Luka Doncic volta, faz 44 e Lakers bate Grizzlies

Luka Doncic retornou de lesão e fez grande jogo na vitória do Los Angeles Lakers sobre o Memphis Grizzlies, por 117 a 112, na estreia da Copa da NBA, nesta sexta-feira (31). O astro marcou 44 pontos e teve grande atuação no Tennessee, marcado por reviravolta no segundo tempo. O esloveno marcou pelo menos 40 pontos em todas as partidas da campanha de 2025/26 e segue em grande forma.
A equipe da Califórnia tira folga neste sábado, mas ainda joga no fim de semana. Depois de atuar fora de casa, a equipe recebe o Miami Heat no domingo (2). Enquanto isso, Memphis vai viajar ao Canadá para enfrentar o Toronto Raptors também no domingo.
Escalações
O Memphis Grizzlies segue com desfalques importantes. Afinal, nomes como Ty Jerome, Scotty Pippen Jr, Zach Edey, G.G Jackson e Brandon Clarke seguem fora. Então, a equipe titular teve Ja Morant, Jaylen Wells, Kentavious Caldwell-Pope, Jaren Jackson Jr e Jock Landale.
Do mesmo modo, apesar do retorno de Luka Doncic contra o Grizzlies, o Los Angeles Lakers segue com problemas. Afinal, LeBron James, Gabe Vincent, Maxi Kleber e Adou Thiero não jogaram. Ainda assim, a volta do esloveno fortaleceu o quinteto titular, que também teve Austin Reaves, Marcus Smart, Rui Hachimura e Deandre Ayton.
Destaques
No primeiro tempo, Memphis se sobressaiu, sobretudo pela batalha de volume. Seja com menos turnovers ou com mais rebotes ofensivos, o Grizzlies conseguiu mais chances de arremesso do que o Lakers, mesmo com um Luka Doncic que já estava quente.
Além disso, os astros dos donos da casa começaram agressivos e liderando o ataque. Jaren Jackson Jr e Ja Morant passaram longe de ter um dia brilhante. Ainda assim, dos poucos 23 pontos que eles somaram, 21 foram nos primeiros 24 minutos. Além disso, enquanto os melhores jogadores lideravam o impulso da equipe, os donos da casa também converteram nove de suas 14 bolas triplas até o intervalo.
Tudo isso foi sacramentado em uma grande corrida no segundo período. Após ficar atrás no placar no primeiro quarto e chegar a ter oito pontos de desvantagem no segundo período (após liderar no começo do jogo), Memphis empilhou uma corrida de 29 a 6 que mudou os rumos do jogo. Ou ao menos parecia, afinal, a reação de Los Angeles foi imediata.
Luka Doncic fez 19 pontos no primeiro tempo e manteve seu time no jogo, mas uma sequência de três bolas de fora no começo do terceiro quarto trouxe o Lakers de volta ao duelo rapidamente. Além disso, Austin Reaves, ainda discreto até aquele momento, também passou a produzir. Assim, em pouco mais de seis minutos, a equipe da California liderava o placar.
Se Luka Doncic liderava o impulso do Lakers, os astros do Grizzlies estavam sumidos. Porém, o trabalho coletivo os manteve no jogo e até os fez retomar a liderança que se sustentou até o fim do terceiro período. Nomes como por exemplo, Cam Spencer, o calouro Cedric Coward e Jock Landale tiveram boa produção nesse período.
Mas uma nova sequência de Los Angeles no último período, praticamente definiu o duelo. Nesse meio tempo, a equipe transformou uma desvantagem de quatro pontos, em um 108 a 97. Apesar da boa produção coletiva, Memphis não conseguiu uma nova reação. Por fim, os visitantes confirmaram a vitória, mesmo com uma reação tardia que chegou a diminuir a vantagem do Lakers, mas não de maneira suficiente.
(4-2) Los Angeles Lakers 117 x 112 Memphis Grizzlies (3-3)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|44
|12
|6
|0
|0
|Austin Reaves
|21
|4
|4
|1
|0
|Jake LaRavia
|13
|5
|2
|2
|0
|Marcus Smart
|12
|3
|4
|2
|0
|Rui Hachimura
|9
|0
|0
|0
|0
Três pontos: 13/38 (34.2%) / Doncic: 6/15
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Wells
|16
|7
|0
|0
|0
|Jock Landale
|16
|5
|1
|1
|0
|Jaren Jackson Jr.
|15
|4
|1
|0
|0
|Cedric Coward
|13
|10
|3
|3
|0
|Kentavious Caldwell-Pope
|12
|2
|5
|0
|0
Três pontos: 14/45 (31.1%) / Landale: 2/2
Outros jogos da rodada
Além da vitória de Lakers de Luka Doncic sobre o Grizzlies de Ja Morant, a rodada inaugural da Copa da NBA nesta sexta-feira, teve outras sete partidas. Incluindo a grande vitória do Portland Trail Blazers contra o Denver Nuggets. Agora, o brasileiro Tiago Splitter tem quatro vitórias em cinco jogos à frente da equipe.
Então, confira os outros resultados do primeiro dia do torneio e de mais um dia de temporada regular.
(2-3) New York Knicks 125 x 135 Chicago Bulls (5-0)
Knicks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Brunson
|29
|2
|7
|0
|0
|OG Anunoby
|26
|4
|3
|1
|1
|Mikal Bridges
|23
|4
|6
|0
|1
|Karl-Anthony Towns
|22
|10
|4
|0
|1
|Miles McBride
|8
|2
|2
|1
|0
Três pontos: 18/45 (40%) / Anunoby: 5/7
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Josh Giddey
|32
|10
|9
|1
|0
|Nikola Vucevic
|26
|7
|2
|0
|0
|Ayo Dosunmu
|22
|4
|9
|1
|0
|Matas Buzelis
|13
|0
|1
|1
|1
|Kevin Huerter
|12
|6
|2
|2
|1
Três pontos: 17/37 (46.9%) / Vucevic: 4/8
(3-3) Atlanta Hawks 128 x 108 Indiana Pacers (0-5)
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Johnson
|22
|13
|8
|2
|1
|Nickeil Alexander-Walker
|21
|3
|3
|2
|0
|Dyson Daniels
|18
|9
|6
|3
|0
|Kristaps Porzingis
|15
|8
|1
|0
|1
|Onyeka Okongwu
|14
|9
|2
|0
|2
Três pontos: 10/30 (33.3%) / Wallace: 3/3
Pacers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Pascal Siakam
|18
|5
|5
|0
|0
|Jarace Walker
|17
|3
|3
|0
|0
|Quenton Jackson
|15
|4
|4
|1
|1
|Aaron Nesmith
|12
|2
|1
|1
|0
|Mac McClung
|12
|2
|0
|3
|0
Três pontos: 13/47 (27.7%) / Walker: 4/6
(3-3) Boston Celtics 109 x 108 Philadelphia 76ers (4-1)
Celtics
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jaylen Brown
|32
|3
|6
|1
|1
|Anfernee Simons
|19
|4
|2
|0
|1
|Payton Pritchard
|15
|2
|5
|2
|0
|Derrick White
|15
|4
|4
|2
|1
|Luka Garza
|9
|5
|1
|0
|0
Três pontos: 14/45 (31.1%) / Brown: 4/7
76ers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Tyrese Maxey
|26
|8
|14
|2
|2
|Joel Embiid
|20
|6
|3
|0
|2
|Kelly Oubre Jr.
|17
|9
|0
|2
|0
|V.J Edgecombe
|17
|5
|5
|0
|0
|Quentin Grimes
|16
|2
|3
|1
|0
Três pontos: 13/34 (38.2%) / Maxey: 4/9
(2-4) Toronto Raptors 112 x 101 Cleveland Cavaliers (3-3)
Raptors
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Brandon Ingram
|20
|8
|5
|2
|0
|Jamison Battle
|20
|1
|0
|0
|1
|RJ Barrett
|20
|3
|2
|2
|0
|Scottie Barnes
|14
|10
|5
|1
|1
|Sandro Mamukelashvilli
|11
|6
|3
|1
|1
Três pontos: 13/30 (43.3%) / Battle: 6/6
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Evan Mobley
|29
|8
|3
|3
|1
|De’Andre Hunter
|26
|6
|2
|0
|1
|Jaylon Tyson
|18
|4
|4
|0
|3
|Lonzo Ball
|8
|5
|5
|1
|0
|Dean Wade
|5
|4
|4
|3
|2
Três pontos: 14/46 (30.4%) / Tyson: 4/8
(2-3) Utah Jazz 96 x 118 Phoenix Suns (2-4)
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Lauri Markkanen
|33
|4
|0
|0
|1
|Keyonte George
|17
|8
|9
|1
|1
|Kyle Anderson
|8
|3
|3
|0
|0
|Cody Williams
|8
|1
|0
|0
|0
|Walker Kessler
|4
|13
|1
|1
|0
Três pontos: 12/37 (32.4%) / Markkanen; 4/11
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|36
|5
|9
|0
|1
|Grayson Allen
|14
|7
|6
|3
|1
|Ryan Dunn
|13
|10
|2
|2
|0
|Royce O’Neale
|13
|5
|2
|2
|0
|Collin Gillespie
|12
|3
|6
|1
|1
Três pontos: 17/48 (35.4%) / Booker: 6/9
(3-2) Denver Nuggets 107 x 109 Portland Trail Blazers (4-2)
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jamal Murray
|22
|6
|3
|1
|0
|Nikola Jokic
|21
|14
|9
|1
|2
|Aaron Gordon
|14
|5
|1
|1
|0
|Tim Hardaway Jr.
|11
|2
|2
|1
|0
|Peyton Watson
|10
|4
|1
|2
|1
Três pontos: 6/25 (24%) / Jokic: 2/3
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|23
|4
|4
|0
|0
|Shaedon Sharpe
|19
|4
|1
|0
|1
|Jerami Grant
|16
|5
|0
|2
|1
|Toumani Camara
|14
|2
|3
|2
|2
|Jrue Holiday
|11
|3
|13
|2
|0
Três pontos: 11/39 (28.2%) / Sharpe: 3/7
(0-5) New Orleans Pelicans 124 x 126 Los Angeles Clippers (3-2)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jordan Poole
|30
|2
|2
|0
|1
|Zion Williamson
|29
|6
|3
|0
|0
|Trey Murphy III
|17
|5
|6
|2
|0
|Jeremiah Fears
|13
|4
|8
|4
|0
|Herb Jones
|11
|4
|4
|1
|0
Três pontos: 18/37 (48.6%) / Poole: 7/13
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|34
|5
|5
|6
|0
|James Harden
|24
|5
|14
|2
|0
|Derrick Jones
|16
|3
|1
|0
|2
|Ivica Zubac
|14
|11
|1
|0
|3
|John Collins
|14
|3
|1
|0
|0
Três pontos: 15/39 (38.5%) / Leonard: 5/8
