 1 1 1 Jabari Smith Jr. 16 4 2 0 0 Josh Okogie 13 3 3 2 0

Três pontos: 13/30 (43.3%) / Eason: 4/8

Continua após a publicidade

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Spencer 19 2 2 0 0 Ja Morant 17 5 8 1 1 Santi Aldama 16 4 1 2 1 Jock Landale 11 3 1 1 1 Vince Williams Jr. 10 4 3 1 0

Três pontos: 13/39 (33.3%) / Spencer: 5/9

Continua após a publicidade

(2-6) New Orleans Pelicans 101 x 99 Dallas Mavericks (2-6)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK Saddiq Bey 22 9 1 0 0 Jose Alvarado 13 8 2 0 0 Jeremiah Fears 13 5 3 1 0 Herb Jones 12 5 2 2 1 Trey Murphy III 11 9 5 2 1

Três pontos: 10/31 (32.3%) / Bey: 4/6

Continua após a publicidade

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK Cooper Flagg 20 9 2 3 2 PJ Washington 15 11 1 1 2 Daniel Gafford 15 8 0 2 2 Max Christie 12 3 1 1 0 Klay Thompson 11 4 3 1 0

Três pontos: 10/32 (31.3%) / Thompson: 3/6

Continua após a publicidade

(4-4) Miami Heat 112 x 122 Denver Nuggets (5-2)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 23 2 0 1 0 Andrew Wiggins 22 4 5 2 1 Jaime Jaquez Jr. 21 3 2 1 0 Kel’el Ware 13 13 0 4 1 Davion Mitchell 10 3 9 0 0

Três pontos: 14/41 (34.1%) / Powell: 4/8

Continua após a publicidade

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 33 15 16 3 0 Aaron Gordon 24 6 1 1 0 Tim Hardaway Jr. 18 3 0 0 0 Jamal Murray 14 8 3 2 1 Christian Braun 11 8 7 2 1

Três pontos: 11/40 (27.5%) / Hardaway: 4/9

Continua após a publicidade

(8-1) Oklahoma City Thunder 119 x 121 Portland Trail Blazers (5-3)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 35 9 4 0 0 Aaron Wiggins 27 2 2 3 0 Ajay Mitchell 21 4 3 1 0 Isaiah Joe 14 0 2 0 0 Isaiah Hartenstein 10 11 3 2 0

Três pontos: 15/38 (39.5%) / Wiggins: 7/10

Continua após a publicidade

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 26 10 9 2 1 Jrue Holiday 22 6 2 1 0 Jerami Grant 20 5 5 0 1 Shaedon Sharpe 18 6 1 3 1 Toumani Camara 16 5 2 0 1

Três pontos: 19/43 (44.2%) / Holiday: 6/10

Continua após a publicidade

(5-4) Golden State Warriors 116 x 121 Sacramento Kings (3-5)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Will Richard 30 7 3 1 0 Moses Moody 28 3 3 2 4 Jonathan Kuminga 24 9 3 0 0 Brandin Podziemski 14 9 9 0 0 Buddy Hield 9 1 2 1 0

Três pontos: 17/43 (39.5%) / Moody: 6/11

Continua após a publicidade

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK Russell Westbrook 23 16 10 1 0 DeMar DeRozan 25 2 2 1 0 Malik Monk 21 4 2 0 0 Dennis Schroder 18 7 7 0 1 Nique Clifford 12 3 3 1 0

Três pontos: 11/23 (47.8%) / Westbrook: 3/4

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA