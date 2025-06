Cinco times são candidatos à troca de Kevin Durant; veja quais

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Phoenix Suns está avaliando opções de troca de times interessados por Kevin Durant. A franquia, ao lado do agente do astro, se reuniram ao longo da semana para avaliar os melhores cenários. Portanto, espera-se que a saída do veterano seja em comum acordo.

Ainda segundo o jornalista, há cinco times que emergem como principais destinos para troca de Kevin Durant. São eles: Houston Rockets, San Antonio Spurs, Miami Heat, Minnesota Timberwolves e New York Knicks.

Os times da NBA estavam esperando que Durant fosse negociado desde que o Suns abriu negociações perto da trade deadline, em fevereiro. Agora, a ideia é que a troca aconteça até o dia do próximo Draft da NBA, marcado para 25 e 26 de junho.

Durant tem um contrato de US$54,7 milhões para a temporada 2025/26, o que lhe dá alguma vantagem para avaliar seu futuro em parceria com os Suns. Enquanto as negociações avançam, seu desejo por uma extensão de longo prazo pode ser um fator crucial. Isso porque, após a troca, o craque poderá assinar uma extensão de dois anos no dia 6 de julho, no valor de até US$112 milhões. Por outro lado, caso espere seis meses depois de mudar de time, poderá assinar um novo acordo de dois anos de até US$124 milhões.

Vale lembrar que Durant quase foi negociado com o Golden State Warriors na trade deadline. No entanto, deixou claro que não estava interessado em voltar para San Francisco. Assim, terminou a temporada com o Phoenix Suns. Na época, aliás, a ESPN relatou que o astro foi pego de surpresa ao saber que sua equipe queria negociá-lo.

Aos 37 anos, o MVP de 2014 disputou seu 15º All-Star Game e teve médias de 26.6 pontos, seis rebotes e 4.2 assistências em 62 jogos. Como resultado, ele atingiu três campanhas seguidas tendo médias de pelo menos 25 pontos, 50% de aproveitamento nos arremessos e 40% nas bolas de três pontos. Portanto, a maior sequência da história da NBA.

Entretanto, o Suns teve um ano ruim. Afinal, venceu apenas 36 dos 82 jogos disputados. Então, terminou na 11ª posição da Conferência Oeste e não se classificou à pós-temporada. Isso, aliás, mesmo com a maior folha de pagamento da história da liga.

Spurs seria o grande favorito

Apesar de Charania mencionar cinco times prováveis para a troca de Kevin Durant, o San Antonio Spurs aparece como principal candidato. De acordo com Bill Simmons, do The Ringer, a equipe do Texas e o jogador já teriam se alinhado.

“Eu não ficaria naad surpreso se a troca de Durant para o Spurs já estivesse acertada, mas só não anunciaram. Basicamente, eles acertaram as bases do negócio e vão anunciar na semana do Draft. Então, isso volta na situação de Giannis Antetokounmpo. Eles (Spurs) acham que Durant vai custar menos. E com ele, o time tem chance de ser realmente competitivo e de ir longe nos playoffs. Mas San Antonio ainda vai conseguir manter a segunda escolha, é o que eu prevejo”, disse o jornalista.

