Victor Wembanyama brilha no fim e Spurs vira sobre Bulls

Com uma virada incrível liderada por Victor Wembanyama, o San Antonio Spurs bateu o Chicago Bulls por 121 a 117, na rodada desta segunda-feira (10). A equipe de Illinois fez jogo duro no United Center e, mesmo desfalcada de Josh Giddey, esteve muito perto da vitória no segundo tempo. No entanto, o francês fez grande último quarto para dar uma vitória importante ao time texano.
As duas equipes só voltam a atuar na próxima quarta-feira (12), descansando na noite de terça-feira. San Antonio recebe o Golden State Warriors. Por outro lado, a equipe de Chicago vai viajar para o Michigan, onde encontrará seu histórico rival de divisão e líder do Leste, Detroit Pistons.
O triunfo manteve o Spurs na vice-liderança do Oeste, na frente de Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, que seguem o perseguindo na tabela. O único time melhor na conferência, nesse meio tempo, é o Oklahoma City Thunder. Enquanto isso, Chicago vive uma sequência negativa após o ótimo começo. Afinal, perdeu seus últimos três duelos e ocupa a sexta posição, empatado com o Philadelphia 76ers.
Escalações
Além de seus desfalques padrão em 2025/26 até aqui, o Chicago Bulls não teve Josh Giddey para o duelo com o San Antonio Spurs. Aliás, a lesão é curiosa, após sofrer um drible de De’Andre Hunter do Cleveland Cavaliers no jogo anterior e torcer o tornozelo. Além disso, Coby White e Zach Collins não atuaram. Assim, Billy Donovan escalou o time com Tre Jones, Kevin Huerter, Isaac Okoro, Matas Buzelis e Nikola Vucevic.
Por outro lado, o San Antonio Spurs vive seu momento de maior saúde em toda a temporada. Após começar 2025/26 com vários desfalques, apenas o calouro Dylan Harper não atuou hoje contra o rival da conferência Leste. Com quase todos os atletas disponíves, Mitch Johnson escalou De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes e Victor Wembanyama como seu quinteto titular para Spurs x Bulls.
Destaques
Completo, San Antonio começou em melhor ritmo na partida. A conexão entre Victor Wembanyama e Stephon Castle esteve afiada desde o princípio, ajudando o Spurs a liderar o placar contra o Bulls no primeiro quarto. O grande problema no entanto, era a incapacidade de manter suas posses. Os visitantes cometiam turnovers demais, cediam rebotes ofensivos e não conseguiam matar bolas de três do outro lado.
Tudo isso, vale citar, também foi alcançado pelo modelo de jogo do Bulls, que mesmo sem seu craque australiano em quadra, foi mantido. Se manter procurando a transição e fazendo de uma defesa agressiva, seu melhor ataque, Chicago logo conseguiu diminuir o ataque rival e mudar as rédeas da partida.
Aliás, a segunda unidade da equipe foi mais uma vez, importante para redefinir os números de um jogo. Ayo Dosunmu, sobretudo, teve grande liberdade ofensiva, marcando 20 pontos na partida. Enquanto isso, Jalen Smith também era acionado. Conseguindo vencer as duas batalhas de volume e convertendo seis bolas triplas apenas no segundo quarto, o jogo ficou a mercê do que o Bulls queria e a liderança no placar durante o intervalo refletia isso.
Esse controle, aliás, se manteve no retorno do intervalo. A equipe texana cometeu mais cinco turnovers na volta do intervalo, a maioria de De’Aaron Fox, enquanto Chicago seguia quente não só atacando em velocidade, mas também acertando bolas triplas. Foi um momento importante para os titulares, com Matas Buzelis comandando o show, Nikola Vucevic envolvido e Kevin Huerter acertando bolas triplas ao lado de Tre Jones.
Mas não havia jeito. O Spurs x Bulls desta segunda-feira estava escrito para que Victor Wembanyama fosse o jogador decisivo. Aliás, vale citar antes disso que Mitch Johnson foi fundamental na virada com um ajuste. Luke Kornet, voltando de lesão hoje, atuou em grande parte do último quarto. Fechar o aro reestabeleceu os rebotes de San Antonio, fechou o aro e gerou vantagens mais eminentes contra uma proteção de aro exposta de Chicago.
Por fim, Victor Wembanyama deu seu show para decretar uma virada de 13 pontos do Spurs sobre o Bulls nos últimos dez minutos. O francês marcou 18 de seus 38 pontos apenas no último quarto. Portanto, foi imparável próximo à cesta com enterradas e acertando seus três arremessos de fora.
Chicago até lutou para garantir sua vitória e liderou por duas posses até os quatro minutos finais. Porém, uma sequência de 18 a 6 do Spurs nesse período, matou o confronto. Todas as cestas vieram de Wembanyama ou Kornet, exceto dois lances livres de Stephon Castle.
(8-2) San Antonio Spurs 121 x 117 Chicago Bulls (6-4)
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Victor Wembanyama
|38
|12
|5
|1
|5
|De’Aaron Fox
|21
|4
|5
|0
|0
|Stephon Castle
|19
|5
|11
|3
|0
|Luke Kornet
|16
|7
|2
|0
|1
|Keldon Johnson
|10
|7
|1
|1
|0
Três pontos: 10/33 (30.3%) / Wembanyama: 6/9
Bulls
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kevin Huerter
|23
|5
|5
|0
|1
|Tre Jones
|20
|7
|7
|2
|0
|Ayo Dosunmu
|20
|2
|5
|2
|1
|Matas Buzelis
|15
|5
|0
|1
|1
|Jalen Smith
|11
|12
|2
|0
|0
Três pontos: 16/38 (42.1%) / Huerter: 4/9
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Spurs de Victor Wembanyama sobre o Bulls de Nikola Vucevic, a rodada desta segunda-feira (10) ainda contou com mais oito partidas.
Luka Doncic fez mais uma atuação incrível com 38 pontos e liderou o Los Angeles Lakers a vitória sobre o Charlotte Hornets. Aliás, Austin Reaves retornou de lesão nesta partida. Em duelo muito equilibrado na Flórida, Paolo Banchero e Desmond Bane lideraram uma suada vitória do Orlando Magic sobre o Portland Trail Blazers, que viu Shaedon Sharpe marcar 31 pontos.
Cade Cunningham se tornou o primeiro homem desde Michael Jordan a produzir 45 pontos, dez rebotes, dez assistências e cinco roubos de bola em um jogo e liderou o Detroit Pistons em duríssima vitória sobre o Washington Wizards, que viu CJ McCollum marcar 42 pontos. Giannis Antetokounmpo também liderou a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Dallas Mavericks no Texas, no que foi o melhor jogo de Cooper Flagg em 2025/26.
Com um final caótico, Miami Heat e Cleveland Cavaliers fizeram um grande jogo na Flórida. Donovan Mitchell converteu uma bola de três há menos de um segundo do final que forçava uma segunda prorrogação entre os times. Mas ainda houve tempo para que Andrew Wiggins acertasse uma bola no estouro do cronômetro para vencer o jogo para Miami.
Apesar de permitir uma reação do Utah Jazz no fim, o Minnesota Timberwolves venceu com show de Anthony Edwards e Julius Randle. Além disso, uma atuação histórica de Grayson Allen, com 42 pontos e dez bolas de três levou o Phoenix Suns a vitória sobre o New Orleans Pelicans.
Por fim, mesmo o triplo-duplo de James Harden não foi suficiente para fazer o Los Angeles Clippers superar o Atlanta Hawks, em noite inspirada de Vit Krejci.
(8-3) Los Angeles Lakers 121 x 111 Charlotte Hornets (3-7)
Lakers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|38
|6
|7
|1
|0
|Austin Reaves
|24
|5
|7
|2
|0
|Rui Hachimura
|21
|3
|1
|1
|0
|Deandre Ayton
|14
|6
|0
|0
|0
|Marcus Smart
|13
|4
|6
|7
|0
Três pontos: 14/39 (35.9%) / Donvic: 5/15
Hornets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Miles Bridges
|34
|8
|5
|1
|1
|Kon Knueppel
|19
|10
|9
|1
|0
|Collin Sexton
|13
|0
|3
|1
|0
|Ryan Kalkbrenner
|9
|4
|0
|0
|0
|K.J Simpson
|8
|3
|4
|0
|0
Três pontos: 17/36 (47.2%) / Bridges: 7/12
(1-10) Washington Wizards 135 x 137 Detroit Pistons (9-2)
Wizards
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|CJ McCollum
|42
|6
|4
|1
|0
|Cam Whitmore
|20
|2
|1
|2
|0
|Alex Sarr
|15
|15
|2
|1
|2
|Kyshawn George
|14
|4
|6
|0
|1
|Bub Carrington
|11
|7
|5
|0
|0
Três pontos: 15/38 (39.5%) / McCollum: 5/10
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cade Cunningham
|46
|12
|11
|5
|2
|Daniss Jenkins
|24
|8
|3
|4
|0
|Jalen Duren
|19
|14
|3
|2
|0
|Duncan Robinson
|13
|3
|2
|1
|0
|Javonte Green
|11
|11
|3
|1
|2
Três pontos: 13/41 (31.7%) / Jenkins: 4/6
(5-5) Portland Trail Blazers 112 x 115 Orlando Magic (5-6)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Shaedon Sharpe
|31
|3
|1
|0
|0
|Deni Avdija
|27
|5
|5
|0
|1
|Jerami Grant
|17
|1
|4
|0
|0
|Jrue Holiday
|13
|7
|7
|2
|1
|Toumani Camara
|8
|5
|3
|1
|1
Três pontos: 13/36 (36.1%) / Avdija: 4/9
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|28
|9
|3
|1
|0
|Desmond Bane
|22
|3
|7
|0
|0
|Franz Wagner
|19
|9
|6
|1
|2
|Wendell Carter Jr.
|19
|9
|5
|0
|2
|Anthony Black
|8
|4
|2
|1
|0
Três pontos: 8/30 (26.7%) / Banchero: 2/3
(7-4) Cleveland Cavaliers 138 x 140 Miami Heat (7-4)
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|28
|15
|8
|1
|0
|De’Andre Hunter
|23
|4
|4
|1
|0
|Evan Mobley
|21
|10
|5
|0
|1
|Jarrett Allen
|14
|7
|2
|0
|1
|Sam Merrill
|12
|2
|2
|0
|0
Três pontos: 21/65 (32.3%) / Merrill: 4/16
Heat
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Norman Powell
|33
|2
|2
|1
|1
|Andrew Wiggins
|23
|2
|5
|1
|0
|Jaime Jaquez Jr.
|22
|13
|7
|1
|2
|Kel’el Ware
|14
|20
|1
|1
|1
|Simone Fontecchio
|13
|4
|0
|0
|1
Três pontos: 12/36 (33.3%) / Powell: 4/9
(7-4) Milwaukee Bucks 116 x 114 Dallas Mavericks (3-8)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Giannis Antetokounmpo
|30
|8
|6
|1
|3
|Kyle Kuzma
|26
|5
|2
|1
|0
|Myles Turner
|14
|7
|2
|1
|1
|Ryan Rollins
|13
|4
|8
|2
|1
|AJ Green
|13
|5
|2
|1
|0
Três pontos: 14/36 (38.9%) / Green: 4/8
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cooper Flagg
|26
|9
|4
|2
|1
|Brandon Williams
|19
|6
|3
|1
|0
|PJ Washington
|16
|7
|1
|1
|1
|Max Christie
|13
|5
|3
|0
|3
|Naji Marshall
|9
|5
|3
|1
|0
Três pontos: 9/39 (23.1%) / Christie: 3/8
(2-8) New Orleans Pelicans 98 x 121 Phoenix Suns (6-5)
Pelicans
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Trey Murphy III
|21
|10
|4
|2
|0
|Saddiq Bey
|15
|7
|0
|1
|0
|Jeremiah Fears
|15
|2
|1
|3
|0
|Derik Queen
|12
|6
|1
|2
|0
|Karlo Matkovic
|11
|2
|2
|0
|1
Três pontos: 10/32 (31.3%) / Fears: 3/6
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Grayson Allen
|42
|2
|4
|3
|0
|Devin Booker
|19
|0
|3
|1
|0
|Dillon Brooks
|18
|0
|3
|1
|0
|Royce O’Neale
|14
|5
|2
|1
|1
|Collin Gillespie
|6
|1
|5
|1
|0
Três pontos: 19/43 (44.2%) / Allen: 10/15
(7-4) Minnesota Timberwolves x Utah Jazz (3-7)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Anthony Edwards
|36
|6
|6
|0
|1
|Julius Randle
|27
|8
|7
|3
|0
|Jaden McDaniels
|16
|6
|3
|2
|0
|Rudy Gobert
|14
|12
|1
|0
|2
|Donte DiVincenzo
|14
|1
|2
|1
|1
Três pontos: 10/33 (30.3%) / Edwards: 5/9
Jazz
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Keyonte George
|27
|6
|6
|0
|1
|Lauri Markkanen
|21
|8
|3
|1
|0
|Sviatoslav Mykhailiuk
|11
|3
|2
|0
|0
|Ace Bailey
|10
|7
|2
|3
|0
|Brice Sensabaugh
|10
|4
|1
|0
|0
Três pontos: 17/52 (32.7%) / Markkanen: 4/7
(6-5) Atlanta Hawks 105 x 102 Los Angeles Clippers (3-7)
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Vit Krejci
|28
|3
|2
|0
|1
|Kristaps Porzingis
|20
|3
|4
|0
|3
|Jalen Johnson
|16
|10
|8
|1
|1
|Zaccharie Risacher
|11
|5
|0
|1
|2
|Onyeka Okongwu
|10
|6
|3
|0
|0
Três pontos: 13/34 (38.2%) / Krejci: 8/10
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|James Harden
|35
|10
|11
|0
|2
|Ivica Zubac
|13
|12
|1
|0
|2
|Derrick Jones Jr.
|11
|2
|2
|2
|1
|Kris Dunn
|11
|2
|0
|2
|1
|John Collins
|9
|7
|0
|1
|1
Três pontos: 12/38 (31.6%) / Harden: 6/14
