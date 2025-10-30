NBA: Matas Buzelis brilha em mais uma vitória do Bulls

O jovem Matas Buzelis brilhou em mais uma vitória do Chicago Bulls, um dos quatro times que seguem invictos (os outros são Oklahoma City Thunder, Philadelphia 76ers e San Antonio Spurs) nesta temporada da NBA. Nessa quarta-feira (29), o ala de 21 anos foi o cestinha do Bulls no duelo contra o Sacramento Kings. Assim, com 27 pontos do camisa 14, a equipe de Chicago bateu o rival por 126 a 113 e se manteve no topo da Conferência Leste.

Continua após a publicidade

Além de cestinha, Matas Buzelis ajudou o Bulls com cinco rebotes, quatro bolas de três, dois roubos de bola e um toco. Seu aproveitamento nos arremessos foi de 61% (11 cestas em 18 tentativas). Ou seja, o ala impactou o time nos dois lados da quadra.

“Meus companheiros de equipe me disseram para ser agressivo. Disseram que seria difícil me parar porque o Kings estaria focado em outros jogadores do nosso time. Então, quando seu técnico e todos acreditam em você… Enfim, eles disseram para eu ser agressivo, e foi o que eu fiz hoje”, disse o camisa 14 do Bulls, ao final da partida.

Continua após a publicidade

Matas Buzelis afirmou ainda que o Bulls está muito confiante neste início de campanha na NBA. O jovem, aliás, revelou que o principal é jogar sempre com muita garra. Além disso, o ala falou que pode fazer de tudo em quadra para ajudar o time a ganhar jogos. Até o momento, ele tem médias de 16,8 pontos, 4,8 rebotes e um toco, em sua segunda temporada na liga.

Leia mais!

“Temos confiança em todos neste vestiário. Somos capazes de tudo se estivermos em sintonia e dedicados ao trabalho árduo. O principal para mim é jogar com muita garra, e o resto virá depois disso. Então, é o que estou fazendo agora. Mantenho a cabeça erguida e agradeço a Deus pela minha oportunidade todos os dias. Não vou desperdiçá-la. Sei do que sou capaz. Posso fazer praticamente tudo em quadra”, concluiu Buzelis.

Continua após a publicidade

O técnico do Bulls, Billy Donovan, rasgou elogios a Buzelis. De acordo com o treinador, o jovem é competitivo e está se esforçando ao máximo para se tornar um grande jogador na NBA. Donovan ainda citou as qualidades do ala que mais saltam aos olhos.

“Eu adoro o modo como Matas Buzelis tenta competir e jogar, e como ele está focado em se tornar um grande jogador. Ele é muito bom colocando na pressão no aro. Afinal, ele consegue dar o Eurostep e girar em torno dos marcadores. Além disso, ele é tão alto que consegue chegar ao aro onde parece impossível”, contou Donovan.

Continua após a publicidade

Ex-companheiro de Buzelis no Bulls, Zach LaVine disse que não se surpreende com a evolução do jovem. Cestinha da partida com 30 pontos, o ala-armador do Kings afirmou que o lituano tem as ferramentas para brilhar na NBA por muitos anos.

“Matas está jogando muito bem. O atleticismo, a mentalidade… Ele consegue fazer tudo. Quanto mais ele aprimora o arremesso e a criação de jogadas a partir do drible… Assim, Matas pontua nos três níveis. Enfim, combinando isso com sua capacidade defensiva e de chegar à cesta, não me surpreende em nada”, revelou LaVine.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA