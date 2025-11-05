Stephen Curry comanda e Warriors vence Suns

Stephen Curry liderou a vitória do Golden State Warriors sobre o Phoenix Suns, por 118 a 107, na rodada desta terça-feira (4) da NBA. A equipe de San Francisco vinha de duas derrotas para Milwaukee Bucks e Indiana Pacers, mas volta a ter um bom resultado em 2025/26. No entanto, perdeu Jimmy Butler no meio do jogo com dores. Do lado do time do Arizona, o revés deu fim à sequência de duas vitórias seguidas.

Golden State não terá folga e fará um back-to-back. Ou seja, volta à quadra nesta quarta-feira, contra o Sacramento Kings, em rodada recheada com 11 partidas. Enquanto isso, Phoenix só volta a jogar na quinta-feira (6). Em casa, a equipe fará duelo contra o Los Angeles Clippers.

Voltando a vencer, o Warriors de Stephen Curry ocupa agora a sexta posição do Oeste de maneira isolada e o Suns caiu para o 11° lugar com campanha igual a do Memphis Grizzlies.

Escalações

Al Horford ficou de fora da partida pelo Golden State Warriors. O pivô, que não atua nos dois jogos de back-to-backs, foi preservado para o duelo de amanhã contra o Kings. Então, ele se uniu a De’Anthony Melton, como ausências da franquia na partida. O time titular do técnico Steve Kerr foi formado por Stephen Curry, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Draymond Green e Quinten Post.

O Phoenix Suns, por sua vez, também segue desfalcado de uma dupla importante. Afinal, Dillon Brooks e Jalen Green seguem fora. Assim, o técnico Jordan Ott escalou a equipe do Arizona com: Devin Booker, Grayson Allen, Ryan Dunn, Royce O’Neale e Mark Williams.

Destaques

O jogo foi controlado pelo Warriors de Stephen Curry no primeiro tempo contra o Suns. A equipe de San Francisco até demorou para inaugurar o placar, ficando mais de dois minutos sem cestas no começo do jogo, mas quando a bola caiu pela primeira vez, a coisa andou muito bem para o ataque dos donos da casa.

O camisa 30, aliás, esteve em grande ritmo. O armador converteu quatro bolas triplas antes do intervalo em seis tentativas. Apesar de não ter vida fácil nas finalizações próximas a cesta, o astro começou agressivo para ajudar a equipe a dar uma resposta após duas derrotas inesperadas. Quem também ditou o ritmo foi o jovem pivô Quinten Post, que converteu três bolas triplas ainda no primeiro quarto.

As bolas de três, aliás, foram a grande diferença do primeiro tempo. Depois de um começo lento, Phoenix até melhorou sua produção no segundo quarto com quatro conversões em oito tentativas, lideradas por um Devin Booker com 17 pontos. No entanto, o Warriors tinha 13 em 24, uma eficiência de mais de 50% no quisto. Assim, a vantagem que chegou a ser de 25 pontos na primeira etapa, acabou em 19 nos primeiros 24 minutos.

Aliás, vale destacar que Jimmy Butler deixou o jogo com um problema nas costas, ainda no segundo quarto.

Apesar de nem somar tantos pontos assim, a saída de Butler tornou a execução ofensiva do Warriors um pouco menos consistente. Por um lado, a carga em Stephen Curry ficou ainda maior em Warriors x Suns. E ele respondeu com 11 pontos no terceiro quarto e uma boa sequência de lances-livres nos instantes finais para ajudar a liquidar o jogo.

Porém, nesse meio tempo, Phoenix assustou mais de uma vez. No terceiro quarto, uma corrida chegou a transformar a vantagem que era de 24 pontos em apenas sete. Depois de um bom começo de quarto período de Golden State, que voltou a abrir 18 pontos de frente, o Suns respondeu de forma imediata. voltando a colocar a vantagem em apenas um dígito.

Devin Booker terminou com 36 pontos e Mark Williams produziu um duplo-duplo e bom jogo no geral. Grayson Allen também foi nome importante nessas corridas.

Porém, em ambas as situações, a montanha foi escalada mas o pico de uma virada não aconteceu. Além de Curry, o último quarto viu um Moses Moody se elevando com dez pontos e duas bolas triplas vitais. Brandin Podziemski também apareceu de forma decisiva no fim do jogo. Assim, Golden State voltou a vencer em duelo que esteve em seu controle, mas que exigiu algumas respostas, sobretudo no segundo tempo.

(3-5) Phoenix Suns 107 x 118 Golden State Warriors (5-3)

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 38 3 4 1 0 Mark Williams 16 16 4 1 0 Grayson Allen 16 4 5 3 0 Ryan Dunn 10 2 1 3 2 Collin Gillespie 8 5 4 1 0

Três pontos: 12/33 (36.4%) / Allen: 4/9

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 28 4 3 1 1 Moses Moody 24 5 2 1 0 Quinten Post 14 6 3 1 2 Brandin Podzemski 13 2 4 1 0 Buddy Hield 12 2 2 1 0

Três pontos: 19/42 (45.2%) / Moody: 5/8

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Suns de Devin Booker, a rodada desta terça-feira (4) ainda contou com mais cinco partidas.

O grande destaque do dia ficou pela incrível virada do Chicago Bulls sobre o Philadelphia 76ers. Com triplo-duplo de Josh Giddey e bola da vitória de Nikola Vucevic, a franquia de Illinois segue seu começo mágico com seis vitórias em sete jogos e liderando o Leste. Por outro lado, Tyrese Maxey fez 39 pontos, Joel Embiid jogou mais tempo e Jared McCain voltou no 76ers, mas não foi o suficiente para vencer.

O New Orleans Pelicans enfim saiu do zero em 2025/26. Vitória em casa sobre o Charlotte Hornets, mesmo que sem Zion Williamson, mas com a liderança de Trey Murphy e Jose Alvarado. Além disso, Toronto Raptors e Atlanta Hawks venceram Milwaukee Bucks e Orlando Magic com alguma facilidade jogando em casa.

Por fim, o Oklahoma City Thunder manteve sua invencibilidade intacta com mais uma vitória em 2025/26. O triunfo veio sobre o Los Angeles Clippers, com brilho do MVP Shai Gilgeous-Alexander. Então, os atuais campeões seguem como único time com 100% de aproveitamento.

(5-3) Milwaukee Bucks 100 x 128 Toronto Raptors (4-4)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 22 8 3 0 1 Kyle Kuzma 18 3 0 0 1 Cole Anthony 12 4 4 1 1 Ryan Rollins 11 0 5 0 0 Myles Turner 10 8 3 2 1

Três pontos: 11/38 (28.9%) / Green: 3/4

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 23 3 6 4 2 Brandon Ingram 23 8 4 1 2 Immanuel Quickley 15 6 7 1 0 Sandro Mamukelashvilli 15 7 1 0 0 Gradey Dick 14 1 0 0 0

Três pontos: 17/38 (44.7%) / Barrett: 4/8

(3-5) Orlando Magic 112 x 127 Atlanta Hawks (4-4)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 22 11 8 1 0 Tristan Da Silva 20 4 2 2 0 Franz Wagner 18 6 2 0 0 Jalen Suggs 12 2 4 3 0 Wendell Carter Jr. 11 5 1 0 0

Três pontos: 11/34 (32.4%) / Da Silva: 4/5

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK Zaccharie Risacher 21 4 1 1 0 Nickeil Alexander-Walker 20 1 2 2 1 Dyson Daniels 18 6 6 2 0 Jalen Johnson 17 6 5 1 0 Kristaps Porzingis 15 2 3 3 0

Três pontos: 13/30 (43.3%) / Alexander-Walker: 3/5

(5-2) Philadelphia 76ers 111 x 113 Chicago Bulls (6-1)

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 39 5 5 1 3 Joel Embiid 20 6 2 3 4 Kelly Oubre Jr. 18 3 2 2 2 VJ Edgecombe 12 11 4 2 0 Quentin Grimes 10 3 4 4 1

Três pontos: 11/30 (36.7%) / Maxey: 6/10

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Giddey 29 15 12 1 0 Nikola Vucevic 19 10 0 1 1 Isaac Okoro 16 2 5 2 1 Kevin Huerter 12 5 2 1 2 Matas Buzelis 10 5 1 1 2

Três pontos: 13/34 (38.2%) / Okoro: 3/6

(3-5) Charlotte Hornets 112 x 116 New Orleans Pelicans (1-6)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 22 8 3 1 0 Kon Knueppel 20 12 2 0 0 Tre Mann 18 2 2 2 0 Collin Sexton 17 0 5 1 0 Ryan Kalkbrenner 10 11 2 1 4

Três pontos: 13/38 (34.2%) / Knueppel: 3/10

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy III 21 3 3 1 1 Jose Alvarado 18 3 6 2 0 Saddiq Bey 17 4 0 0 0 Karlo Matkovic 13 6 2 0 1 Derik Queen 12 8 7 4 0

Três pontos: 17/38 (44.7%) / Murphy: 5/10

(8-0) Oklahoma City Thunder 126 x 107 Los Angeles Clippers (3-4)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 30 4 12 0 3 Isaiah Joe 22 3 0 0 0 Aaron Wiggins 12 2 2 0 0 Cason Wallace 12 3 1 1 0 Chet Holmgren 11 5 3 1 3

Três pontos: 18/38 (47.4%) / Joe: 6/10

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 25 6 6 1 0 John Collins 17 4 1 1 0 Derrick Jones Jr. 16 4 2 1 1 Brook Lopez 12 2 0 0 0 Bogdan Bogdanovic 11 6 4 2 0

Três pontos: 18/43 (41.9%) / Harden: 5/9

