O Jumper Brasil inicia hoje a série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, com o San Antonio Spurs. Afinal, a equipe texana terá o privilégio de fazer a segunda escolha no recrutamento deste ano.

Após ficar de fora dos playoffs nas últimas seis temporadas, o Spurs tem um cenário empolgante para o curto e médio prazo. Possui um talento geracional (Victor Wembanyama), um armador de elite (De’Aaron Fox), o novato do ano (Stephon Castle). Além disso, a franquia conta com flexibilidade salarial e múltiplas escolhas de Draft para fazer um movimento mais ousado na offseason.

Desse modo, com a possível chegada de um astro (Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo são os mais especulados), o time de San Antonio se tornaria uma força na disputada Conferência Oeste. Mas, no banco de reservas, a franquia tem uma mudança considerável. O lendário e multicampeão Gregg Popovich agora vai se dedicar à presidência do Spurs. Já o jovem Mitch Johnson passou de interino a treinador titular. Aliás, um movimento esperado por conta da saúde de Popovich.

Já com relação ao NBA Draft 2025, o Spurs vai fazer duas escolhas na loteria. A pick 2, aliás, poderá ser usada em uma negociação por uma estrela. Assim, o armador Dylan Harper, considerado o segundo maior talento da classe, é a escolha mais provável.

Portanto, o terceiro ano de Wembanyama em San Antonio promete render bons frutos. Competitivo, o fenômeno francês terá a chance de fazer parte de um time que vai brigar por um lugar nos playoffs. Ou seja, este deverá ser o passo mais importante na reconstrução da franquia pentacampeã da NBA.

NBA Draft 2025: As necessidades do San Antonio Spurs

Elenco para a próxima temporada (dez atletas com contratos garantidos)

PG: De’Aaron Fox (27 anos, US$37,1 milhões)

SG: Stephon Castle (20 anos, US$9,5 milhões) / Malaki Branham (22 anos, expirante de US$5 milhões) / Blake Wesley (22 anos, expirante de US$4,7 milhões)

SF: Devin Vassell (24 anos, US$27 milhões) / Keldon Johnson (25 anos, US$17,5 milhões) / Julian Champagnie (23 anos, US$3 milhões)

PF: Harrison Barnes (33 anos, expirante de US$19 milhões) / Jeremy Sochan (22 anos, expirante de US$7,1 milhões)

C: Victor Wembanyama (21 anos, US$13,4 milhões)

Média de idade: 23,9 anos

Folha salarial: US$143,3 milhões

Agentes livres: Chris Paul (PG, 40 anos, irrestrito), Jordan McLaughlin (PG, 29 anos, irrestrito), Sandro Mamukelashvili (PF/C, 26 anos, irrestrito), Bismack Biyombo (C, 32 anos, irrestrito), Charles Bassey (C, 24 anos, irrestrito), David Duke (SG, 25 anos, restrito), Harrison Ingram (SF/PF, 22 anos, restrito)

Exceções salariais: mid-level para times que não pagam Luxury Tax (US$14,1 milhões), bianual (US$5,1 milhões)

Posição carente: C, PG

Necessidades da equipe

Fechar uma extensão de contrato com Fox. Afinal, a franquia fez a troca pelo armador, na última trade deadline, pensando em uma parceria de muitos anos. O próprio jogador, aliás, deixou claro, pouco depois da negociação, que queria jogar pelo Spurs.

Um líder veterano. Para fazer, no vestiário, um papel semelhante ao de Chris Paul. E, em quadra, entregar mais do que o veterano armador.

Um pivô confiável para a rotação. Sobretudo, para proteger o aro enquanto Wembanyama estiver fora de combate ou descansando no banco. Sem o craque francês em quadra, o Spurs piorou sua eficiência defensiva em oito pontos. Em 2024/25, aliás, a equipe teve a sexta pior defesa da NBA.

Um armador reserva. Com a provável saída de Paul, o Spurs tem apenas Fox na posição.

Escolhas no Draft 2025: 2, 14

Nomes mais indicados

* Pick 2

Dylan Harper (PG/SG, Rutgers, freshman): segundo maior talento da classe, Harper é um armador com potencial para se tornar um astro na NBA. Capaz de criar o próprio arremesso, ele ainda exibe uma visão de quadra privilegiada, habilidade com a bola nas mãos e facilidade como passador no pick-and-roll. Também possui atributos físico-atléticos de elite. No entanto, ele precisa melhorar o arremesso do perímetro.

* Pick 14

Carter Bryant (SF/PF, Arizona, freshman): o combo forward tem as ferramentas necessárias para se encaixar em qualquer equipe. Afinal, Bryant possui força física, mobilidade, versatilidade defensiva e um arremesso consistente do perímetro. Além disso, mostra potencial como passador. Em suma, ele tem as ferramentas para ser um 3-and-D sólido na NBA.

Rasheer Fleming (PF, Saint Joseph’s, junior): chama a atenção pelos atributos físico-atléticos e por jogar sempre com muita energia. Fleming é um defensor versátil, arremessador sólido do perímetro e um ótimo reboteiro. Ou seja, um potencial 3-and-D na NBA.

Thomas Sorber (C, Georgetown, freshman): pivô muito físico, que protege bem o aro e é um bom passador. Além do bom entendimento do jogo, Sorber é um ótimo finalizador, especialmente no pick-and-roll.

