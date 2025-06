NBA: Giannis Antetokounmpo vem ao Brasil pela primeira vez

O astro da NBA, Giannis Antetokounmpo, virá ao Brasil pela primeira vez, neste final de semana. Segundo o repórter Bernardo Pinho, do portal Lance, o craque do Milwaukee Bucks vai desembarcar no Rio de Janeiro, no próximo sábado (7). Assim, o ala-pivô de 30 anos passará alguns dias de suas férias no país. A mãe e os irmãos do atleta farão parte da comitiva.

O itinerário de Giannis começa com a reabertura da quadra da Praça Cláudio Coutinho, no Leblon, zona sul da capital fluminense. O espaço foi revitalizado pela casa de apostas Betano e terá a imagem de Antetokounmpo gravada no solo. O responsável pela arte é o artista Neto 78.

Já na terça-feira (10), o astro do Bucks estará em São Paulo. O detalhe é que Giannis contará com a ajuda do amigo Neymar. Afinal, o atacante do Santos vai emprestar o seu jatinho para que o ala-pivô faça o trajeto Rio-São Paulo.

Na capital paulista, o camisa 34 de Milwaukee tem um compromisso certo: assistir ao duelo entre Brasil e Paraguai, válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo está marcado para a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, e terá início às 21h45 (horário de Brasília). Desse modo, Giannis Antetokounmpo, um dos maiores nomes da NBA na atualidade, vai acompanhar de perto a estreia do técnico italiano Carlo Ancelotti em uma partida no Brasil.

Já com relação ao mercado da NBA, o futuro de Antetokounmpo ainda é incerto. Diversos veículos de comunicação dos EUA especulam um pedido de troca do jogador à direção do Bucks. O grego, aliás, tem contrato válido até 2028. Nas próximas três campanhas, ele vai receber US$175,4 milhões em salários.

A possível saída de Giannis seria por conta de mais um fracasso de Milwaukee na pós-temporada. Afinal, pelo terceiro ano consecutivo, o time caiu na primeira rodada dos playoffs. Além disso, o Bucks terá o desfalque de Damian Lillard em boa parte da próxima temporada. No fim de abril, o armador rompeu o tendão de Aquiles esquerdo. O prazo estimado para recuperação, aliás, é de até um ano.

Campeão e MVP das finais de 2021, Antetokounmpo quer fazer parte de um time competitivo. Algo que, a princípio, o Bucks não deverá ser em 2025/26. Desse modo, vários time da liga já se movimentam para uma eventual negociação. Houston Rockets e Toronto Raptors são alguns deles.

