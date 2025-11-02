Kevin Durant domina e Rockets atropela Celtics

Kevin Durant teve grande atuação e o Houston Rockets venceu o Boston Celtics, por 128 a 101, em pleno TD Garden, neste sábado (1). O astro foi o cestinha de uma atuação convincente ofensiva de sua equipe, além de entregar alta eficiência enquanto liderava o triunfo. Por outro lado, os donos da casa sofreram para produzir contra a forte defesa do rival da Conferência Oeste.
As duas equipes vão folgar neste domingo, mas voltam para a ação na próxima segunda-feira (3). Boston terá um dos primeiros jogos da noite, quando recebe o Utah Jazz, de novo, em casa. Enquanto isso, Houston terá um clássico texano. Afinal, enfrenta o Dallas Mavericks.
Após começar com duas derrotas nos dois primeiros jogos de 2025/26, o Rockets embala sua terceira vitória consecutiva. Por outro lado, o Celtics que vinha de grande vitória sobre o Philadelphia 76ers, volta a estar abaixo dos 50% de aproveitamento, com três vitórias em sete partidas.
Escalações
O Houston Rockets segue com os desfalques importantes de Fred VanVleet (fora da temporada) e Dorian Finney-Smith no começo de 2025/26. O técnico Ime Udoka, assim, manteve o quinteto titular dos dois jogos anteriores, com Amen Thompson, Josh Okogie, Kevin Durant, Jabari Smith Jr e Alperen Sengun.
Por outro lado, o Boston Celtics está completo, fora obviamente a ausência de Jayson Tatum que segue fora pelo menos pelo próximos meses, e provavelmente de toda a campanha. Então, Joe Mazzulla teve o quinteto titular com Payton Pritchard, Derrick White, Josh Minott, Jaylen Brown e Neemias Queta.
Destaques
O primeiro tempo já dava mostras de como a noite ofensiva de Houston seria acima da média. Kevin Durant começou com tudo, marcando 12 pontos logo de cara e impulsionando a liderança do Rockets sobre o Celtics. Porém, a produção coletiva também era ótima e é o tipo de atuação que a equipe visitante deve mirar para ter sucesso em 2025/26.
Afinal, apesar de acertar os quatro arremessos que tentou nos 12 minutos iniciais, Kevin Durant não converteu e nem tentou bolas de fora. Enquanto isso, apesar de um volume baixo, os coadjuvantes estavam inspirados. Houston converteu quatro bolas triplas em oito tentativas no primeiro período e seguiu a tendência no segundo, acertando cinco de oito.
Nomes como por exemplo, Reed Sheppard, Josh Okogie e Tari Eason lideraram esse impulso do perímetro que forneceu o controle do jogo para o time texano. A liderança foi de 13 pontos logo no primeiro quarto, e quando Boston chegou a diminuir para apenas duas posses, uma nova corrida ofensiva texana colocou o time no controle do jogo.
Enquanto isso, poucos escapavam da noite ofensiva bem abaixo de Boston. Isso foi evidenciado pelo baixo desempenho dos astros da equipe. Afinal, Jaylen Brown e Derrick White somaram apenas 17 pontos em 25 arremessos ao longo de toda a partida. Um misto de uma atuação pouco inspirada no ataque, mas também de um ótimo trabalho defensivo da ótima defesa de Houston.
A atuação foi tão ruim que Boston venceu ambas as batalhas de volume, sobretudo nos turnovers. A equipe celta errou muito menos do que o rival. Mas pouco aproveitou. A baixa pressão no aro só rendeu sete lances-livres, enquanto Houston cobrou mais de 30 na partida.
Assim, com a vantagem aumentando de forma consistente, ambos os times tiraram seus titulares da quadra no começo do último período, instaurando o Garbage Time. Kevin Durant terminou com 26 pontos, enquanto Alperen Sengun e Amen Thompson flertaram com triplos-duplos na vitória do Rockets sobre o Celtics. O cestinha celta foi o jovem Baylor Scheierman.
(3-2) Houston Rockets 128 x 101 Boston Celtics (3-4)
Rockets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Durant
|26
|4
|1
|2
|1
|Alperen Sengun
|16
|10
|9
|1
|2
|Amen Thompson
|17
|9
|8
|0
|0
|Jabari Smith Jr.
|12
|6
|0
|1
|4
|Tari Eason
|12
|6
|0
|0
|1
Três pontos: 19/29 (65.5%) / Sheppard: 4/5
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Baylor Scheierman
|17
|5
|1
|2
|0
|Payton Pritchard
|14
|1
|4
|1
|0
|Jaylen Brown
|12
|2
|5
|1
|0
|Josh Minott
|10
|6
|3
|2
|0
|Jordan Walsh
|10
|4
|1
|0
|0
Três pontos: 14/44 (31.8%) / Scheierman: 4/5
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Houston Rockets de Kevin Durant sobre o Boston Celtics de Jaylen Brown, a rodada deste sábado contou com outras cinco partidas.
Em Milwaukee, surpresa. Afinal, em grande atuação ofensiva, o Sacramento Kings superou o Milwaukee Bucks. Foram 108 pontos combinados para Zach LaVine, DeMar DeRozan, Domantas Sabonis e Dennis Schroder.
Enquanto isso, o Minnesota Timberwolves venceu o Charlotte Hornets com alguma facilidade. Julius Randle anotou 30 pontos e foi o grande destaque.
O Orlando Magic também venceu de forma tranquila em duelo de divisão contra o Washington Wizards. Paolo Banchero e Franz Wagner somaram 53 pontos na partida.
Além disso, o Indiana Pacers saiu do zero em 2025/26, vencendo o Golden State Warriors. Stephen Curry até marcou 24 pontos, mas foi ineficiente, enquanto Aaron Nesmith, Pascal Siakam e Quenton Jackson somaram 83 pontos para os donos da casa.
Esse texto será atualizado ao fim de Dallas Mavericks x Detroit Pistons.
(2-4) Sacramento Kings 135 x 133 Milwaukee Bucks (4-2)
Kings
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Zach LaVine
|31
|4
|2
|1
|0
|DeMar DeRozan
|29
|4
|3
|0
|0
|Domantas Sabonis
|24
|13
|6
|1
|0
|Dennis Schroder
|24
|5
|7
|2
|0
|Russell Westbrook
|12
|5
|10
|2
|0
Três pontos: 10/28 (35;7%) / LaVine: 6/13
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Giannis Antetokounmpo
|26
|11
|8
|1
|1
|Kyle Kuzma
|22
|1
|1
|0
|0
|AJ Green
|17
|4
|2
|0
|0
|Gary Trent Jr.
|17
|0
|2
|0
|0
|Ryan Rollins
|16
|4
|8
|2
|0
Três pontos: 15/32 (46.9%) / Trent: 4/6
(3-3) Minnesota Timberwolves 122 x 105 Charlotte Hornets (2-4)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Julius Randle
|30
|7
|4
|1
|0
|Donte DiVincenzo
|18
|3
|4
|1
|0
|Naz Reid
|18
|3
|1
|0
|0
|Rudy Gobert
|14
|15
|5
|2
|2
|Jaden McDaniels
|14
|4
|6
|0
|0
Três pontos: 17/36 (47.2%) / DiVincenzo: 5/12
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Miles Bridges
|30
|8
|4
|1
|0
|LaMelo Ball
|18
|7
|8
|1
|0
|Tre Mann
|16
|1
|5
|1
|0
|Moussa Diabate
|11
|9
|1
|0
|0
|Kon Knueppel
|5
|8
|2
|1
|0
Três pontos: 13/45 (28.9%) / Bridges: 6/11
(3-4) Orlando Magic 125 x 94 Washington Wizards (1-5)
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|28
|11
|4
|0
|2
|Franz Wagner
|25
|6
|6
|3
|0
|Wendell Carter Jr.
|16
|12
|0
|0
|2
|Goga Bitadze
|15
|6
|0
|1
|3
|Anthony Black
|8
|2
|5
|0
|1
Três pontos: 12/36 (33.3%) / Banchero: 3/6
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kyshawn George
|17
|3
|1
|0
|1
|CJ McCollum
|13
|5
|1
|2
|0
|Alex Sarr
|10
|8
|2
|0
|3
|Bilal Coulibaly
|10
|2
|4
|1
|1
|Marvin Bagley III
|8
|3
|3
|0
|1
Três pontos: 9/27 (33.3%) / McCollum: 3/4
(4-3) Golden State Warriors 109 x 114 Indiana Pacers (1-5)
Warriors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Stephen Curry
|24
|0
|2
|1
|0
|Jimmy Butler
|20
|6
|7
|3
|2
|Jonathan Kuminga
|17
|5
|2
|0
|0
|Brandin Podziemski
|16
|4
|3
|1
|1
|Draymond Green
|8
|10
|1
|0
|0
Três pontos: 12/44 (27.3%) / Curry: 4/16
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Aaron Nesmith
|31
|6
|1
|0
|0
|Quenton Jackson
|25
|6
|10
|3
|0
|Pascal Siakam
|27
|5
|3
|2
|1
|Isaiah Jackson
|10
|8
|1
|0
|1
|Jarace Walker
|6
|9
|5
|0
|0
Três pontos: 10/33 (30.3%) / Nesmith: 5/11
