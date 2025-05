Aos 42 anos, Marcelinho Huertas é eleito MVP da Liga ACB

Aos 42 anos, o brasileiro Marcelinho Huertas foi eleito o jogador mais valioso (MVP) da Liga ACB. Desse modo, o armador do Tenerife fez história, na temporada 2024/25. Afinal, se tornou o atleta mais velho a conquistar o prêmio. Além disso, ele foi escolhido para o quinteto ideal da competição.

Na atual campanha, Huertas disputou 32 jogos pela liga espanhola. Até o momento, suas médias são de 14,3 pontos e 7,2 assistências, em cerca de 24 minutos em quadra. O detalhe é que ele ficou de fora de apenas uma partida da liga na temporada. Sob a liderança do brasileiro, o Tenerife é o vice-líder da competição, atrás apenas do poderoso Real Madrid.

A longevidade de Huertas impressiona. Por mais de duas décadas, ele foi jogador da seleção brasileira. O último ato foi a disputa das Olimpíadas de Paris, em 2024. Com a camisa verde e amarela, ele disputou três edições dos Jogos Olímpicos (2012, 2016 e 2024), além de cinco Copas do Mundo (2006, 2010, 2014, 2019 e 2023). Aposentado da seleção, o armador ainda joga em alto nível na liga doméstica mais competitiva da Europa.

O detalhe é que o MVP da ACB não é o único prêmio que Marcelinho Huertas conquistou nesta temporada. Há pouco mais de duas semanas, ele foi eleito o jogador mais valioso da Basketball Champions League (BCL) pelo segundo ano consecutivo. Na competição europeia, o armador teve médias de 15,4 pontos e 6,7 assistências, em 12 partidas. Assim, ajudou o Tenerife a alcançar o Final Four. No entanto, o time das Ilhas Canárias terminou no quarto lugar.

O armador recebeu o troféu de MVP das mãos da esposa, Graziella, e dos três filhos, Leonardo, Luigi e Matteo. A cerimônia foi uma surpresa para Huertas, que fez aniversário no último domingo (25). Afinal, ele foi convocado para uma entrevista no Teatro Leal de La Laguna. No entanto, foi tudo um jogo de cena. Atrás das cortinas do palco estavam seus companheiros de equipe, membros do clube e fãs que estavam prestes a lhe dar uma festa surpresa.

Huertas foi revelado nas categorias de base do Pinheiros. Mas, a primeira equipe profissional do armador foi o arquirrival Paulistano, em 2001/02. Ou seja, há mais de duas décadas. Em 2004, ele seguiu para a Europa, onde atuou pelo Bologna (Itália) e outras quatro equipes espanholas – Barcelona, Baskonia, Bilbao e Joventut Badadona – antes de chegar ao Tenerife, em 2019. O veterano, aliás, é tricampeão da Liga ACB, com duas conquistas pelo Barça e outra pelo Baskonia.

Além disso, Marcelinho Huertas teve uma experiência na NBA. Afinal, entre 2015 e 2017, ele defendeu o Los Angeles Lakers. No entanto, o armador chegou ao melhor basquete do mundo já com 32 anos. Pela equipe angelina, suas médias foram de 3,9 pontos e 3,1 assistências, em 76 jogos.

Nesta sexta-feira (30), o agora MVP Marcelinho Huertas estará em quadra, na última rodada da fase regular da Liga ACB. O adversário do Tenerife será o Manresa, nono colocado, fora de casa. Já classificado aos playoffs, o time das Ilhas Canárias espera assegurar a segunda colocação. Por fim, Huertas tem contrato com a equipe até 2026.

