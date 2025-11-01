Luka Doncic volta, faz 44 e Lakers bate Grizzlies

Luka Doncic retornou de lesão e fez grande jogo na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Memphis Grizzlies, por 117 a 112, na estreia da Copa da NBA, nesta sexta-feira (31). O astro marcou 44 pontos e teve grande atuação no Tennessee, marcado por reviravolta no segundo tempo. O esloveno marcou pelo menos 40 pontos em todas as partidas da campanha de 2025/26 e segue em grande forma.

Continua após a publicidade

A equipe da Califórnia tira folga neste sábado, mas ainda joga no fim de semana. Depois de atuar fora de casa, a equipe recebe o Miami Heat no domingo (2). Enquanto isso, Memphis vai viajar ao Canadá para enfrentar o Toronto Raptors também no domingo.

Escalações

O Memphis Grizzlies segue com desfalques importantes. Afinal, nomes como Ty Jerome, Scotty Pippen Jr, Zach Edey, G.G Jackson e Brandon Clarke seguem fora. Então, a equipe titular teve Ja Morant, Jaylen Wells, Kentavious Caldwell-Pope, Jaren Jackson Jr e Jock Landale.

Continua após a publicidade

Do mesmo modo, apesar do retorno de Luka Doncic contra o Grizzlies, o Los Angeles Lakers segue com problemas. Afinal, LeBron James, Gabe Vincent, Maxi Kleber e Adou Thiero não jogaram. Ainda assim, a volta do esloveno fortaleceu o quinteto titular, que também teve Austin Reaves, Marcus Smart, Rui Hachimura e Deandre Ayton.

Destaques

No primeiro tempo, Memphis se sobressaiu, sobretudo pela batalha de volume. Seja com menos turnovers ou com mais rebotes ofensivos, o Grizzlies conseguiu mais chances de arremesso do que o Lakers, mesmo com um Luka Doncic que já estava quente.

Continua após a publicidade

Além disso, os astros dos donos da casa começaram agressivos e liderando o ataque. Jaren Jackson Jr e Ja Morant passaram longe de ter um dia brilhante. Ainda assim, dos poucos 23 pontos que eles somaram, 21 foram nos primeiros 24 minutos. Além disso, enquanto os melhores jogadores lideravam o impulso da equipe, os donos da casa também converteram nove de suas 14 bolas triplas até o intervalo.

Tudo isso foi sacramentado em uma grande corrida no segundo período. Após ficar atrás no placar no primeiro quarto e chegar a ter oito pontos de desvantagem no segundo período (após liderar no começo do jogo), Memphis empilhou uma corrida de 29 a 6 que mudou os rumos do jogo. Ou ao menos parecia, afinal, a reação de Los Angeles foi imediata.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Luka Doncic fez 19 pontos no primeiro tempo e manteve seu time no jogo, mas uma sequência de três bolas de fora no começo do terceiro quarto trouxe o Lakers de volta ao duelo rapidamente. Além disso, Austin Reaves, ainda discreto até aquele momento, também passou a produzir. Assim, em pouco mais de seis minutos, a equipe da California liderava o placar.

Se Luka Doncic liderava o impulso do Lakers, os astros do Grizzlies estavam sumidos. Porém, o trabalho coletivo os manteve no jogo e até os fez retomar a liderança que se sustentou até o fim do terceiro período. Nomes como por exemplo, Cam Spencer, o calouro Cedric Coward e Jock Landale tiveram boa produção nesse período.

Continua após a publicidade

Mas uma nova sequência de Los Angeles no último período, praticamente definiu o duelo. Nesse meio tempo, a equipe transformou uma desvantagem de quatro pontos, em um 108 a 97. Apesar da boa produção coletiva, Memphis não conseguiu uma nova reação. Por fim, os visitantes confirmaram a vitória, mesmo com uma reação tardia que chegou a diminuir a vantagem do Lakers, mas não de maneira suficiente.

(4-2) Los Angeles Lakers 117 x 112 Memphis Grizzlies (3-3)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 44 12 6 0 0 Austin Reaves 21 4 4 1 0 Jake LaRavia 13 5 2 2 0 Marcus Smart 12 3 4 2 0 Rui Hachimura 9 0 0 0 0

Três pontos: 13/38 (34.2%) / Doncic: 6/15

Continua após a publicidade

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Wells 16 7 0 0 0 Jock Landale 16 5 1 1 0 Jaren Jackson Jr. 15 4 1 0 0 Cedric Coward 13 10 3 3 0 Kentavious Caldwell-Pope 12 2 5 0 0

Três pontos: 14/45 (31.1%) / Landale: 2/2

Continua após a publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória de Lakers de Luka Doncic sobre o Grizzlies de Ja Morant, a rodada inaugural da Copa da NBA nesta sexta-feira, teve outras sete partidas. Incluindo a grande vitória do Portland Trail Blazers contra o Denver Nuggets. Agora, o brasileiro Tiago Splitter tem quatro vitórias em cinco jogos à frente da equipe.

Então, confira os outros resultados do primeiro dia do torneio e de mais um dia de temporada regular.

(2-3) New York Knicks 125 x 135 Chicago Bulls (5-0)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 29 2 7 0 0 OG Anunoby 26 4 3 1 1 Mikal Bridges 23 4 6 0 1 Karl-Anthony Towns 22 10 4 0 1 Miles McBride 8 2 2 1 0

Três pontos: 18/45 (40%) / Anunoby: 5/7

Continua após a publicidade

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK Josh Giddey 32 10 9 1 0 Nikola Vucevic 26 7 2 0 0 Ayo Dosunmu 22 4 9 1 0 Matas Buzelis 13 0 1 1 1 Kevin Huerter 12 6 2 2 1

Três pontos: 17/37 (46.9%) / Vucevic: 4/8

Continua após a publicidade

(3-3) Atlanta Hawks 128 x 108 Indiana Pacers (0-5)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 22 13 8 2 1 Nickeil Alexander-Walker 21 3 3 2 0 Dyson Daniels 18 9 6 3 0 Kristaps Porzingis 15 8 1 0 1 Onyeka Okongwu 14 9 2 0 2

Três pontos: 10/30 (33.3%) / Wallace: 3/3

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 18 5 5 0 0 Jarace Walker 17 3 3 0 0 Quenton Jackson 15 4 4 1 1 Aaron Nesmith 12 2 1 1 0 Mac McClung 12 2 0 3 0

Três pontos: 13/47 (27.7%) / Walker: 4/6

Continua após a publicidade

(3-3) Boston Celtics 109 x 108 Philadelphia 76ers (4-1)

Celtics

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 32 3 6 1 1 Anfernee Simons 19 4 2 0 1 Payton Pritchard 15 2 5 2 0 Derrick White 15 4 4 2 1 Luka Garza 9 5 1 0 0

Três pontos: 14/45 (31.1%) / Brown: 4/7

Continua após a publicidade

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 26 8 14 2 2 Joel Embiid 20 6 3 0 2 Kelly Oubre Jr. 17 9 0 2 0 V.J Edgecombe 17 5 5 0 0 Quentin Grimes 16 2 3 1 0

Três pontos: 13/34 (38.2%) / Maxey: 4/9

Continua após a publicidade

(2-4) Toronto Raptors 112 x 101 Cleveland Cavaliers (3-3)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 20 8 5 2 0 Jamison Battle 20 1 0 0 1 RJ Barrett 20 3 2 2 0 Scottie Barnes 14 10 5 1 1 Sandro Mamukelashvilli 11 6 3 1 1

Três pontos: 13/30 (43.3%) / Battle: 6/6

Continua após a publicidade

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Evan Mobley 29 8 3 3 1 De’Andre Hunter 26 6 2 0 1 Jaylon Tyson 18 4 4 0 3 Lonzo Ball 8 5 5 1 0 Dean Wade 5 4 4 3 2

Três pontos: 14/46 (30.4%) / Tyson: 4/8

Continua após a publicidade

(2-3) Utah Jazz 96 x 118 Phoenix Suns (2-4)

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 33 4 0 0 1 Keyonte George 17 8 9 1 1 Kyle Anderson 8 3 3 0 0 Cody Williams 8 1 0 0 0 Walker Kessler 4 13 1 1 0

Três pontos: 12/37 (32.4%) / Markkanen; 4/11

Continua após a publicidade

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 36 5 9 0 1 Grayson Allen 14 7 6 3 1 Ryan Dunn 13 10 2 2 0 Royce O’Neale 13 5 2 2 0 Collin Gillespie 12 3 6 1 1

Três pontos: 17/48 (35.4%) / Booker: 6/9

Continua após a publicidade

(3-2) Denver Nuggets 107 x 109 Portland Trail Blazers (4-2)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 22 6 3 1 0 Nikola Jokic 21 14 9 1 2 Aaron Gordon 14 5 1 1 0 Tim Hardaway Jr. 11 2 2 1 0 Peyton Watson 10 4 1 2 1

Três pontos: 6/25 (24%) / Jokic: 2/3

Continua após a publicidade

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 23 4 4 0 0 Shaedon Sharpe 19 4 1 0 1 Jerami Grant 16 5 0 2 1 Toumani Camara 14 2 3 2 2 Jrue Holiday 11 3 13 2 0

Três pontos: 11/39 (28.2%) / Sharpe: 3/7

Continua após a publicidade

(0-5) New Orleans Pelicans 124 x 126 Los Angeles Clippers (3-2)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 30 2 2 0 1 Zion Williamson 29 6 3 0 0 Trey Murphy III 17 5 6 2 0 Jeremiah Fears 13 4 8 4 0 Herb Jones 11 4 4 1 0

Três pontos: 18/37 (48.6%) / Poole: 7/13

Continua após a publicidade

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK Kawhi Leonard 34 5 5 6 0 James Harden 24 5 14 2 0 Derrick Jones 16 3 1 0 2 Ivica Zubac 14 11 1 0 3 John Collins 14 3 1 0 0

Três pontos: 15/39 (38.5%) / Leonard: 5/8

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA