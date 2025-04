NBA obriga e Russell Westbrook dá entrevista estranha em derrota

Russell Westbrook não saiu feliz da derrota recente do Denver Nuggets na NBA. Na noite de domingo (7), o armador foi um dos destaques do time do Colorado no revés para o Indiana Pacers. Apesar do resultado, ele surpreendeu ao aparecer na sala de coletivas para falar com a imprensa.

A surpresa se dá pelo padrão de Westbrook com a mídia da NBA. Afinal, na derrota para o Minnesota Timberwolves, na semana passada, ele negou falar com a imprensa após errar uma bandeja que contribuiu para o revés. Nos dois jogos seguintes, também recusou. Porém, contra o Pacers, ele teria sido obrigado pela liga, segundo Darren McKee, da Altitude Sports.

A medida da NBA, porém, gerou uma entrevista estranha do armador após a derrota. Nas redes sociais, o jornalista compartilhou um vídeo com as respostas de Westbrook. A coletiva durou um minuto e a maioria das respostas foram curtas e com um sorriso sarcástico do MVP de 2016.

De início, um repórter perguntou: “vocês precisam se reorganizar agora e se preparar para o fim da temporada?”. Russell Westbrook, assim, disse: “Sinceramente, não sei”. Depois, houve uma outra pergunta, onde ele respondeu: “Não sei, cara, sabe… Não tenho certeza”.

Por fim, ainda questionado sobre o momento do Nuggets após a derrota na NBA, Russell Westbrook deu a resposta mais longa da noite. “Espero que exista confiança. No entanto, não posso falar por todo mundo no vestiário. Mas, sabe, minha cabeça continua erguida e estou me preparando para quarta-feira”.

Westbrook required to be available by the league had this to say after the game@AltitudeSR pic.twitter.com/fWhZgGfuSH — Darren McKee (@DMacSportsCO) April 7, 2025

O momento registrado por McKee comprova o desprezo histórico de Westbrook com a imprensa da NBA. Em seus anos de sucesso pelo Oklahoma City Thunder, por exemplo, era comum ele evitar as coletivas e responder com “próxima pergunta”. Assim, é comum que ele seja criticado pela mídia dos EUA.

Hoje, aos 36 anos, ele não tem tido o mesmo destaque do passado. Porém, segue insatisfeito ao ter que responder as perguntas da mídia. Em especial, após mais uma derrota do Nuggets na NBA.

Na temporada, aliás, Russell Westbrook tem bons números como reserva do Nuggets. Em 72 jogos, ele tem médias de 13.3 pontos, cinco rebotes e 6.2 assistências, além de 45% nos arremessos gerais e 33% nas bolas de três pontos.

