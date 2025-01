NBA pode ter mudança de regra histórica, segundo Adam Silver

Adam Silver não descarta uma mudança em uma regra histórica da NBA. Em entrevista ao The Dan Patrick Show, o comissário da liga comentou que está aberto à ideia de quartos de dez minutos. Algo que colocaria a liga no mesmo padrão que as competições da FIBA (Federação Internacional de Basquete), como o basquete olímpico.

“É algo que sou fã e acho que estou na minoria é a possibilidade quatro quartos de dez minutos”, afirmou Silver. “Isso à medida que nos envolvemos mais com o basquete global. A NBA é a única liga que joga 48 minutos. Porém, não tenho certeza se muitos outros concordam”, seguiu.

Os 48 minutos por partida existem na liga desde seu início. No entanto, Adam Silver acredita que a mudança na regra histórica pode beneficiar a NBA. Em especial, ao enxergar a competição como um “programa de TV”, em vez de buscar somente estatísticas.

Publicidade

“Deixando de lado os recordes e números, acho que um formato de duas horas para um jogo é mais consistente com hábitos modernos de televisão. As pessoas nas arenas não estão pedindo jogos mais cursos. Mas, como programa de TV, o basquete olímpico dura duas horas, o basquete universitário tem 40 minutos”, explicou.

A proposta de Silver, então, não leva em conta só adotar um padrão. Mas, sim, tentar recuperar a audiência da NBA nas transmissões. Nos últimos anos, a liga tem experimentado uma queda de fãs nas televisões dos EUA. Algo que vai na contramão do restante do mundo, mas é levado como um problema por analistas, dirigentes e jogadores.

Publicidade

Leia mais!

Com um jogo mais curto, o comissário entende que a conexão com os fãs dos EUA pode voltar.

Além disso, ele vê que a redução pode agradar aos jogadores. Isso porque, um pedido que acontece na liga é em relação ao alto número de jogos. Os jogadores buscam uma redução no volume de partidas, por conta do desgaste físico que uma temporada com 82 duelos causa.

Publicidade

“Se passássemos para jogos de 40 minutos, em relação ao descanso dos jogadores, isso seria equivalente a retirar cerca de 15 jogos da temporada. E não acho que a maioria dos fãs ficaria decepcionada se os jogos tivessem uma duração de duas horas, em vez das atuais duas horas e 15 minutos”, finalizou Silver.

É claro que a fala de Silver é apenas uma ideia. Por ser uma regra tradicional, a proposta de redução nos minutos teria que passar por dirigentes, donos de franquias e demais executivos da NBA.

No entanto, não é improvável que um dia aconteça. A NBA, afinal, tem sido mais aberta às mudanças. Nos últimos anos, por exemplo surgiram o play-in e a Copa NBA.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA