NBA: LeBron James deve demorar para voltar ao Lakers

LeBron James deve ser desfalque do Los Angeles Lakers por mais tempo na NBA. De acordo com Dave McMenamin, da ESPN, o camisa 23 deve perder pelo menos mais três semanas, com o retorno programado para “meados de novembro”. O astro, aliás, se recupera de uma dor no nervo ciático, desde o início de outubro.

O Lakers identificou o problema de LeBron James no dia 9 de outubro. Durante a semana, o craque apresentou uma dor na região do ciático e precisou passar por avaliação médica. A expectativa, de início, era de que ele perderia de três a quatro semanas. Ou seja, o retornaria aconteceria no máximo até o início de novembro.

Segundo McMenamin, porém, a recuperação estaria sendo ainda mais lenta do que o esperado. Desse modo, James deve seguir como desfalque do Lakers por mais alguns jogos. Sem ele, o time de Los Angeles venceu dois dos quatro jogos da temporada, até o momento.

LeBron James, aliás, já vinha desfalcando o Los Angeles Lakers desde o início da pré-temporada. O camisa 23, por exemplo, não havia sequer treinado com o elenco durante a preparação. Segundo JJ Redick, ele vinha lidando com uma irritação em um nervo no glúteo. Desta forma, é provável que o problema tenha se agravado antes do início da temporada da NBA.

Com a lesão no Lakers, LeBron James perdeu pela primeira vez na carreira uma noite de abertura da NBA. Em 22 temporadas completas, o astro jamais havia desfalcado sua equipe no primeiro jogo de uma campanha, mesmo já tendo sofrido lesões durante as preparações.

Isso mostra que James vem sofrendo para manter o alto nível físico conforme se aproxima dos 41 anos. Já em reta final de carreira, o craque vai bater um recorde da NBA ao chegar à 23ª temporada. Porém, com os problemas no corpo cada vez mais frequentes, uma aposentadoria não é descartada já para o fim de 2025/26.

Em setembro, por exemplo, LeBron disse que não deve esperar o filho Bryce James no Lakers. Vale lembrar, porém, que o jovem pode se inscrever já no Draft do ano que vem. Portanto, um indicativo de que talvez o camisa 23 não siga na NBA para 2026/27.

“Não vou esperar pelo Bryce. Não sei qual é o cronograma dele. Afinal, ele tem o seu próprio tempo e eu tenho o meu. Então, não sei se eles batem”, disse LeBron James.

