O Brooklyn Nets ainda precisa piorar muito seu elenco. Nessa quinta-feira, o time do Brooklyn superou o Milwaukee Bucks por 111 a 105 fora de casa. Como resultado da vitória do Nets sobre o Bucks, a equipe está perto da zona de play-in da NBA, atrapalhando seu tank. Cam Johnson liderou com 29 pontos e cinco rebotes, enquanto Noah Clowney e Shake Milton fizeram 20. Pelo Bucks, que não contou com Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, Khris Middleton anotou 21.

Após receber suas próprias escolhas de Draft em troca com o Houston Rockets, o Nets veio para 2024/25 sem pressão alguma por vitórias. No entanto, isso fez com que seus jogadores atuassem de forma mais livre. Assim, Brooklyn já soma 12 vitórias em 30 jogos. Para ter uma ideia, o Washington Wizards, último no Leste, venceu apenas cinco, enquanto Toronto Raptors e Charlotte Hornets ganharam sete.

Ou seja, se o Nets quer mesmo o tank para brigar pela Copa Cooper Flagg, vitórias como contra o Bucks não devem se repetir na atual temporada da NBA. A equipe já trocou Dennis Schroder para o Golden State Warriors e afastou Dorian Finney-Smith e Cam Thomas por “lesões”. Mas, mesmo assim, não está sendo o bastante. Isso porque os atletas que entram em quadra querem mostrar serviço.

Neste caso, outras trocas devem acontecer até o dia 6 de fevereiro, data da trade deadline da NBA. É possível que Finney-Smith saia, mas alguns times como Memphis Grizzlies e Oklahoma City Thunder teriam muito interesse em Johnson.

O Nets vem de três vitórias nos últimos dez jogos, mas outros times estão ainda mais fortes no tank. Hornets e Raptors perderam nove nas últimas dez partidas. Apesar de o Philadelphia 76ers estar com tendência de subida, ainda tem o Chicago Bulls, que precisa fazer trocas e piorar seu elenco para não perder sua escolha de Draft. Hoje, ela está com o San Antonio Spurs. Por isso, tem de ficar com uma das dez piores campanhas da NBA.

Mas o mesmo acontece com o Detroit Pistons. Assim como o Bulls, o Pistons não tem a própria escolha. Ela está com o Minnesota Timberwolves. Até a offseason, ela estava com o New York Knicks, mas foi envolvida na troca por Karl-Anthony Towns.

Pelo lado do Bucks, a derrota para o Nets também tem peso negativo. Apesar de a equipe subir na classificação, Milwaukee mira o quarto lugar do Leste. E com a derrota do Orlando Magic para o Miami Heat, era a chance de encostar na zona de mando de quadra nos playoffs.

Lillard, com lesão na panturrilha, não joga desde a decisão da Copa NBA. Enquanto isso, Antetokounmpo não atuou nos últimos três por conta de problemas no joelho e nas costas.

