Stephen Curry comanda e Warriors vence Suns

Stephen Curry liderou a vitória do Golden State Warriors sobre o Phoenix Suns, por 118 a 107, na rodada desta terça-feira (4) da NBA. A equipe de San Francisco vinha de duas derrotas para Milwaukee Bucks e Indiana Pacers, mas volta a ter um bom resultado em 2025/26. No entanto, perdeu Jimmy Butler no meio do jogo com dores. Do lado do time do Arizona, o revés deu fim à sequência de duas vitórias seguidas.
Golden State não terá folga e fará um back-to-back. Ou seja, volta à quadra nesta quarta-feira, contra o Sacramento Kings, em rodada recheada com 11 partidas. Enquanto isso, Phoenix só volta a jogar na quinta-feira (6). Em casa, a equipe fará duelo contra o Los Angeles Clippers.
Voltando a vencer, o Warriors de Stephen Curry ocupa agora a sexta posição do Oeste de maneira isolada e o Suns caiu para o 11° lugar com campanha igual a do Memphis Grizzlies.
Escalações
Al Horford ficou de fora da partida pelo Golden State Warriors. O pivô, que não atua nos dois jogos de back-to-backs, foi preservado para o duelo de amanhã contra o Kings. Então, ele se uniu a De’Anthony Melton, como ausências da franquia na partida. O time titular do técnico Steve Kerr foi formado por Stephen Curry, Jimmy Butler, Jonathan Kuminga, Draymond Green e Quinten Post.
O Phoenix Suns, por sua vez, também segue desfalcado de uma dupla importante. Afinal, Dillon Brooks e Jalen Green seguem fora. Assim, o técnico Jordan Ott escalou a equipe do Arizona com: Devin Booker, Grayson Allen, Ryan Dunn, Royce O’Neale e Mark Williams.
Destaques
O jogo foi controlado pelo Warriors de Stephen Curry no primeiro tempo contra o Suns. A equipe de San Francisco até demorou para inaugurar o placar, ficando mais de dois minutos sem cestas no começo do jogo, mas quando a bola caiu pela primeira vez, a coisa andou muito bem para o ataque dos donos da casa.
O camisa 30, aliás, esteve em grande ritmo. O armador converteu quatro bolas triplas antes do intervalo em seis tentativas. Apesar de não ter vida fácil nas finalizações próximas a cesta, o astro começou agressivo para ajudar a equipe a dar uma resposta após duas derrotas inesperadas. Quem também ditou o ritmo foi o jovem pivô Quinten Post, que converteu três bolas triplas ainda no primeiro quarto.
As bolas de três, aliás, foram a grande diferença do primeiro tempo. Depois de um começo lento, Phoenix até melhorou sua produção no segundo quarto com quatro conversões em oito tentativas, lideradas por um Devin Booker com 17 pontos. No entanto, o Warriors tinha 13 em 24, uma eficiência de mais de 50% no quisto. Assim, a vantagem que chegou a ser de 25 pontos na primeira etapa, acabou em 19 nos primeiros 24 minutos.
Aliás, vale destacar que Jimmy Butler deixou o jogo com um problema nas costas, ainda no segundo quarto.
Apesar de nem somar tantos pontos assim, a saída de Butler tornou a execução ofensiva do Warriors um pouco menos consistente. Por um lado, a carga em Stephen Curry ficou ainda maior em Warriors x Suns. E ele respondeu com 11 pontos no terceiro quarto e uma boa sequência de lances-livres nos instantes finais para ajudar a liquidar o jogo.
Porém, nesse meio tempo, Phoenix assustou mais de uma vez. No terceiro quarto, uma corrida chegou a transformar a vantagem que era de 24 pontos em apenas sete. Depois de um bom começo de quarto período de Golden State, que voltou a abrir 18 pontos de frente, o Suns respondeu de forma imediata. voltando a colocar a vantagem em apenas um dígito.
Devin Booker terminou com 36 pontos e Mark Williams produziu um duplo-duplo e bom jogo no geral. Grayson Allen também foi nome importante nessas corridas.
Porém, em ambas as situações, a montanha foi escalada mas o pico de uma virada não aconteceu. Além de Curry, o último quarto viu um Moses Moody se elevando com dez pontos e duas bolas triplas vitais. Brandin Podziemski também apareceu de forma decisiva no fim do jogo. Assim, Golden State voltou a vencer em duelo que esteve em seu controle, mas que exigiu algumas respostas, sobretudo no segundo tempo.
(3-5) Phoenix Suns 107 x 118 Golden State Warriors (5-3)
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|38
|3
|4
|1
|0
|Mark Williams
|16
|16
|4
|1
|0
|Grayson Allen
|16
|4
|5
|3
|0
|Ryan Dunn
|10
|2
|1
|3
|2
|Collin Gillespie
|8
|5
|4
|1
|0
Três pontos: 12/33 (36.4%) / Allen: 4/9
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Stephen Curry
|28
|4
|3
|1
|1
|Moses Moody
|24
|5
|2
|1
|0
|Quinten Post
|14
|6
|3
|1
|2
|Brandin Podzemski
|13
|2
|4
|1
|0
|Buddy Hield
|12
|2
|2
|1
|0
Três pontos: 19/42 (45.2%) / Moody: 5/8
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Suns de Devin Booker, a rodada desta terça-feira (4) ainda contou com mais cinco partidas.
O grande destaque do dia ficou pela incrível virada do Chicago Bulls sobre o Philadelphia 76ers. Com triplo-duplo de Josh Giddey e bola da vitória de Nikola Vucevic, a franquia de Illinois segue seu começo mágico com seis vitórias em sete jogos e liderando o Leste. Por outro lado, Tyrese Maxey fez 39 pontos, Joel Embiid jogou mais tempo e Jared McCain voltou no 76ers, mas não foi o suficiente para vencer.
O New Orleans Pelicans enfim saiu do zero em 2025/26. Vitória em casa sobre o Charlotte Hornets, mesmo que sem Zion Williamson, mas com a liderança de Trey Murphy e Jose Alvarado. Além disso, Toronto Raptors e Atlanta Hawks venceram Milwaukee Bucks e Orlando Magic com alguma facilidade jogando em casa.
Por fim, o Oklahoma City Thunder manteve sua invencibilidade intacta com mais uma vitória em 2025/26. O triunfo veio sobre o Los Angeles Clippers, com brilho do MVP Shai Gilgeous-Alexander. Então, os atuais campeões seguem como único time com 100% de aproveitamento.
(5-3) Milwaukee Bucks 100 x 128 Toronto Raptors (4-4)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Giannis Antetokounmpo
|22
|8
|3
|0
|1
|Kyle Kuzma
|18
|3
|0
|0
|1
|Cole Anthony
|12
|4
|4
|1
|1
|Ryan Rollins
|11
|0
|5
|0
|0
|Myles Turner
|10
|8
|3
|2
|1
Três pontos: 11/38 (28.9%) / Green: 3/4
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Scottie Barnes
|23
|3
|6
|4
|2
|Brandon Ingram
|23
|8
|4
|1
|2
|Immanuel Quickley
|15
|6
|7
|1
|0
|Sandro Mamukelashvilli
|15
|7
|1
|0
|0
|Gradey Dick
|14
|1
|0
|0
|0
Três pontos: 17/38 (44.7%) / Barrett: 4/8
(3-5) Orlando Magic 112 x 127 Atlanta Hawks (4-4)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|22
|11
|8
|1
|0
|Tristan Da Silva
|20
|4
|2
|2
|0
|Franz Wagner
|18
|6
|2
|0
|0
|Jalen Suggs
|12
|2
|4
|3
|0
|Wendell Carter Jr.
|11
|5
|1
|0
|0
Três pontos: 11/34 (32.4%) / Da Silva: 4/5
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zaccharie Risacher
|21
|4
|1
|1
|0
|Nickeil Alexander-Walker
|20
|1
|2
|2
|1
|Dyson Daniels
|18
|6
|6
|2
|0
|Jalen Johnson
|17
|6
|5
|1
|0
|Kristaps Porzingis
|15
|2
|3
|3
|0
Três pontos: 13/30 (43.3%) / Alexander-Walker: 3/5
(5-2) Philadelphia 76ers 111 x 113 Chicago Bulls (6-1)
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|39
|5
|5
|1
|3
|Joel Embiid
|20
|6
|2
|3
|4
|Kelly Oubre Jr.
|18
|3
|2
|2
|2
|VJ Edgecombe
|12
|11
|4
|2
|0
|Quentin Grimes
|10
|3
|4
|4
|1
Três pontos: 11/30 (36.7%) / Maxey: 6/10
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Josh Giddey
|29
|15
|12
|1
|0
|Nikola Vucevic
|19
|10
|0
|1
|1
|Isaac Okoro
|16
|2
|5
|2
|1
|Kevin Huerter
|12
|5
|2
|1
|2
|Matas Buzelis
|10
|5
|1
|1
|2
Três pontos: 13/34 (38.2%) / Okoro: 3/6
(3-5) Charlotte Hornets 112 x 116 New Orleans Pelicans (1-6)
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Miles Bridges
|22
|8
|3
|1
|0
|Kon Knueppel
|20
|12
|2
|0
|0
|Tre Mann
|18
|2
|2
|2
|0
|Collin Sexton
|17
|0
|5
|1
|0
|Ryan Kalkbrenner
|10
|11
|2
|1
|4
Três pontos: 13/38 (34.2%) / Knueppel: 3/10
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Trey Murphy III
|21
|3
|3
|1
|1
|Jose Alvarado
|18
|3
|6
|2
|0
|Saddiq Bey
|17
|4
|0
|0
|0
|Karlo Matkovic
|13
|6
|2
|0
|1
|Derik Queen
|12
|8
|7
|4
|0
Três pontos: 17/38 (44.7%) / Murphy: 5/10
(8-0) Oklahoma City Thunder 126 x 107 Los Angeles Clippers (3-4)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shai Gilgeous-Alexander
|30
|4
|12
|0
|3
|Isaiah Joe
|22
|3
|0
|0
|0
|Aaron Wiggins
|12
|2
|2
|0
|0
|Cason Wallace
|12
|3
|1
|1
|0
|Chet Holmgren
|11
|5
|3
|1
|3
Três pontos: 18/38 (47.4%) / Joe: 6/10
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|James Harden
|25
|6
|6
|1
|0
|John Collins
|17
|4
|1
|1
|0
|Derrick Jones Jr.
|16
|4
|2
|1
|1
|Brook Lopez
|12
|2
|0
|0
|0
|Bogdan Bogdanovic
|11
|6
|4
|2
|0
Três pontos: 18/43 (41.9%) / Harden: 5/9
