NBA: Em vitória, LeBron James chega a mais um recorde histórico

MVP da primeira Copa da NBA, LeBron James atingiu mais um recorde. Na vitória do Los Angeles Lakers sobre o San Antonio Spurs na segunda edição do torneio, James obteve mais um triplo-duplo. Apesar de não pontuar muito no segundo tempo, ele registrou 15 pontos, 16 rebotes e 12 assistências. Foi o quarto consecutivo, algo que um ala jamais conseguiu na liga.

“A melhor coisa sobre meu jogo é que eu posso não ter tanto ritmo no ataque, mas ainda tenho impacto no jogo. Então, consegui fazer isso hoje (onte) à noite”, disse LeBron James.

Enquanto LeBron James quebrou o próprio recorde de triplos-duplos na NBA (jamais havia feito mais de três), ele ainda igualou John Stockton em jogos feitos na liga (1504). Além disso, o astro superou os 57 mil minutos na carreira (apenas temporada regular). Mas o camisa 23 ainda se mostrou surpreso por conseguir apenas em sua vigésima segunda temporada.

“Por ainda ter energia para fazer isso, é difícil. Mas é preciso ter ótimos colegas. Todas as assistências só acontecem quando eles fazem as cestas. Então, só tento passar a bola em tempo e, na defesa, pegar rebote e tentar ajudar com o resto do time. Enquanto isso, tento fazer uns pontos de tempos em tempos”, afirmou. “Mas esperar 22 anos para isso (recorde pessoal de triplos-duplos) é louco”, concluiu James.

LeBron James ainda igualou marcas de Russell Westbrook e Magic Johnson pelo Lakers. Até então, os dois eram os donos do recorde com quatro triplos-duplos consecutivos pela equipe. Hoje, ele está atrás dos dois em todos os tempos na NBA, com 117 na carreira. Enquanto isso, Westbrook lidera a liga com 199, Johnson é o terceiro com 138. Três vezes MVP e líder na Corrida pelo quarto prêmio, Nikola Jokic (quarto) está logo atrás de Magic, com 136.

“Acho que, quando LeBron James está jogando daquela forma, apenas dá forças a todos para que acertem seus arremessos”, disse Austin Reaves. “E, claro, Anthony Davis vai fazer o que ele sempre faz”.

Com a vitória sobre o Spurs, o Lakers subiu para o quinto lugar no Oeste. Enquanto isso, apenas na temporada 2024/25 da NBA, LeBron conseguiu o seu quinto triplo-duplo. Vale lembrar que em toda a última campanha (71 jogos), ele obteve os mesmos cinco.

Próximo de completar 40 anos, LeBron James ainda não possui o recorde de jogador mais velho a ter um triplo-duplo na NBA. Isso porque Karl Malone o fez com 40 anos e 127 dias. Contra o Spurs, James conseguiu com 39 anos e 321 dias.

