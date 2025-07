NBA: Futuro de LaMelo Ball no Hornets está sob risco

LaMelo Ball é o rosto do Charlotte Hornets na NBA. No entanto, ele nunca conseguiu levar o time além de uma décima posição do Leste. As desculpas para a falta de sucesso são muitas: histórico de lesões, falta de reforços no elenco e três técnicos nos últimos cinco anos na equipe da Carolina do Norte.

Em 2025/26, porém, LaMelo Ball pode não ter mais essas desculpas. Isso porque o Hornets reforçou o elenco com boas peças, como Collin Sexton e Spencer Dinwiddie. Além disso, selecionou o jovem Kon Knueppel no Draft de 2025, visto como um dos nomes mais promissores da classe.

O Charlotte Hornets, ademais, pretende construir um projeto na NBA em torno do técnico Charles Lee. Embora tenha liderado o time a apenas 19 vitórias em 2024/25, ele se mostrou um treinador promissor.

Em 2025/26, desse modo, Ball terá no Hornets a estabilidade que nunca teve na NBA. O elenco ainda não conta com outro astro além dele, mas é o melhor núcleo que o armador já teve ao redor. Então, é esperado que ele possa liderar Charlotte pelo menos à disputa pelo play-in do Leste.

Mas o avanço do Hornets depende apenas de Ball. Com um elenco reforçado e uma estabilidade no cargo de treinador, ele precisa apenas de manter saudável. É aí, no entanto, que está o desafio. Em cinco anos na NBA, ele superou 70 jogos apenas uma vez. Nos últimos três, não conseguiu ter mais do que 50 partidas.

A falta de disponibilidade de Ball até fez Zach Buckley, do Bleacher Report, chamar o armador de o jogador mais superestimado da NBA.

“Talvez, os times ruins de Charlotte justifiquem, mas LaMelo Ball tem manchas suficientes no desempenho para questionar a capacidade de contribuir para um basquete vencedor. Ele recebe elogios quase míticos por ser um gênio ofensivo. Porém, os números não confirmam isso”, disse Buckley.

Caso não consiga se manter saudável, portanto, LaMelo Ball pode ter o futuro no Hornets ameaçado após a próxima temporada da NBA. Com quatro anos de contrato restantes, ele já tem sido mencionado em rumores de troca desde a fase regular passada. A diretoria deu mais um voto de confiança, mas, se o resultado não acontecer, o GM Jeff Petterson não descarta uma mudança.

“É o que queremos? Não. É o que ele quer? Não. LaMelo é um competidor incrível e sabe que, para termos a melhor chance de vencer e chegar onde queremos, ele precisa estar em quadra”, disse Peterson, em abril. “Nós estamos fornecendo todos os recursos. Agora, mais uma vez, ele está investindo tempo e assumindo a responsabilidade. Espero que que ele possa se recuperar e ter um início saudável na temporada que vem”.

