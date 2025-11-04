Nikola Jokic brilha e Nuggets bate Kings

Com mais uma grande atuação de Nikola Jokic, o Denver Nuggets superou o Sacramento Kings por 130 a 124, nesta segunda-feira (3), e voltou a vencer na temporada 2025/26. A partida ficou marcada pelo retorno de Russell Wesbtrook ao Colorado. Aliás, o armador não decepcionou, sendo o melhor jogador da equipe da Califórnia no duelo. No entanto, a vitória ficou com seu ex-time.
Os dois times tem folga nesta terça-feira e só voltam a atuar na quarta-feira (5). O Denver Nuggets recebe o Miami Heat, que está de viagem pela Conferência Oeste. Por outro lado, o Sacramento Kings tem uma batalha de divisão. Afinal, recebe o Golden State Warriors, que estará na segunda noite de um back-to-back.
Com quatro vitórias em seis jogos, a franquia do Colorado agora divide a quinta posição do Oeste com o Houston Rockets. Por outro lado, Sacramento amarga a parte de baixo da tabela e divide a vice-lanterna com o Dallas Mavericks.
Escalações
O Denver Nuggets segue completo na temporada, sem problemas de lesão. Ou seja, o quinteto titular habitual do técnico David Adelman esteve na quadra, com: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic.
Por outro lado, o Sacramento Kings segue lidando com a ausência de Keegan Murray. Apesar de recuperar o calouro Nique Clifford, dessa vez foi Malik Monk que também não atuou. Assim, o quinteto titular de Doug Christie teve Russell Westbrook, Dennis Schroder, Zach LaVine, DeMar DeRozan e Domantas Sabonis.
Destaques
Foi um jogo de bons ataques e defesas menos intensas no Colorado. Em geral, os donos da casa estiveram no controle, liderando a partida por completo. Mas apesar do time da Califórnia não ter nenhuma liderança no placar, Denver não teve vida fácil. No entanto, Nikola Jokic mostrou desde as primeiras posses que a noite seria dele em Nuggets x Kings.
Uma bola de três, uma bela bandeja e um floater lideraram uma sequência de 10 a 1 logo nos primeiros minutos. Mas além dos pontos, sua capacidade de passe e a clássica conexão com os cortes de Aaron Gordon, puniram a defesa rival. O sérvio terminou o primeiro quarto com 15 pontos e cinco assistências. Enquanto isso, o ala-pivô terminou os primeiros 12 minutos com dez de seus 20 pontos.
Aliás, essa foi a tônica da partida. Jokic esteve agressivo, marcando 34 pontos e distribuindo 15 assistências que geraram outros 32 pontos. Todos esses ótimos passem foram muito bem aproveitados, sobretudo, por Gordon e também por Christian Braun e Bruce Brown. Foram dez passes decisivos do camisa 15 para o trio.
Por outro lado, o ataque de Sacramento até produziu bem. O grande problema foi que sempre que o time ameaçava virar o placar, sofria uma resposta. No segundo período, a equipe chegou a diminuir a distância no placar para dois pontos, no melhor momento de Russell Westbrook, Domantas Sabonis e até DeMar DeRozan no jogo. Porém, em um intervalo de dois minutos, Denver já liderava por 12.
No fim do jogo, algumas bolas de três até caíram, com uma sequência de Keon Ellis, Zach LaVine e Westbrook que colocou fogo no jogo. Mas essa não foi a regra do jogo, com o time convertendo apenas nove bolas triplas ao longo do duelo. Por outro lado, foi jogo abaixo da produção padrão de LaVine. Principalmente pelos turnovers. O Kings cometeu o dobro de erros que o Nuggets, o que foi decisivo para a vitória do time de Nikola Jokic.
Aliás, por falar em Nikola Jokic, seus nove pontos no último quarto foram vitais para impedir uma tentativa mais agressiva de virada do Kings sobre o Nuggets. Denver não teve uma noite tão eficiente assim, sobretudo no perímetro, onde converteu pouco mais de 31% de seus arremessos. Mas seu jogo de cortes e próximo a cesta esteve afiado. Mesmo em uma noite de apenas 15 pontos de Jamal Murray, vitória de Denver.
(2-5) Sacramento Kings 124 x 130 Denver Nuggets (4-2)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Russell Westbrook
|26
|12
|6
|2
|0
|DeMar DeRozan
|19
|3
|0
|1
|0
|Dennis Schroder
|18
|4
|9
|1
|0
|Zach LaVine
|15
|5
|4
|0
|0
|Domantas Sabonis
|13
|17
|5
|1
|0
Três pontos: 9/27 (33.3%) / Ellis: 5/8
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nikola Jokic
|34
|7
|14
|4
|2
|Christian Braun
|21
|4
|3
|0
|0
|Aaron Gordon
|20
|7
|1
|1
|0
|Jamal Murray
|15
|7
|7
|0
|1
|Bruce Brown
|13
|6
|3
|0
|0
Três pontos: 12/38 (31.6%) / Jokic: 4/10
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Denver Nuggets de Nikola Jokic sobre o Sacramento Kings de Russell Westbrook, a rodada desta segunda-feira (3) ainda contou com mais oito partidas.
O Milwaukee Bucks venceu o Indiana Pacers com a bola da vitória de Giannis Antetokounmpo acontecendo no último segundo. Aliás, o jogo teve todo um clima diferente pelo retorno de Myles Turner, que foi vaiado até mesmo em seu vídeo tributo pelos torcedores do Pacers.
Minnesota Timberwolves e New York Knicks venceram sem sustos, contra Brooklyn Nets e Washington Wizards respectivamente. Donte DiVincenzo marcou 25 pontos e Julius Randle fez um triplo na vitória de Minnesota. Enquanto isso, Karl-Anthony Towns dominou na vitória de New York.
O Utah Jazz venceu o Boston Celtics em pleno TD Garden, com direito a bola da vitória e grande atuação de Jusuf Nurkic. Enquanto isso, Cade Cunningham e o Detroit Pistons aumentaram ainda mais a crise do Memphis Grizzlies de Ja Morant, em jogo duro no Tennessee. Além disso, o Houston Rockets bateu o Dallas Mavericks no clássico em ótimo jogo de Amen Thompson e com 26 pontos para Alperen Sengun.
Por fim, o Los Angeles Lakers conseguiu grande vitória sobre um Portland Trail Blazers em alta, mesmo sem Luka Doncic e Austin Reaves. O grande destaque foi Deandre Ayton. No último jogo do dia, o Miami Heat bateu o Los Angeles Clippers em jogo decidido nos instantes finais, com grande desempenho de Norman Powell e Bam Adebayo.
(4-3) Minnesota Timberwolves 125 x 109 Brooklyn Nets (0-7)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donte DiVincenzo
|25
|9
|5
|0
|1
|Jaden McDaniels
|22
|3
|3
|2
|1
|Naz Reid
|21
|3
|2
|1
|1
|Julius Randle
|19
|11
|10
|2
|0
|Rudy Gobert
|15
|12
|1
|0
|1
Três pontos: 14/35 (40%) / DiVincenzo: 6/13
Nets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cam Thomas
|25
|2
|3
|2
|0
|Nic Claxton
|19
|8
|7
|0
|1
|Noah Clowney
|15
|6
|1
|2
|0
|Ziaire Williams
|14
|2
|0
|0
|1
|Tyrese Martin
|12
|3
|2
|0
|0
Três pontos: 12/40 (30%) / Clowney: 4/12
(5-2) Milwaukee Bucks 117 x 115 Indiana Pacers (1-6)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Giannis Antetokounmpo
|33
|13
|5
|2
|0
|Kyle Kuzma
|15
|5
|0
|0
|0
|AJ Green
|13
|1
|3
|0
|0
|Cole Anthony
|11
|4
|4
|1
|0
|Myles Turner
|9
|7
|1
|0
|5
Três pontos: 20/47 (42.6%) / Green: 4/8
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|32
|5
|8
|3
|1
|Isaiah Jackson
|21
|10
|1
|2
|1
|Jarace Walker
|18
|8
|5
|0
|0
|Aaron Nesmith
|17
|7
|1
|1
|0
|Quenton Jackson
|7
|2
|4
|0
|0
Três pontos: 8/33 (24.2%) / Walker: 2/6
(3-4) Utah Jazz 105 x 103 Boston Celtics (3-5)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Keyonte George
|31
|5
|4
|1
|0
|Lauri Markkanen
|20
|9
|2
|0
|0
|Kyle Filipowski
|13
|8
|0
|0
|1
|Jusuf Nurkic
|11
|11
|4
|0
|1
|Sviatoslav Mykhailiuk
|9
|6
|1
|0
|0
Três pontos: 9/31 (29%) / Filipowski: 2/3
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|36
|2
|4
|2
|0
|Payton Pritchard
|18
|5
|3
|0
|0
|Anfernee Simons
|15
|1
|2
|0
|0
|Derrick White
|10
|5
|6
|3
|2
|Neemias Queta
|9
|8
|1
|2
|0
Três pontos: 11/51 (21.6%) / Pritchard: 4/11
(1-6) Washington Wizards 102 x 119 New York Knicks (4-3)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Alex Sarr
|19
|8
|7
|1
|2
|Bilal Coulibaly
|15
|7
|2
|2
|0
|Kyshawn George
|15
|5
|2
|3
|1
|Corey Kispert
|15
|0
|4
|0
|0
|Tre Johnson
|10
|4
|1
|0
|1
Três pontos: 13/35 (37.1%) / Kispert: 3/4
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Karl-Anthony Towns
|33
|13
|5
|2
|0
|Jalen Brunson
|16
|1
|9
|1
|0
|OG Anunoby
|16
|6
|2
|5
|0
|Jordan Clarkson
|15
|1
|2
|0
|0
|Josh Hart
|12
|10
|5
|0
|0
Três pontos: 15/41 (36.6%) / Towns: 3/8
(2-5) Dallas Mavericks 102 x 110 Houston Rockets (4-2)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|PJ Washington
|29
|12
|3
|2
|1
|Max Christie
|17
|4
|6
|0
|0
|Daniel Gafford
|14
|4
|1
|2
|3
|Cooper Flagg
|12
|5
|2
|1
|0
|D’Angelo Russell
|10
|4
|12
|0
|0
Três pontos: 9/36 (25%) / Christie: 3/6
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Amen Thompson
|27
|5
|4
|1
|1
|Alperen Sengun
|26
|11
|6
|1
|0
|Kevin Durant
|21
|6
|5
|1
|1
|Tari Eason
|15
|4
|2
|2
|1
|Aaron Holiday
|6
|1
|1
|0
|0
Três pontos: 8/29 (27.6%) / Eason: 3/5
(5-2) Detroit Pistons 114 x 106 Memphis Grizzlies (3-5)
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|33
|5
|8
|0
|1
|Isaiah Stewart
|26
|14
|3
|0
|4
|Jalen Duren
|14
|9
|3
|1
|1
|Ron Holland
|14
|2
|2
|0
|0
|Duncan Robinson
|11
|4
|1
|0
|0
Três pontos: 10/31 (32.3%) / Cade: 3/6
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaren Jackson Jr.
|21
|4
|1
|0
|2
|Ja Morant
|18
|6
|10
|1
|0
|Cedric Coward
|17
|6
|2
|0
|0
|Jock Landale
|13
|5
|1
|4
|0
|Cam Spencer
|13
|2
|3
|0
|0
Três pontos: 14/41 (34.1%) / Spencer: 4/6
(4-3) Miami Heat 120 x 119 Los Angeles Clippers (3-3)
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Bam Adebayo
|25
|10
|4
|2
|0
|Norman Powell
|21
|2
|2
|1
|0
|Andrew Wiggins
|17
|2
|2
|1
|1
|Kel’el Ware
|16
|5
|0
|0
|2
|Davion Mitchell
|8
|5
|9
|3
|0
Três pontos: 12/25 (48%) / Wiggins: 3/5
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|James Harden
|29
|7
|8
|1
|0
|Kawhi Leonard
|27
|4
|4
|4
|2
|Ivica Zubac
|9
|18
|3
|1
|1
|Derrick Jones Jr.
|12
|3
|0
|1
|1
|John Collins
|12
|3
|0
|0
|0
Três pontos: 17/41 (41.5%) / Harden: 6/10
(6-2) Los Angeles Lakers 123 x 115 Portland Trail Blazers (4-3)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deandre Ayton
|29
|10
|2
|0
|3
|Rui Hachimura
|28
|4
|1
|1
|1
|Nick Smith Jr.
|25
|1
|6
|2
|0
|Jake LaRavia
|11
|5
|6
|3
|0
|Marcus Smart
|9
|2
|5
|3
|0
Três pontos: 9/23 (39.1%) / Smith: 5/6
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|33
|6
|2
|1
|1
|Shaedon Sharper
|23
|7
|2
|3
|0
|Jerami Grant
|18
|3
|4
|2
|0
|Toumani Camara
|14
|7
|2
|2
|0
|Jrue Holiday
|8
|3
|6
|1
|0
Três pontos: 9/40 (22.5%) / Avdija: 3/9
