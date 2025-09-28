NBA: Joel Embiid fala sobre seu retorno ao 76ers

O Philadelphia 76ers fez o Media Day para a temporada da NBA na última sexta-feira (26) e os principais nomes do time, como Joel Embiid, falaram com a imprensa. Então, o astro evitou dar uma previsão sobre seu retorno às quadras e projetou uma campanha melhor para a equipe. No Shams Charania, da ESPN, disse que a franquia ainda não tem ideia de quando terá sua principal estrela de volta.

Continua após a publicidade

“Nem mesmo o Philadelphia 76ers sabe exatamente quando Joel Embiid vai jogar na NBA. Lembre-se de que na temporada passada houve momentos de frustração no vestiário, em torno da comissão técnica, sobre a disponibilidade do pivô. Ninguém sabia quando ele jogaria e isso criou confusão na franquia. A realidade é que seus problemas no joelho têm sido difíceis. Então, terá que aprender a jogar com dor”, disse o jornalista horas depois do Media Day.

A carreira do pivô de 31 anos sempre foi marcada por lesões. Ele sequer atuou nos dois primeiros anos na NBA. Então, em 2016/17, finalmente fez sua estreia. Teve limitações de minutos e só foi liberado, de fato, em 2017/18. Até aqui, ele jamais fez mais do que 68 jogos em uma campanha.

Continua após a publicidade

Joel Embiid passou por uma cirurgia no joelho esquerdo em abril, com um prazo de reavaliação de seis semanas. O Media Day, no entanto, foi a primeira atualização oficial desde o procedimento e a primeira vez que ele falou publicamente desde fevereiro. Então, foi perguntado se havia algum ajuste na quadra que ele poderia fazer para evitar lesões.

Leia mais!

“Não há uma expectativa para voltar. Agora, o importante é garantir que tudo esteja certo e fazer tudo da melhor forma. Claro que o objetivo é jogar de forma consistente e não estar na mesma posição que estávamos no ano passado. Tudo o que eu sei é que, desde cheguei na NBA, jogo duro nos dois lados da quadra. Tem muita gente na liga que joga só de um lado, seja no ataque ou na defesa. Muitas vezes, minha mentalidade é fazer o que for preciso para vencer. Durante toda a minha carreira tentei fazer bem os dois”, disse Embiid.

Continua após a publicidade

Enquanto isso, na offseason da NBA, Joel Embiid deu boa notícia ao 76ers. Isso porque ele se apresentou em melhor forma. Imagens do pivô nos treinos mostraram que está visivelmente mais magro. Portanto, uma primeira mudança importante para se manter saudável para 2025/26.

De acordo com Evan Sidery, da revista Forbes, Joel Embiid mudou sua condição física com o objetivo de levar o 76ers às finais da NBA. Ainda segundo o jornalista, o astro quer estar mais presente para o time ao longo da campanha e aproveitar que a Conferência Leste não tem um candidato claro em 2025/26.

Continua após a publicidade

Por fim, vale lembrar que a temporada 2025/26 pode ser um desafio ainda maior para o condição física de Embiid. Isso porque o Sixers terá nada menos que 16 datas com jogos consecutivos. Ou seja, ao longo da campanha, o time terá de fazer rodadas duplas mais do que qualquer outra equipe da liga.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA