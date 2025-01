NBA: Jimmy Butler é alvo de troca tripla

Todo ano a trade deadline tem um grande nome que vive novela. Então, em 2024/25, não é diferente. Jimmy Butler é o grande alvo para uma troca na NBA. Apesar de o astro passar os últimos cinco anos no Miami Heat, isso deve ter um fim em breve. Mais precisamente, até o dia 6 de fevereiro.

De acordo com vários rumores, Jimmy Butler sai em troca até a semana que vem. E já teve boato para todos os lados. Enquanto o jogador pediu negociação para quatro times específicos no primeiro momento, depois ele estaria aberto a ir para qualquer lugar. Aliás, não todo lugar.

Butler teria dito que não gostaria de jogar no Memphis Grizzlies, apesar de outros rumores apontarem que o time teria interesse no ala. O Grizzlies possui peças que poderiam agradar ao Heat, mas outras franquias estariam liderando a “corrida” pelo negócio.

O Phoenix Suns parecia estar em vantagem. Afinal, o time do Arizona fez uma troca recente com o Utah Jazz para receber escolhas de Draft pensando na negociação por Butler. No entanto, depende muito de uma saída do ala-armador Bradley Beal. O problema é que Beal tem uma cláusula que ele pode vetar qualquer tipo de negócio. Embora seu agente esteja cravando que ele não vai abrir mão, o Suns ainda tem a esperança.

Outro destino poderia ser o Dallas Mavericks, mas as lesões de Dereck Lively e, agora, Maxi Kleber, podem fazer com que o time faça troca por um pivô. Até então, a ideia era ir atrás de um jogador de perímetro e Butler se encaixava, apesar de seu salário.

Então, o Houston Rockets, o terceiro time da lista de Jimmy Butler.

O Rockets poderia ser o favorito por vários motivos: Butler é da região de Houston, o time tem jovens que podem sair em uma troca e é possível bater salários. O problema é: a franquia reconstruiu seu elenco aos poucos após a saída de James Harden. Hoje, está em segundo no Oeste.

A chegada de Butler pode ser vista por dois lados na NBA: primeiro, a peça que faltava. Mas o mais “popular” seria que ele poderia atrapalhar o ótimo trabalho da diretoria e do técnico Ime Udoka. Se o Rockets não é tão bom no ataque, a defesa que Udoka monta deixa rivais em situação difícil. Não por menos, tem a quarta melhor eficiência defensiva.

Pode dar certo, já que Butler é ótimo defensor, sabe passar a bola e, ainda, tem capacidade para liderar o time no ataque.

Mas não parece mais o favorito. Isso porque o Golden State Warriors, o quarto time dos desejos de Jimmy Butler teria a troca envolvendo outro time da NBA, o Toronto Raptors.

Troca tripla?

O que o Miami Heat quer hoje é algum jogador (no plural, se quiser) que possa ajudar imediatamente. De preferência, para o perímetro. Neste caso, o ala-armador Bruce Brown, hoje no Raptors, poderia chegar ao time da Flórida. Tem que ter mais peças, mas em princípio, seria Andrew Wiggins indo para a equipe do Canadá, enquanto Butler iria ao Warriors.

Nada está certo, aliás. O Warriors quer troca, mas os principais jogadores da franquia Stephen Curry e Draymond Green, pedem calma. De acordo com eles, não seria necessário abrir mão de tanta coisa para ter um reforço agora.

De fato, estão seguindo o que a direção pede: sem desespero.

Em quadra, por outro lado, uma ajuda de alguém como Jimmy Butler tem valor enorme. Isso porque ele pode fazer dupla com Green na ajuda com passes para Curry e outros arremessadores. Enquanto isso, Jonathan Kuminga poderia sair junto de Wiggins.

De novo, nada concreto, por enquanto. Mas é fato que Jimmy Butler deixa o Heat em troca até a trade deadline da NBA.

