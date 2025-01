NBA: Raptors planeja troca por jogador veterano do elenco

O Toronto Raptors ainda deseja trocar um jogador de seu elenco na NBA. De acordo com Jake Fischer, da plataforma Substack, o time não quer seguir com Bruce Brown em seu plantel. Então, a franquia deve ouvir propostas até o prazo de trocas em 2025, marcado para 6 de fevereiro.

A pressa do Raptors em negociar em liberar o jogador do seu elenco na NBA se dá por seu contrato. Brown está no ano final de seu acordo, com um salário de US$ 23 milhões. Assim, se não houver qualquer troca, ele sairá ao fim da temporada sem dar qualquer retorno ao time de Toronto.

Neste caso, Fischer informou que o Raptors poderia até realizar um buyout. O movimento, aliás, se dá quando há um acordo entre franquia e jogador para a liberação antes do fim do contrato. Assim, ele poderia assinar com qualquer outra equipe ainda esta temporada.

No entanto, o desejo é de fato negociá-lo, para conseguir um retorno com a saída de Pascal Siakam no ano passado. O time seguiria com a reconstrução adotada desde 2023/24. Após o título de 2018/19, a franquia não conseguiu repetir grandes temporadas no Leste. Assim, na última temporada, ainda perdeu Fred VanVleet e negociou OG Anunoby com o New York Knicks

Brown chegou ao Raptors na troca que levou Pascal Siakam ao Indiana Pacers. Contudo, o jogador nunca foi uma opção no Canadá. Desde então, apareceram vários rumores de que a equipe o negociaria. Entre janeiro e fevereiro do ano passado, por exemplo, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers e New York Knicks sinalizaram o interesse em ter o jogador.

Ainda assim, o Raptors não conseguiu uma proposta atrativa. Com isso, ele seguiu no elenco e terminou a temporada com médias de 9.6 pontos e 3.8 rebotes em 34 partidas. Na atual, por sua vez, ele viu seu volume em quadra diminuir, bem como suas médias, que são de 7.2 pontos e 3.4 rebotes.

Apesar das médias baixas, em relação a outras temporadas, Brown ainda é visto pelo Raptors como um jogador atrativo. Para a franquia, afinal, ele pode repetir a função que exerceu no Nuggets no título de 2023, sendo um bom jogador de rotação.

Porém, nenhuma equipe expressou o mesmo interesse do passado. Portanto, Toronto deve ter um desafio ainda maior do que na última trade deadline, quando diversos interessados na troca surgiram.

