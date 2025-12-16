NBA: Cooper Flagg quebra recorde pelo Mavericks

O jovem Cooper Flagg segue em franca evolução com o Dallas Mavericks em sua primeira campanha na NBA. Nessa segunda-feira (15), o ala brilhou contra o Utah Jazz e tornou-se o primeiro jogador na história da liga a fazer uma partida com 40 pontos ou mais aos 18 anos. Flagg somou 42 pontos, sete rebotes e seis assistências. No entanto, o time de Salt Lake City saiu com a vitória por 140 a 133.

Continua após a publicidade

Cooper Flagg, que completa 19 anos no próximo dia 21, tinha 35 pontos como a sua melhor marca na liga. No entanto, sem a presença de Anthony Davis, poupado contra o Jazz, ele teve de assumir uma carga ofensiva ainda maior. Como resultado, ele acertou oito dos dez primeiros arremessos e fez o time de Dallas abrir dez no terceiro quarto.

Entretanto, o Mavericks cometeu vários erros e viu a dupla Keyonte George (37 pontos e seis assistências) e Lauri Markkanen (33 pontos e 16 rebotes) “esquentar” sem ter respostas. Então, o ataque de Dallas parou de produzir e Utah se aproveitou para virar o jogo no tempo normal. Mas Flagg, em grande nível, fez o time texano conseguir a prorrogação após lances livres de Max Christie.

Continua após a publicidade

Porém, no tempo extra, o Jazz, que jogava em casa, contou com cinco pontos de Keyonte George para garantir a vitória, a décima na atual temporada da NBA. Apesar de todos os esforços de Flagg, Dallas não teve ritmo para sair com o triunfo.

Leia mais

A derrota do Mavericks vem em um momento ruim para Cooper Flagg e seus colegas na NBA. Isso porque o time vinha embalado com cinco vitórias nos últimos seis jogos. Aliás, só havia perdido para o atual campeão da liga, o Oklahoma City Thunder. Enquanto isso, bateu times como Denver Nuggets, Houston Rockets e Miami Heat.

Continua após a publicidade

Mas a ausência de Davis fez muita diferença para Dallas. Afinal, sem a referência do veterano, o time sofreu muito nos lances decisivos. Quando restavam três minutos para o fim, o Mavs liderava por 124 a 116.

Só que o técnico Jason Kidd viu o Mavericks ter problemas em uma sequência do Jazz e não pediu tempo. Ele só parou o jogo quando Utah virou em 125 a 124. Então, a partir daquele momento, a torcida do time de Salt Lake City, que não fazia mais a diferença até ali, passou a apoiar os donos da casa. E foi assim na prorrogação.

Continua após a publicidade

Agora, Cooper Flagg supera LeBron James como o jogador com mais pontos em um jogo na NBA antes dos 19 anos. LeBron tinha 37 cerca de três semanas antes de seu aniversário em 2003.

Nos últimos sete jogos (cinco vitórias de Dallas), Flagg possui médias de 25.7 pontos, 5.9 rebotes, 3.6 assistências, 1.0 roubo de bola e 1.0 bloqueio.

Agora, o Jazz é o décimo no Oeste, com dez vitórias em 25 jogos, enquanto o Mavericks é só o 12°, com o mesmo número de triunfos, mas em 27 partidas.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA