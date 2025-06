O Jumper Brasil inicia hoje a série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, com o Philadelphia 76ers. Afinal, a equipe da Pensilvânia terá o privilégio de fazer a terceira escolha no recrutamento deste ano.

Em 2024/25, o Sixers foi o antepenúltimo da Conferência Leste e o quinto pior da NBA. Assolado pelas lesões de Joel Embiid, Paul George, Tyrese Maxey e o novato Jared McCain, o time fez a pior campanha desde o período do “Processo” (2013-2017). Ou seja, uma temporada jogada no lixo.

Com tantos desfalques, o técnico Nick Nurse utilizou 55 quintetos titulares diferentes, um recorde da liga em 2024/25. Os astros Embiid, George e Maxey, aliás, atuaram juntos em apenas 14 jogos. O detalhe é que a franquia comprometeu US$800 milhões apenas nos contratos do trio.

Para a próxima campanha, a primeira coisa é ter o trio de astros em quadra. A segunda é montar um elenco competitivo, já que apenas quatro atletas possuem contrato garantido para 2025/26. A primeira peça do “novo” Sixers virá do recrutamento. Com a terceira escolha geral, o time da Philadelphia terá um jogador com muito potencial.

Assim, o presidente da franquia, Daryl Morey, tem a missão de tornar o 76ers uma equipe respeitada na NBA.

NBA Draft 2025: As necessidades do Philadelphia 76ers

Elenco para a próxima temporada (quatro atletas com contratos garantidos)

PG: Tyrese Maxey (24 anos, US$37,9 milhões) / Jared McCain (21 anos, US$4,2 milhões)

SG:

SF: Paul George (35 anos, US$51,6 milhões)

PF:

C: Joel Embiid (31 anos, US$55,2 milhões)

Média de idade: 26,6 anos

Folha salarial: US$150,8 milhões

Agentes livres: Quentin Grimes (SG/SF, 25 anos, restrito), Kyle Lowry (PG, 39 anos, irrestrito), Jeff Dowtin (PG, 28 anos, restrito), Jalen Hood-Schifino (PG, 22 anos, irrestrito), Guerschon Yabusele (PF, 29 anos, irrestrito), Alex Reese (PF/C, 26 anos, irrestrito), Marcus Bagley (SG/SF, 23 anos, irrestrito)

Player option: Eric Gordon (SG/SF, 36 anos, US$3,4 milhões), Kelly Oubre (SF, 29 anos, US$8,4 milhões), Andre Drummond (C, 31 anos, US$5 milhões)

Contratos não garantidos: Lonnie Walker (SG/SF, 26 anos, US$2,9 milhões), Jared Butler (PG, 24 anos, US$2,3 milhões), Ricky Council (SG/SF, 23 anos, US$2,2 milhões), Justin Edwards (SG/SF, 21 anos, US$1,9 milhão), Adem Bona (C, 22 anos, US$1,9 milhão)

Exceções salariais: mid-level para times que não pagam Luxury Tax (US$14,1 milhões), bianual (US$5,1 milhões), trade exception (US$3,5 milhões)

Posições carentes: SG, PF, SF, C

Necessidades da equipe

Montar um elenco. Afinal, o time tem apenas cinco atletas com contrato garantido para 2025/26. O plantel máximo permitido pela liga é de 18 atletas (contando os três com contratos two-way).

Ter a dupla Embiid e George saudável.

Bons defensores. Na última temporada, o 76ers teve a quinta pior defesa da NBA, com 117,3 pontos sofridos a cada 100 posses.

Arremessadores confiáveis. Em 2024/25, o Sixers teve o quarto pior aproveitamento da liga nas bolas de três (34,1%).

Tentar renovar com a dupla Grimes e Yabusele, alguns dos poucos que se salvaram na temporada caótica. Ambos mostraram que podem ser coadjuvantes úteis.

Escolhas do 76ers no NBA Draft 2025: 3 e 35

Nomes mais indicados

* Pick 3

Ace Bailey (SF/PF, Rutgers, freshman): um dos jogadores mais intrigantes da classe, com potencial para ser um pontuador especial na NBA. Bailey combina tamanho, explosão, habilidade, capacidade de fazer cestas nos três níveis e versatilidade defensiva. No entanto, precisa evoluir na tomada de decisões, no controle de bola e ser mais consistente na defesa.

VJ Edgecombe (SG/SF, Baylor, freshman): dotado de atributos físico-atléticos de elite, o bahamense é o jogador mais explosivo da classe deste ano. Simplesmente letal em transição. Edgecombe atua sempre com muita energia e tem um potencial tremendo como defensor. Ofensivamente, mostrou evolução como passador e arremessador do perímetro. Ou seja, é útil nos dois lados da quadra.

