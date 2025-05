NBA: O que são turnovers que tanto falam nos jogos da TV

A pessoa que está acostumada a ver jogos da NBA na TV sabem o que são os turnovers. No entanto, aquela que chega para acompanhar pela primeira vez, fica perdida. Na verdade, turnovers não são nada além de erros de ataque ou desperdícios de posse.

Em geral, os turnovers são terríveis para um time da NBA. Isso porque, se a equipe que está com a bola erra um passe, as chances de sofrer um contra-ataque são enormes.

O turnover é uma estatística muito subestimada, mas com o tempo, é possível entender que ele pode ser o principal causador de uma derrota. Às vezes, um time tem aproveitamento baixo nos arremessos. No entanto, se teve poucos desperdícios, ainda assim é possível vencer.

Trata-se de uma conta simples, afinal. Quanto menos turnovers, menos você entrega a bola para o adversário, seja no basquete FIBA ou na NBA. Claro que existem outras variáveis para levar um time à vitória, como rebotes de ataque, cestas de três e faltas de principais jogadores. Mas é sempre bom garantir que a equipe erre cada vez menos a posse.

Para ter uma ideia, alguns jogadores da NBA fazem a diferença quando não cometem turnovers e são sempre exaltados por narradores ou comentaristas nos jogos da TV. Entre eles, o veterano Chris Paul, agente livre do San Antônio Spurs.

Em sua carreira (20 temporadas), Paul é conhecido por cuidar muito bem da bola. Como resultado, soma 12.499 assistências (passes para a cesta) e 3.093 turnovers na NBA. Ou seja, uma média de 4.04 passe decisivo para cada erro.

Nos playoffs 2025 da NBA, outro jogador vem se destacando no quesito e não faz turnovers: Tyrese Haliburton. Na temporada, o armador do Indiana Pacers teve 40 de seus 73 jogos com um erro de ataque ou menos. Apenas no recorte, foram 26 vitórias e 14 derrotas (65% de aproveitamento). Já nos mata-matas, o Pacers venceu seis dos sete jogos (85.7%) em que Haliburton cuidou tão bem da bola.

Nessa terça-feira, por exemplo, o astro de Indiana ficou com 32 pontos, 15 assistências e 12 rebotes. Detalhe: não teve nenhum erro de ataque. É a primeira vez que um jogador faz tais números em playoffs da NBA. Como resultado, o Pacers lidera a série final do Leste por 3 a 1.

Como comparação, Haliburton está na quinta temporada da NBA, então possui muito menos jogos que Paul. Mas é possível avaliar a média. Até aqui, o armador do Pacers soma 2.497 passes decisivos para 711 turnovers. Portanto, ele tem um erro a cada 4.14 assistências. Em 2024/25, foi ainda melhor: 5.61 para um.

Se estamos falando dos melhores no quesito, então vamos adicionar outros jogadores históricos aqui. John Stockton é o líder em assistências na história da NBA, com 15.806, mas soma 4.244 turnovers. Ou seja, um erro a cada 3.72 passes para a cesta. Com Magic Johnson, são 2.87 a cada falha.

É sobre cuidar da bola e transformar os passes em cestas, encontrando colegas livres.

Menos turnovers resultam em mais vitórias?

Em 2024/25, os quatro times que menos tiveram turnovers nos jogos da NBA, dois deles você ainda consegue ver na TV: Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers. Não por menos, os dois lideram suas séries nas finais de conferência por 3 a 1. Os outros foram Cleveland Cavaliers e Boston Celtics, os melhores do Leste na fase regular.

Logo após a parada para o All-Star Game, Haliburton teve uma sequência histórica. Foram 12 jogos (nove vitórias) e ele somou 142 assistências e somente 13 turnovers. Isso significa que o armador deu 10.9 passes decisivos para cada erro de ataque no período. Insano, para quem foi chamado de superestimado.

Então, sim. É como Gregg Popovich, histórico técnico da NBA, reclamava em jogos do San Antonio Spurs na TV: turnovers.

