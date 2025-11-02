Kevin Durant domina e Rockets atropela Celtics

Kevin Durant teve grande atuação e o Houston Rockets venceu o Boston Celtics, por 128 a 101, em pleno TD Garden, neste sábado (1). O astro foi o cestinha de uma atuação convincente ofensiva de sua equipe, além de entregar alta eficiência enquanto liderava o triunfo. Por outro lado, os donos da casa sofreram para produzir contra a forte defesa do rival da Conferência Oeste.

Continua após a publicidade

As duas equipes vão folgar neste domingo, mas voltam para a ação na próxima segunda-feira (3). Boston terá um dos primeiros jogos da noite, quando recebe o Utah Jazz, de novo, em casa. Enquanto isso, Houston terá um clássico texano. Afinal, enfrenta o Dallas Mavericks.

Após começar com duas derrotas nos dois primeiros jogos de 2025/26, o Rockets embala sua terceira vitória consecutiva. Por outro lado, o Celtics que vinha de grande vitória sobre o Philadelphia 76ers, volta a estar abaixo dos 50% de aproveitamento, com três vitórias em sete partidas.

Continua após a publicidade

Escalações

O Houston Rockets segue com os desfalques importantes de Fred VanVleet (fora da temporada) e Dorian Finney-Smith no começo de 2025/26. O técnico Ime Udoka, assim, manteve o quinteto titular dos dois jogos anteriores, com Amen Thompson, Josh Okogie, Kevin Durant, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun.

Por outro lado, o Boston Celtics está completo, fora obviamente a ausência de Jayson Tatum que segue fora pelo menos pelo próximos meses, e provavelmente de toda a campanha. Então, Joe Mazzulla teve o quinteto titular com Payton Pritchard, Derrick White, Josh Minott, Jaylen Brown e Neemias Queta.

Continua após a publicidade

Destaques

O primeiro tempo já dava mostras de como a noite ofensiva de Houston seria acima da média. Kevin Durant começou com tudo, marcando 12 pontos logo de cara e impulsionando a liderança do Rockets sobre o Celtics. Porém, a produção coletiva também era ótima e é o tipo de atuação que a equipe visitante deve mirar para ter sucesso em 2025/26.

Afinal, apesar de acertar os quatro arremessos que tentou nos 12 minutos iniciais, Kevin Durant não converteu e nem tentou bolas de fora. Enquanto isso, apesar de um volume baixo, os coadjuvantes estavam inspirados. Houston converteu quatro bolas triplas em oito tentativas no primeiro período e seguiu a tendência no segundo, acertando cinco de oito.

Continua após a publicidade

Nomes como por exemplo, Reed Sheppard, Josh Okogie e Tari Eason lideraram esse impulso do perímetro que forneceu o controle do jogo para o time texano. A liderança foi de 13 pontos logo no primeiro quarto, e quando Boston chegou a diminuir para apenas duas posses, uma nova corrida ofensiva texana colocou o time no controle do jogo.

Leia mais!

Enquanto isso, poucos escapavam da noite ofensiva bem abaixo de Boston. Isso foi evidenciado pelo baixo desempenho dos astros da equipe. Afinal, Jaylen Brown e Derrick White somaram apenas 17 pontos em 25 arremessos ao longo de toda a partida. Um misto de uma atuação pouco inspirada no ataque, mas também de um ótimo trabalho defensivo da ótima defesa de Houston.

Continua após a publicidade

A atuação foi tão ruim que Boston venceu ambas as batalhas de volume, sobretudo nos turnovers. A equipe celta errou muito menos do que o rival. Mas pouco aproveitou. A baixa pressão no aro só rendeu sete lances-livres, enquanto Houston cobrou mais de 30 na partida.

Assim, com a vantagem aumentando de forma consistente, ambos os times tiraram seus titulares da quadra no começo do último período, instaurando o Garbage Time. Kevin Durant terminou com 26 pontos, enquanto Alperen Sengun e Amen Thompson flertaram com triplos-duplos na vitória do Rockets sobre o Celtics. O cestinha celta foi o jovem Baylor Scheierman.

Continua após a publicidade

(3-2) Houston Rockets 128 x 101 Boston Celtics (3-4)

Rockets

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 26 4 1 2 1 Alperen Sengun 16 10 9 1 2 Amen Thompson 17 9 8 0 0 Jabari Smith Jr. 12 6 0 1 4 Tari Eason 12 6 0 0 1

Três pontos: 19/29 (65.5%) / Sheppard: 4/5

Continua após a publicidade

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Baylor Scheierman 17 5 1 2 0 Payton Pritchard 14 1 4 1 0 Jaylen Brown 12 2 5 1 0 Josh Minott 10 6 3 2 0 Jordan Walsh 10 4 1 0 0

Três pontos: 14/44 (31.8%) / Scheierman: 4/5

Continua após a publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Houston Rockets de Kevin Durant sobre o Boston Celtics de Jaylen Brown, a rodada deste sábado contou com outras cinco partidas.

Em Milwaukee, surpresa. Afinal, em grande atuação ofensiva, o Sacramento Kings superou o Milwaukee Bucks. Foram 108 pontos combinados para Zach LaVine, DeMar DeRozan, Domantas Sabonis e Dennis Schroder.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, o Minnesota Timberwolves venceu o Charlotte Hornets com alguma facilidade. Julius Randle anotou 30 pontos e foi o grande destaque.

O Orlando Magic também venceu de forma tranquila em duelo de divisão contra o Washington Wizards. Paolo Banchero e Franz Wagner somaram 53 pontos na partida.

Continua após a publicidade

Além disso, o Indiana Pacers saiu do zero em 2025/26, vencendo o Golden State Warriors. Stephen Curry até marcou 24 pontos, mas foi ineficiente, enquanto Aaron Nesmith, Pascal Siakam e Quenton Jackson somaram 83 pontos para os donos da casa.

Esse texto será atualizado ao fim de Dallas Mavericks x Detroit Pistons.

(2-4) Sacramento Kings 135 x 133 Milwaukee Bucks (4-2)

Kings

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 31 4 2 1 0 DeMar DeRozan 29 4 3 0 0 Domantas Sabonis 24 13 6 1 0 Dennis Schroder 24 5 7 2 0 Russell Westbrook 12 5 10 2 0

Três pontos: 10/28 (35;7%) / LaVine: 6/13

Continua após a publicidade

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 26 11 8 1 1 Kyle Kuzma 22 1 1 0 0 AJ Green 17 4 2 0 0 Gary Trent Jr. 17 0 2 0 0 Ryan Rollins 16 4 8 2 0

Três pontos: 15/32 (46.9%) / Trent: 4/6

Continua após a publicidade

(3-3) Minnesota Timberwolves 122 x 105 Charlotte Hornets (2-4)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 30 7 4 1 0 Donte DiVincenzo 18 3 4 1 0 Naz Reid 18 3 1 0 0 Rudy Gobert 14 15 5 2 2 Jaden McDaniels 14 4 6 0 0

Três pontos: 17/36 (47.2%) / DiVincenzo: 5/12

Continua após a publicidade

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 30 8 4 1 0 LaMelo Ball 18 7 8 1 0 Tre Mann 16 1 5 1 0 Moussa Diabate 11 9 1 0 0 Kon Knueppel 5 8 2 1 0

Três pontos: 13/45 (28.9%) / Bridges: 6/11

Continua após a publicidade

(3-4) Orlando Magic 125 x 94 Washington Wizards (1-5)

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 28 11 4 0 2 Franz Wagner 25 6 6 3 0 Wendell Carter Jr. 16 12 0 0 2 Goga Bitadze 15 6 0 1 3 Anthony Black 8 2 5 0 1

Três pontos: 12/36 (33.3%) / Banchero: 3/6

Continua após a publicidade

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyshawn George 17 3 1 0 1 CJ McCollum 13 5 1 2 0 Alex Sarr 10 8 2 0 3 Bilal Coulibaly 10 2 4 1 1 Marvin Bagley III 8 3 3 0 1

Três pontos: 9/27 (33.3%) / McCollum: 3/4

Continua após a publicidade

(4-3) Golden State Warriors 109 x 114 Indiana Pacers (1-5)

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 24 0 2 1 0 Jimmy Butler 20 6 7 3 2 Jonathan Kuminga 17 5 2 0 0 Brandin Podziemski 16 4 3 1 1 Draymond Green 8 10 1 0 0

Três pontos: 12/44 (27.3%) / Curry: 4/16

Continua após a publicidade

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Nesmith 31 6 1 0 0 Quenton Jackson 25 6 10 3 0 Pascal Siakam 27 5 3 2 1 Isaiah Jackson 10 8 1 0 1 Jarace Walker 6 9 5 0 0

Três pontos: 10/33 (30.3%) / Nesmith: 5/11

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA