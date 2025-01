NBA: Jornalista indica que Warriors pode enviar reforços em troca

O Golden State Warriors pode buscar reforços no mercado de troca da NBA. Os novos nomes, aliás, podem vir em negócio com jogadores recém-chegados à franquia de San Francisco. De acordo com Anthony Slater, do The Athletic, Dennis Schroder é um deles.

Schroder chegou ao Warriors em alta, por conta de boa passagem pelo Brooklyn Nets. Pela equipe de New York, ele teve médias de 18.4 pontos e 6.6 assistências. Em Golden State, porém, viu seus números caírem para 10.4 pontos e 4.5 assistências.

Diante do desempenho inferior, Schroder perdeu espaço no time titular e começou os últimos dois jogos como reserva. Na segunda unidade, enquanto isso, ele foi bem. Na partida passada, contra o Chicago Bulls, por exemplo, marcou 11 pontos em somente 20 minutos. Desse modo, recebeu elogios de Steve Kerr.

“Achei que Dennis foi fantástico. Esse é o cara que acompanho há anos. Ele é um competidor, joga com intensidade, se destacou defensivamente esta noite e empurrou o ritmo do jogo. Acho que Dennis teve um papel enorme nessa vitória”, disse Kerr.

O desempenho recente de Schroder pode mudar os rumores em relação ao time de San Francisco. Se manter boas atuações, afinal, ele pode não ser utilizados pelo Warriors na busca por reforços no mercado de troca da NBA.

Outra expectativa para o armador é em relação à vontade de Stephen Curry. Embora o fim de carreira do ídolo seja o incentivo para o Warriora buscar adições, o próprio camisa 30 já expressou a vontade de não arriscar o futuro pelo presente.

A direção do Warriors não descarta uma troca antes da trade deadline da NBA. Mas pode usar seus reforços da atual temporada para ir atrás de negociações. Além de Schroder, Buddy Hield e Kyle Anderson podem sair até o dia 6 de fevereiro.

“Nós temos a responsabilidade de deixar a franquia em uma boa condição quando não estivermos mais aqui. Por isso, eu não quero trocas ou movimentos desesperados que possam prejudicar o futuro. Isso não significa que não devamos explorar o mercado e tentar melhorar. Mas não podemos ‘queimar’ ativos de forma desesperada só para fazer alguma coisa”, explicou o ídolo.

Enquanto os rumores tomam conta, o Warriors segue em busca de uma vaga nos playoffs do Oeste. Neste momento, a franquia de San Francisco ocupa a 11ª colocação da Conferência, com 22 vitórias e 22 derrotas em 2024/25.

