Nikola Jokic brilha e Nuggets bate Kings

Com mais uma grande atuação de Nikola Jokic, o Denver Nuggets superou o Sacramento Kings por 130 a 124, nesta segunda-feira (3), e voltou a vencer na temporada 2025/26. A partida ficou marcada pelo retorno de Russell Wesbtrook ao Colorado. Aliás, o armador não decepcionou, sendo o melhor jogador da equipe da Califórnia no duelo. No entanto, a vitória ficou com seu ex-time.

Continua após a publicidade

Os dois times tem folga nesta terça-feira e só voltam a atuar na quarta-feira (5). O Denver Nuggets recebe o Miami Heat, que está de viagem pela Conferência Oeste. Por outro lado, o Sacramento Kings tem uma batalha de divisão. Afinal, recebe o Golden State Warriors, que estará na segunda noite de um back-to-back.

Com quatro vitórias em seis jogos, a franquia do Colorado agora divide a quinta posição do Oeste com o Houston Rockets. Por outro lado, Sacramento amarga a parte de baixo da tabela e divide a vice-lanterna com o Dallas Mavericks.

Continua após a publicidade

Escalações

O Denver Nuggets segue completo na temporada, sem problemas de lesão. Ou seja, o quinteto titular habitual do técnico David Adelman esteve na quadra, com: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic.

Por outro lado, o Sacramento Kings segue lidando com a ausência de Keegan Murray. Apesar de recuperar o calouro Nique Clifford, dessa vez foi Malik Monk que também não atuou. Assim, o quinteto titular de Doug Christie teve Russell Westbrook, Dennis Schroder, Zach LaVine, DeMar DeRozan e Domantas Sabonis.

Continua após a publicidade

Destaques

Foi um jogo de bons ataques e defesas menos intensas no Colorado. Em geral, os donos da casa estiveram no controle, liderando a partida por completo. Mas apesar do time da Califórnia não ter nenhuma liderança no placar, Denver não teve vida fácil. No entanto, Nikola Jokic mostrou desde as primeiras posses que a noite seria dele em Nuggets x Kings.

Uma bola de três, uma bela bandeja e um floater lideraram uma sequência de 10 a 1 logo nos primeiros minutos. Mas além dos pontos, sua capacidade de passe e a clássica conexão com os cortes de Aaron Gordon, puniram a defesa rival. O sérvio terminou o primeiro quarto com 15 pontos e cinco assistências. Enquanto isso, o ala-pivô terminou os primeiros 12 minutos com dez de seus 20 pontos.

Continua após a publicidade

Aliás, essa foi a tônica da partida. Jokic esteve agressivo, marcando 34 pontos e distribuindo 15 assistências que geraram outros 32 pontos. Todos esses ótimos passem foram muito bem aproveitados, sobretudo, por Gordon e também por Christian Braun e Bruce Brown. Foram dez passes decisivos do camisa 15 para o trio.

Leia mais!

Por outro lado, o ataque de Sacramento até produziu bem. O grande problema foi que sempre que o time ameaçava virar o placar, sofria uma resposta. No segundo período, a equipe chegou a diminuir a distância no placar para dois pontos, no melhor momento de Russell Westbrook, Domantas Sabonis e até DeMar DeRozan no jogo. Porém, em um intervalo de dois minutos, Denver já liderava por 12.

Continua após a publicidade

No fim do jogo, algumas bolas de três até caíram, com uma sequência de Keon Ellis, Zach LaVine e Westbrook que colocou fogo no jogo. Mas essa não foi a regra do jogo, com o time convertendo apenas nove bolas triplas ao longo do duelo. Por outro lado, foi jogo abaixo da produção padrão de LaVine. Principalmente pelos turnovers. O Kings cometeu o dobro de erros que o Nuggets, o que foi decisivo para a vitória do time de Nikola Jokic.

Aliás, por falar em Nikola Jokic, seus nove pontos no último quarto foram vitais para impedir uma tentativa mais agressiva de virada do Kings sobre o Nuggets. Denver não teve uma noite tão eficiente assim, sobretudo no perímetro, onde converteu pouco mais de 31% de seus arremessos. Mas seu jogo de cortes e próximo a cesta esteve afiado. Mesmo em uma noite de apenas 15 pontos de Jamal Murray, vitória de Denver.

Continua após a publicidade

(2-5) Sacramento Kings 124 x 130 Denver Nuggets (4-2)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK Russell Westbrook 26 12 6 2 0 DeMar DeRozan 19 3 0 1 0 Dennis Schroder 18 4 9 1 0 Zach LaVine 15 5 4 0 0 Domantas Sabonis 13 17 5 1 0

Três pontos: 9/27 (33.3%) / Ellis: 5/8

Continua após a publicidade

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 34 7 14 4 2 Christian Braun 21 4 3 0 0 Aaron Gordon 20 7 1 1 0 Jamal Murray 15 7 7 0 1 Bruce Brown 13 6 3 0 0

Três pontos: 12/38 (31.6%) / Jokic: 4/10

Continua após a publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Denver Nuggets de Nikola Jokic sobre o Sacramento Kings de Russell Westbrook, a rodada desta segunda-feira (3) ainda contou com mais oito partidas.

O Milwaukee Bucks venceu o Indiana Pacers com a bola da vitória de Giannis Antetokounmpo acontecendo no último segundo. Aliás, o jogo teve todo um clima diferente pelo retorno de Myles Turner, que foi vaiado até mesmo em seu vídeo tributo pelos torcedores do Pacers.

Continua após a publicidade

Minnesota Timberwolves e New York Knicks venceram sem sustos, contra Brooklyn Nets e Washington Wizards respectivamente. Donte DiVincenzo marcou 25 pontos e Julius Randle fez um triplo na vitória de Minnesota. Enquanto isso, Karl-Anthony Towns dominou na vitória de New York.

O Utah Jazz venceu o Boston Celtics em pleno TD Garden, com direito a bola da vitória e grande atuação de Jusuf Nurkic. Enquanto isso, Cade Cunningham e o Detroit Pistons aumentaram ainda mais a crise do Memphis Grizzlies de Ja Morant, em jogo duro no Tennessee. Além disso, o Houston Rockets bateu o Dallas Mavericks no clássico em ótimo jogo de Amen Thompson e com 26 pontos para Alperen Sengun.

Continua após a publicidade

Por fim, o Los Angeles Lakers conseguiu grande vitória sobre um Portland Trail Blazers em alta, mesmo sem Luka Doncic e Austin Reaves. O grande destaque foi Deandre Ayton. No último jogo do dia, o Miami Heat bateu o Los Angeles Clippers em jogo decidido nos instantes finais, com grande desempenho de Norman Powell e Bam Adebayo.

(4-3) Minnesota Timberwolves 125 x 109 Brooklyn Nets (0-7)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Donte DiVincenzo 25 9 5 0 1 Jaden McDaniels 22 3 3 2 1 Naz Reid 21 3 2 1 1 Julius Randle 19 11 10 2 0 Rudy Gobert 15 12 1 0 1

Três pontos: 14/35 (40%) / DiVincenzo: 6/13

Continua após a publicidade

Nets

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 25 2 3 2 0 Nic Claxton 19 8 7 0 1 Noah Clowney 15 6 1 2 0 Ziaire Williams 14 2 0 0 1 Tyrese Martin 12 3 2 0 0

Três pontos: 12/40 (30%) / Clowney: 4/12

Continua após a publicidade

(5-2) Milwaukee Bucks 117 x 115 Indiana Pacers (1-6)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 33 13 5 2 0 Kyle Kuzma 15 5 0 0 0 AJ Green 13 1 3 0 0 Cole Anthony 11 4 4 1 0 Myles Turner 9 7 1 0 5

Três pontos: 20/47 (42.6%) / Green: 4/8

Continua após a publicidade

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 32 5 8 3 1 Isaiah Jackson 21 10 1 2 1 Jarace Walker 18 8 5 0 0 Aaron Nesmith 17 7 1 1 0 Quenton Jackson 7 2 4 0 0

Três pontos: 8/33 (24.2%) / Walker: 2/6

Continua após a publicidade

(3-4) Utah Jazz 105 x 103 Boston Celtics (3-5)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK Keyonte George 31 5 4 1 0 Lauri Markkanen 20 9 2 0 0 Kyle Filipowski 13 8 0 0 1 Jusuf Nurkic 11 11 4 0 1 Sviatoslav Mykhailiuk 9 6 1 0 0

