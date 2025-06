O Jumper Brasil dá prosseguimento à série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, desta vez com o Los Angeles Clippers. Afinal, a equipe da Califórnia terá a escolha 30 no recrutamento deste ano.

Pelo terceiro ano seguido, o Clippers caiu logo na primeira rodada dos playoffs. Desta vez, o algoz foi o Denver Nuggets, de Nikola Jokic, em uma série eletrizante de sete jogos.

Apesar da frustração, o saldo é positivo. Em 2024/25, a equipe de Los Angeles viu a evolução de Ivica Zubac. O pivô, aliás, foi o segundo mais votado para o MIP. O veterano James Harden, por sua vez, jogou em alto nível (cestinha e líder em assistências do time) e se manteve saudável (79 partidas).

Além disso, o craque Kawhi Leonard terminou a temporada saudável. Ele, inclusive, foi muito bem na série contra o Nuggets. Acima de tudo, mostrou que ainda é um dos melhores jogadores da NBA. Portanto, uma notícia para o Clippers.

Outro destaque foi Norman Powell, que fez a melhor temporada da carreira. Não é exagero afirmar que o ala-armador se tornou um arremessador de elite na NBA.

O técnico Tyronn Lue também fez um ótimo trabalho, mais uma vez, tanto que o Clippers teve a terceira defesa mais eficiente da liga. Desse modo, o presidente da franquia, Lawrence Frank, conta com uma base sólida para 2025/26. Assim, na offseason, o time vai buscar reforços pontuais para fortalecer a rotação em torno do quarteto citado.

Já no recrutamento, o Clippers terá a última escolha da primeira rodada. Então, uma boa oportunidade para adicionar um jovem com custo baixo.

NBA Draft 2025: As necessidades do Los Angeles Clippers

Elenco para a próxima temporada (oito atletas com contratos garantidos)

PG:

SG: Kris Dunn (31 anos, US$5,4 milhões) / Bogdan Bogdanovic (31 anos, US$16 milhões) / Cam Christie (19 anos, US$1,9 milhão)

SF: Norman Powell (32 anos, expirante de US$20,5 milhões) / Derrick Jones (28 anos, US$10 milhões)

PF: Kawhi Leonard (34 anos, US$50 milhões) / Kobe Brown (25 anos, US$2,6 milhões)

C: Ivica Zubac (28 anos, US$18,1 milhões)

Média de idade: 28,5 anos

Folha salarial: US$124,5 milhões

Agentes livres: Ben Simmons (PF/PF, 28 anos, irrestrito), Patty Mills (PG, 36 anos, irrestrito), Amir Coffey (SG/SF, 28 anos, irrestrito), Trentyn Flowers (SG/SF, 20 anos, restrito)

Player option: James Harden (PG, 35 anos, US$36,3 milhões), Nicolas Batum (PF, 36 anos, US$4,9 milhões)

Contrato não garantido: Drew Eubanks (C, 28 anos, US$4,75 milhões), Jordan Miller (SG/SF, 25 anos, US$2,2 milhões)

Exceções salariais: mid-level para times que estão abaixo da Luxury Tax (US$14,1 milhões)

Posições carentes: PG, C, PF

Necessidades da equipe

Renovar com Harden (por, no máximo, mais duas temporadas). O veterano mostrou que ainda é um armador de elite na NBA (quinto em assistências). Em 2024/25, ele foi o único jogador da liga a alcançar pelo menos 1.500 pontos, 500 assistências, 100 roubos de bola e 50 tocos.

Rejuvenescer o elenco. Caso Harden e Batum sigam na equipe, o Clippers terá oito jogadores da rotação principal com pelo menos 28 anos (seis deles acima dos 30).

Armador e pivô reservas. Até para Harden (35 minutos de média) e Zubac (33 minutos) terem um respiro.

Pelo menos mais um bom arremessador do perímetro. Em 2024/25, o Clippers foi o segundo time que menos arriscou bolas de três na NBA. Mas, apesar do baixo volume, teve o sétimo melhor aproveitamento. Powell, Kawhi, Bogdanovic e Batum acertaram mais de 40% na longa distância.

Escolhas do Clippers no NBA Draft 2025: 30 e 51

Nomes mais indicados

* Pick 30

Walter Clayton (PG, Florida, senior): campeão universitário na última temporada, o armador é um arremessador de elite (média e longa distâncias). Além de criar o próprio arremesso, Clayton se movimenta bem em quadra e é útil fora da bola. Por fim, trata-se de um jogador de personalidade, que busca o protagonismo nos momentos decisivos. Assim, é o mais clutch da classe deste ano.

Maxime Raynaud (C, Stanford, senior): um dos pivôs mais habilidosos da classe, Raynaud é um excelente finalizador. Ele também chama a atenção pela capacidade de espaçar a quadra. Desse modo, pode ser usado como stretch five. No entanto, o francês deixa a desejar como defensor. Por isso, o cenário ideal para ele é atuar ao lado de um ótimo protetor de aro.

Ryan Kalkbrenner (C, Creighton, senior): um dos melhores protetores de aro deste recrutamento, Kalkbrenner é eficiente na drop coverage (cobertura feita pelo jogador que está na defesa do screener e sai para marcar o ballhandler) . Também chama a atenção como finalizador ao redor da cesta. Aliás, ele é um ótimo rim runner. Pontuador muito eficiente no pick-and-roll e em post-ups.

. Também chama a atenção como finalizador ao redor da cesta. Aliás, ele é um ótimo rim runner. Pontuador muito eficiente no pick-and-roll e em post-ups. Ben Saraf (PG/SG, Ratiopharm Ulm-ALE): titular de um finalista da Liga Alemã, o israelense é um combo guard alto que cria separação para os defensores pela capacidade de desacelerar o drible com ótimo trabalho de pés. O arremesso de média distância, aliás, é uma das armas do seu jogo ofensivo. No entanto, mostrou inconsistência nas bolas de três. Também exibe uma noção natural de controle de ritmo do jogo incomum para um armador mais orientado para pontuação. Por fim, Saraf é um excelente criador a partir do pick-and-roll.

