NBA indica técnicos de Cavaliers e Thunder os melhores do mês

Oklahoma City Thunder e Cleveland Cavaliers são os grandes times da temporada. Com quase metade do calendário, as franquias lideram o Oeste e Leste com grandes vantagem e vêm de uma sequência considerável de vitórias. Desse modo, os técnicos de Cavaliers e Thunder foram eleitos os melhores técnicos do mês de dezembro na NBA.

As escolhas dos técnicos Mark Daigneault, do Thunder, e Kenny Atkinson, do Cavaliers, não tem discussão na NBA. Durante dezembro, afinal, nenhuma outra franquia venceu como as de Cleveland e Oklahoma City. Em 31 dias, as equipes acumularam 12 vitórias e somente uma derrota.

As campanhas quase perfeitas cravaram os times como líderes de suas conferências. No Leste, o Cavs tem a melhor campanha da liga, com 29 triunfos e somente quatro tropeços. O vice, Boston Celtics, está a cinco jogos de diferença. No Oeste, enquanto isso, o Thunder tem 28 vitórias e cinco derrotas. Para o vice, o Memphis Grizzlies, aliás, a vantagem é a mesma.

Para Atkinson, o prêmio é o segundo seguido. Em outubro/novembro, após iniciar a temporada com uma longa sequência invicta, o treinador do Cavaliers levou o prêmio no Leste. A boa fase parece não ter fim e ele conseguiu manter o ritmo da sua equipe, que lidera a conferência com folgas.

Os resultados mostram ainda um Cavaliers diferente. Após uma eliminação nas semifinais de 2024, ele conseguiu reorganizar um elenco que pouco teve mudanças. Hoje em dia, o time é completo, seja na defesa ou no ataque. Para isso, a diferença do técnico, segundo o craque Donovan Mitchell, é a forma como ele motiva seus jogadores.

“Quando você está jogando, ouve o quanto é bom. Ouve sobre as sequências de vitórias. Ouve sobre todos os pontos positivos. [Nos treinar com firmeza] é o que queremos. Acho que todos nós preferimos ouvir o quanto somos bons dia após dia. Então, às vezes ouvimos o quanto somos ruins quando erramos um palpite ou algo assim. No entanto, acho que, para nós, é assim que se melhora”, afirmou Mitchell.

Daigneault, enquanto isso, conquistou o prêmio pela primeira vez. Apesar de estar em sua quinta temporada na franquia, sendo a segunda de destaque, é somente agora que ele vem atingindo os potenciais como treinador e do seu elenco. Mas prova disso é a forma como ele conseguiu comandar a equipe até boa parte do último mês, sem um pivô saudável.

Como Atkinson, por fim, o técnico do Thunder tem no tato seu diferencial com os jogadores. Em pouco tempo na franquia, Alex Caruso destacou que Daigneault é um “nerd do basquete”, capaz de transmitir confiança aos seus atletas.

“Isso é algo muito importante para você entrar em quadra acreditando que o treinador está o seu lado. Ele é um nerd do basquete, que ama o jogo, ama treinar e fazer parte do time”, relatou Caruso.