Três pontos: 9/31 (29%) / Filipowski: 2/3

Continua após a publicidade

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 36 2 4 2 0 Payton Pritchard 18 5 3 0 0 Anfernee Simons 15 1 2 0 0 Derrick White 10 5 6 3 2 Neemias Queta 9 8 1 2 0

Três pontos: 11/51 (21.6%) / Pritchard: 4/11

(1-6) Washington Wizards 102 x 119 New York Knicks (4-3)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK Alex Sarr 19 8 7 1 2 Bilal Coulibaly 15 7 2 2 0 Kyshawn George 15 5 2 3 1 Corey Kispert 15 0 4 0 0 Tre Johnson 10 4 1 0 1

Três pontos: 13/35 (37.1%) / Kispert: 3/4

Continua após a publicidade

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 33 13 5 2 0 Jalen Brunson 16 1 9 1 0 OG Anunoby 16 6 2 5 0 Jordan Clarkson 15 1 2 0 0 Josh Hart 12 10 5 0 0

Três pontos: 15/41 (36.6%) / Towns: 3/8

Continua após a publicidade

(2-5) Dallas Mavericks 102 x 110 Houston Rockets (4-2)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK PJ Washington 29 12 3 2 1 Max Christie 17 4 6 0 0 Daniel Gafford 14 4 1 2 3 Cooper Flagg 12 5 2 1 0 D’Angelo Russell 10 4 12 0 0

Três pontos: 9/36 (25%) / Christie: 3/6

Continua após a publicidade

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK Amen Thompson 27 5 4 1 1 Alperen Sengun 26 11 6 1 0 Kevin Durant 21 6 5 1 1 Tari Eason 15 4 2 2 1 Aaron Holiday 6 1 1 0 0

Três pontos: 8/29 (27.6%) / Eason: 3/5

Continua após a publicidade

(5-2) Detroit Pistons 114 x 106 Memphis Grizzlies (3-5)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 33 5 8 0 1 Isaiah Stewart 26 14 3 0 4 Jalen Duren 14 9 3 1 1 Ron Holland 14 2 2 0 0 Duncan Robinson 11 4 1 0 0

Três pontos: 10/31 (32.3%) / Cade: 3/6

Continua após a publicidade

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 21 4 1 0 2 Ja Morant 18 6 10 1 0 Cedric Coward 17 6 2 0 0 Jock Landale 13 5 1 4 0 Cam Spencer 13 2 3 0 0

Três pontos: 14/41 (34.1%) / Spencer: 4/6

Continua após a publicidade

(4-3) Miami Heat 120 x 119 Los Angeles Clippers (3-3)

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 25 10 4 2 0 Norman Powell 21 2 2 1 0 Andrew Wiggins 17 2 2 1 1 Kel’el Ware 16 5 0 0 2 Davion Mitchell 8 5 9 3 0

Três pontos: 12/25 (48%) / Wiggins: 3/5

Continua após a publicidade

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 29 7 8 1 0 Kawhi Leonard 27 4 4 4 2 Ivica Zubac 9 18 3 1 1 Derrick Jones Jr. 12 3 0 1 1 John Collins 12 3 0 0 0

Três pontos: 17/41 (41.5%) / Harden: 6/10

Continua após a publicidade

(6-2) Los Angeles Lakers 123 x 115 Portland Trail Blazers (4-3)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Deandre Ayton 29 10 2 0 3 Rui Hachimura 28 4 1 1 1 Nick Smith Jr. 25 1 6 2 0 Jake LaRavia 11 5 6 3 0 Marcus Smart 9 2 5 3 0

Três pontos: 9/23 (39.1%) / Smith: 5/6

Continua após a publicidade

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 33 6 2 1 1 Shaedon Sharper 23 7 2 3 0 Jerami Grant 18 3 4 2 0 Toumani Camara 14 7 2 2 0 Jrue Holiday 8 3 6 1 0

Três pontos: 9/40 (22.5%) / Avdija: 3/9

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA