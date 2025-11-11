Victor Wembanyama brilha no fim e Spurs vira sobre Bulls

Rodada desta segunda-feira ainda contou com outras oito partidas

Victor Wembanyama Spurs Heat Fonte: Reprodução / X

Com uma virada incrível liderada por Victor Wembanyama, o San Antonio Spurs bateu o Chicago Bulls por 121 a 117, na rodada desta segunda-feira (10). A equipe de Illinois fez jogo duro no United Center e, mesmo desfalcada de Josh Giddey, esteve muito perto da vitória no segundo tempo. No entanto, o francês fez grande último quarto para dar uma vitória importante ao time texano.

As duas equipes só voltam a atuar na próxima quarta-feira (12), descansando na noite de terça-feira. San Antonio recebe o Golden State Warriors. Por outro lado, a equipe de Chicago vai viajar para o Michigan, onde encontrará seu histórico rival de divisão e líder do Leste, Detroit Pistons.

O triunfo manteve o Spurs na vice-liderança do Oeste, na frente de Denver Nuggets e Los Angeles Lakers, que seguem o perseguindo na tabela. O único time melhor na conferência, nesse meio tempo, é o Oklahoma City Thunder. Enquanto isso, Chicago vive uma sequência negativa após o ótimo começo. Afinal, perdeu seus últimos três duelos e ocupa a sexta posição, empatado com o Philadelphia 76ers.

Escalações

Além de seus desfalques padrão em 2025/26 até aqui, o Chicago Bulls não teve Josh Giddey para o duelo com o San Antonio Spurs. Aliás, a lesão é curiosa, após sofrer um drible de De’Andre Hunter do Cleveland Cavaliers no jogo anterior e torcer o tornozelo. Além disso, Coby White e Zach Collins não atuaram. Assim, Billy Donovan escalou o time com Tre Jones, Kevin Huerter, Isaac Okoro, Matas Buzelis e Nikola Vucevic.

Por outro lado, o San Antonio Spurs vive seu momento de maior saúde em toda a temporada. Após começar 2025/26 com vários desfalques, apenas o calouro Dylan Harper não atuou hoje contra o rival da conferência Leste. Com quase todos os atletas disponíves, Mitch Johnson escalou De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Harrison Barnes e Victor Wembanyama como seu quinteto titular para Spurs x Bulls.

Destaques

Completo, San Antonio começou em melhor ritmo na partida. A conexão entre Victor Wembanyama e Stephon Castle esteve afiada desde o princípio, ajudando o Spurs a liderar o placar contra o Bulls no primeiro quarto. O grande problema no entanto, era a incapacidade de manter suas posses. Os visitantes cometiam turnovers demais, cediam rebotes ofensivos e não conseguiam matar bolas de três do outro lado.

Tudo isso, vale citar, também foi alcançado pelo modelo de jogo do Bulls, que mesmo sem seu craque australiano em quadra, foi mantido. Se manter procurando a transição e fazendo de uma defesa agressiva, seu melhor ataque, Chicago logo conseguiu diminuir o ataque rival e mudar as rédeas da partida.

Aliás, a segunda unidade da equipe foi mais uma vez, importante para redefinir os números de um jogo. Ayo Dosunmu, sobretudo, teve grande liberdade ofensiva, marcando 20 pontos na partida. Enquanto isso, Jalen Smith também era acionado. Conseguindo vencer as duas batalhas de volume e convertendo seis bolas triplas apenas no segundo quarto, o jogo ficou a mercê do que o Bulls queria e a liderança no placar durante o intervalo refletia isso.

Leia mais!

Esse controle, aliás, se manteve no retorno do intervalo. A equipe texana cometeu mais cinco turnovers na volta do intervalo, a maioria de De’Aaron Fox, enquanto Chicago seguia quente não só atacando em velocidade, mas também acertando bolas triplas. Foi um momento importante para os titulares, com Matas Buzelis comandando o show, Nikola Vucevic envolvido e Kevin Huerter acertando bolas triplas ao lado de Tre Jones.

Mas não havia jeito. O Spurs x Bulls desta segunda-feira estava escrito para que Victor Wembanyama fosse o jogador decisivo. Aliás, vale citar antes disso que Mitch Johnson foi fundamental na virada com um ajuste. Luke Kornet, voltando de lesão hoje, atuou em grande parte do último quarto. Fechar o aro reestabeleceu os rebotes de San Antonio, fechou o aro e gerou vantagens mais eminentes contra uma proteção de aro exposta de Chicago.

Por fim, Victor Wembanyama deu seu show para decretar uma virada de 13 pontos do Spurs sobre o Bulls nos últimos dez minutos. O francês marcou 18 de seus 38 pontos apenas no último quarto. Portanto, foi imparável próximo à cesta com enterradas e acertando seus três arremessos de fora.

Chicago até lutou para garantir sua vitória e liderou por duas posses até os quatro minutos finais. Porém, uma sequência de 18 a 6 do Spurs nesse período, matou o confronto. Todas as cestas vieram de Wembanyama ou Kornet, exceto dois lances livres de Stephon Castle.

(8-2) San Antonio Spurs 121 x 117 Chicago Bulls (6-4)

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
Victor Wembanyama 38 12 5 1 5
De’Aaron Fox 21 4 5 0 0
Stephon Castle 19 5 11 3 0
Luke Kornet 16 7 2 0 1
Keldon Johnson 10 7 1 1 0

Três pontos: 10/33 (30.3%) / Wembanyama: 6/9

Bulls

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kevin Huerter 23 5 5 0 1
Tre Jones 20 7 7 2 0
Ayo Dosunmu 20 2 5 2 1
Matas Buzelis 15 5 0 1 1
Jalen Smith 11 12 2 0 0

Três pontos: 16/38 (42.1%) / Huerter: 4/9

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Spurs de Victor Wembanyama sobre o Bulls de Nikola Vucevic, a rodada desta segunda-feira (10) ainda contou com mais oito partidas.

Luka Doncic fez mais uma atuação incrível com 38 pontos e liderou o Los Angeles Lakers a vitória sobre o Charlotte Hornets. Aliás, Austin Reaves retornou de lesão nesta partida. Em duelo muito equilibrado na Flórida, Paolo Banchero e Desmond Bane lideraram uma suada vitória do Orlando Magic sobre o Portland Trail Blazers, que viu Shaedon Sharpe marcar 31 pontos.

Cade Cunningham se tornou o primeiro homem desde Michael Jordan a produzir 45 pontos, dez rebotes, dez assistências e cinco roubos de bola em um jogo e liderou o Detroit Pistons em duríssima vitória sobre o Washington Wizards, que viu CJ McCollum marcar 42 pontos. Giannis Antetokounmpo também liderou a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Dallas Mavericks no Texas, no que foi o melhor jogo de Cooper Flagg em 2025/26.

Com um final caótico, Miami Heat e Cleveland Cavaliers fizeram um grande jogo na Flórida. Donovan Mitchell converteu uma bola de três há menos de um segundo do final que forçava uma segunda prorrogação entre os times. Mas ainda houve tempo para que Andrew Wiggins acertasse uma bola no estouro do cronômetro para vencer o jogo para Miami.

Apesar de permitir uma reação do Utah Jazz no fim, o Minnesota Timberwolves venceu com show de Anthony Edwards e Julius Randle. Além disso, uma atuação histórica de Grayson Allen, com 42 pontos e dez bolas de três levou o Phoenix Suns a vitória sobre o New Orleans Pelicans.

Por fim, mesmo o triplo-duplo de James Harden não foi suficiente para fazer o Los Angeles Clippers superar o Atlanta Hawks, em noite inspirada de Vit Krejci.

(8-3) Los Angeles Lakers 121 x 111 Charlotte Hornets (3-7)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Luka Doncic 38 6 7 1 0
Austin Reaves 24 5 7 2 0
Rui Hachimura 21 3 1 1 0
Deandre Ayton 14 6 0 0 0
Marcus Smart 13 4 6 7 0

Três pontos: 14/39 (35.9%) / Donvic: 5/15

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Miles Bridges 34 8 5 1 1
Kon Knueppel 19 10 9 1 0
Collin Sexton 13 0 3 1 0
Ryan Kalkbrenner 9 4 0 0 0
K.J Simpson 8 3 4 0 0

Três pontos: 17/36 (47.2%) / Bridges: 7/12

(1-10) Washington Wizards 135 x 137 Detroit Pistons (9-2)

Wizards

Jogador PTS REB AST STL BLK
CJ McCollum 42 6 4 1 0
Cam Whitmore 20 2 1 2 0
Alex Sarr 15 15 2 1 2
Kyshawn George 14 4 6 0 1
Bub Carrington 11 7 5 0 0

Três pontos: 15/38 (39.5%) / McCollum: 5/10

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cade Cunningham 46 12 11 5 2
Daniss Jenkins 24 8 3 4 0
Jalen Duren 19 14 3 2 0
Duncan Robinson 13 3 2 1 0
Javonte Green 11 11 3 1 2

Três pontos: 13/41 (31.7%) / Jenkins: 4/6

(5-5) Portland Trail Blazers 112 x 115 Orlando Magic (5-6)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Shaedon Sharpe 31 3 1 0 0
Deni Avdija 27 5 5 0 1
Jerami Grant 17 1 4 0 0
Jrue Holiday 13 7 7 2 1
Toumani Camara 8 5 3 1 1

Três pontos: 13/36 (36.1%) / Avdija: 4/9

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paolo Banchero 28 9 3 1 0
Desmond Bane 22 3 7 0 0
Franz Wagner 19 9 6 1 2
Wendell Carter Jr. 19 9 5 0 2
Anthony Black 8 4 2 1 0

Três pontos: 8/30 (26.7%) / Banchero: 2/3

(7-4) Cleveland Cavaliers 138 x 140 Miami Heat (7-4)

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Donovan Mitchell 28 15 8 1 0
De’Andre Hunter 23 4 4 1 0
Evan Mobley 21 10 5 0 1
Jarrett Allen 14 7 2 0 1
Sam Merrill 12 2 2 0 0

Três pontos: 21/65 (32.3%) / Merrill: 4/16

Heat

Jogador PTS REB AST STL BLK
Norman Powell 33 2 2 1 1
Andrew Wiggins 23 2 5 1 0
Jaime Jaquez Jr. 22 13 7 1 2
Kel’el Ware 14 20 1 1 1
Simone Fontecchio 13 4 0 0 1

Três pontos: 12/36 (33.3%) / Powell: 4/9

(7-4) Milwaukee Bucks 116 x 114 Dallas Mavericks (3-8)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Giannis Antetokounmpo 30 8 6 1 3
Kyle Kuzma 26 5 2 1 0
Myles Turner 14 7 2 1 1
Ryan Rollins 13 4 8 2 1
AJ Green 13 5 2 1 0

Três pontos: 14/36 (38.9%) / Green: 4/8

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cooper Flagg 26 9 4 2 1
Brandon Williams 19 6 3 1 0
PJ Washington 16 7 1 1 1
Max Christie 13 5 3 0 3
Naji Marshall 9 5 3 1 0

Três pontos: 9/39 (23.1%) / Christie: 3/8

(2-8) New Orleans Pelicans 98 x 121 Phoenix Suns (6-5)

Pelicans

Jogador PTS REB AST STL BLK
Trey Murphy III 21 10 4 2 0
Saddiq Bey 15 7 0 1 0
Jeremiah Fears 15 2 1 3 0
Derik Queen 12 6 1 2 0
Karlo Matkovic 11 2 2 0 1

Três pontos: 10/32 (31.3%) / Fears: 3/6

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Grayson Allen 42 2 4 3 0
Devin Booker 19 0 3 1 0
Dillon Brooks 18 0 3 1 0
Royce O’Neale 14 5 2 1 1
Collin Gillespie 6 1 5 1 0

Três pontos: 19/43 (44.2%) / Allen: 10/15

(7-4) Minnesota Timberwolves x Utah Jazz (3-7)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Anthony Edwards 36 6 6 0 1
Julius Randle 27 8 7 3 0
Jaden McDaniels 16 6 3 2 0
Rudy Gobert 14 12 1 0 2
Donte DiVincenzo 14 1 2 1 1

Três pontos: 10/33 (30.3%) / Edwards: 5/9

Jazz

Jogador PTS REB AST STL BLK
Keyonte George 27 6 6 0 1
Lauri Markkanen 21 8 3 1 0
Sviatoslav Mykhailiuk 11 3 2 0 0
Ace Bailey 10 7 2 3 0
Brice Sensabaugh 10 4 1 0 0

Três pontos: 17/52 (32.7%) / Markkanen: 4/7

(6-5) Atlanta Hawks 105 x 102 Los Angeles Clippers (3-7)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Vit Krejci 28 3 2 0 1
Kristaps Porzingis 20 3 4 0 3
Jalen Johnson 16 10 8 1 1
Zaccharie Risacher 11 5 0 1 2
Onyeka Okongwu 10 6 3 0 0

Três pontos: 13/34 (38.2%) / Krejci: 8/10

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
James Harden 35 10 11 0 2
Ivica Zubac 13 12 1 0 2
Derrick Jones Jr. 11 2 2 2 1
Kris Dunn 11 2 0 2 1
John Collins 9 7 0 1 1

Três pontos: 12/38  (31.6%) / Harden: 6/14

Continua após a publicidade

Comentários
