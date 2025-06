O Jumper Brasil dá prosseguimento à série diária “NBA Draft 2025: As necessidades de cada time”, desta vez com o Charlotte Hornets. Afinal, a equipe da Carolina do Norte terá o privilégio de fazer a quarta escolha no recrutamento deste ano.

Em 2024/25, a franquia de Charlotte iniciou um novo processo de reconstrução. Começou com a chegada do técnico Charles Lee, estreante no cargo na NBA. Também foi a primeira temporada completa do GM Jeff Peterson. Assim, o foco da dupla foi construir uma base para o futuro.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Hornets sofreu pelo menos 55 derrotas. Além disso, o time não disputa os playoffs desde 2016. Ou seja, o jejum dura quase uma década.

Continua após a publicidade

Até 2031, a franquia terá nove escolhas de primeira rodada e outras 13 de segunda. Ou seja, a equipe possui ativos importantes. No NBA Draft 2025, além da pick 4, o Hornets possui duas escolhas no início da segunda rodada.

NBA Draft 2025: As necessidades do Charlotte Hornets

Elenco para a próxima temporada (nove atletas com contratos garantidos)

PG: LaMelo Ball (23 anos, US$38 milhões)

SG: Brandon Miller (22 anos, US$12 milhões) / Nick Smith (21 anos, US$2,7 milhões)

SF: Miles Bridges (27 anos, US$25 milhões) / Josh Green (24 anos, US$13,7 milhões)

PF: Grant Williams (26 anos, US$13,6 milhões) / Tidjane Salaun (19 anos, US$7,8 milhões)

C: Mark Williams (23 anos, expirante de US$6,3 milhões) / Jusuf Nurkic (30 anos, expirante de US$19,4 milhões)

Continua após a publicidade

Média de idade: 23,9 anos

Folha salarial: US$138,5 milhões

Agentes livres: Seth Curry (SG, 34 anos, irrestrito), Taj Gibson (C, 39 anos, irrestrito), Wendell Moore (SG/SF, 23 anos, irrestrito), Tre Mann (PG/SG, 24 anos, restrito), KJ Simpson (PG, 22 anos, restrito), Jaylen Sims (SG/SF, 26 anos, restrito), Damion Baugh (SG, 24 anos, restrito), Marcus Garrett (SG, 26 anos, restrito)

Contratos não garantidos: Josh Okogie (SG/SF, 26 anos, US$7,7 milhões), DaQuan Jeffries (SG/SF, 27 anos, US$2,7 milhões), Moussa Diabate (C, 23 anos, US$2,3 milhões)

Exceções salariais: mid-level para times que não pagam Luxury Tax (US$14,1 milhões), bianual (US$5,1 milhões)

Posições carentes: PF, PG, C

Leia mais!

Necessidades da equipe

Arremessadores confiáveis. Na campanha de 2024/25, o Hornets teve o terceiro pior em aproveitamento nas bolas de três (33,9%) e o pior nos arremessos de quadra (43%). O detalhe é que Seth Curry e Tre Mann foram os únicos jogadores da equipe a acertar mais de 40% dos arremessos de longa distância. Ambos, aliás, são agentes livres.

Agressividade em direção à cesta. Na última temporada, o Hornets foi o terceiro pior time em tentativas de lances livres (19,8). Do elenco atual, apenas LaMelo Ball e Miles Bridges gostam de atacar a cesta.

Disponibilidade dos principais atletas. Na campanha de 2024/25, o time de Charlotte sofreu com inúmeras lesões. LaMelo, por exemplo, disputou 47 jogos. Brandon Miller, por sua vez, entrou em quadra apenas 27 vezes. Já Mark Williams atuou em 44 partidas (o mais incrível: foi o recorde na carreira do pivô). Os reservas Grant Williams (16 jogos) e Tre Mann (13 jogos) também foram baixas por quase toda a temporada. Portanto, é impossível fazer uma campanha decente com tantos desfalques.

Um protetor de aro. Williams não é um bom defensor e também não se mostra confiável porque se machuca com frequência. Nurkic, além de possuir um contrato expirante (moeda de troca), é um péssimo protetor de aro. Ou seja, a defesa do Hornets perto da cesta deixa a desejar. Assim, há a necessidade de adicionar um pivô mais físico.

Escolhas no Draft 2025: 4, 33 e 34

Continua após a publicidade

Nomes mais indicados

* Pick 4

VJ Edgecombe (SG/SF, Baylor, freshman): dotado de atributos físico-atléticos de elite, o bahamense é o jogador mais explosivo da classe deste ano. Simplesmente letal em transição. Edgecombe atua sempre com muita energia e tem um potencial tremendo como defensor. Ofensivamente, mostrou evolução como passador e arremessador do perímetro. Ou seja, é útil nos dois lados da quadra.

Ace Bailey (SF/PF, Rutgers, freshman): um dos jogadores mais intrigantes da classe, com potencial para ser um pontuador especial na NBA. Bailey combina tamanho, explosão, habilidade, capacidade de fazer cestas nos três níveis e versatilidade defensiva. No entanto, precisa evoluir na tomada de decisões, no controle de bola e ser mais consistente na defesa.

Khaman Maluach (C, Duke, freshman): o sul-sudanês talvez seja o melhor protetor de aro da classe. Maluach é um pivô móvel e fisicamente está pronto para encarar a NBA. Além disso, é uma ameaça como espaçador vertical.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA