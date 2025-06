NBA Draft 2025: veja onde assistir e horário

13Saiba onde assistir ao Draft 2025 da NBA, que vai ocorrer nestas quarta (25) e quinta-feiras (26). O recrutamento da liga vai ocorrer no Barclays Center, em Nova Iorque, casa do Brooklyn Nets. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir e o horário do Draft 2025 da NBA.

Desde o ano passado, a NBA fez uma mudança drástica no recrutamento. Afinal, o evento passou de um para dois dias. Em 2025, as escolhas de primeira rodada vão ocorrer nesta quarta. As picks de segunda rodada, por sua vez, serão feitas no dia seguinte. Como não poderia deixar de ser, o recrutamento terá a tradicional cobertura do Jumper Brasil, pioneiro no país quando o assunto é conteúdo sobre o Draft da NBA.

Não resta dúvidas de que Cooper Flagg, da Universidade Duke, será a primeira escolha do Draft. Eleito o melhor jogador do College na última temporada, o ala tem talento para se tornar o próximo grande astro da NBA. Desse modo, poucos meses após a troca de Luka Doncic, o Dallas Mavericks vai contar com um novo talento geracional no elenco. Afinal, a equipe texana terá o privilégio de fazer a primeira escolha geral.

Além disso, o Draft de 2025 da NBA terá promessas com talento suficiente para se tornarem grandes jogadores na liga. Por exemplo, o armador Dylan Harper (Rutgers) é o favorito na segunda escolha, que pertence ao San Antonio Spurs. Assim, a partir da pick 3, o recrutamento se torna imprevisível.

Aqui, no Jumper Brasil, pelo 15º ano seguido, você tem todas as informações sobre o Draft da NBA. Desde o dia 26 de maio, os perfis de 30 dos jovens mais talentosos da classe de 2025 foram publicados no site. Portanto, o leitor está munido de todas as informações sobre os futuros jogadores da liga.

Além disso, pelo oitavo ano consecutivo, o recrutamento será transmitido pela ESPN 2 para o Brasil. E nós, a partir das 20h04, iniciaremos a Live especial do Draft, no nosso canal no YouTube. Então, nossa equipe estará a postos para informar e comentar tudo o que ocorrer no recrutamento. Portanto, prestigie o trabalho do Jumper Brasil!

Saiba onde assistir ao Draft 2025 da NBA

Onde assistir: ESPN 2 e Disney+

Datas: 25/05/2025 (primeira rodada) e 26/05/2025 (segunda rodada)

Horário: 21h (horário de Brasília) em ambos os dias

Local: Barclays Center, Nova Iorque

