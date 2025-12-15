Steve Kerr admite culpa por má fase do Warriors na NBA

O Golden State Warriors vive uma má fase nas últimas semanas. Após bom início, a equipe estagnou e perdeu seis das últimas dez partidas. As últimas duas derrotas, aliás, aconteceram em jogos que Stephen Curry somou 87 pontos. Desta forma, o técnico Steve Kerr admitiu a culpa pelo momento do Warriors na NBA.

Continua após a publicidade

“Não estou fazendo bem o meu trabalho este ano”, disse Kerr, após derrota do Warriors para o Portland Trail Blazers no domingo (14).

De fato o coletivo do Warriors tem pesado contra na NBA. Na derrota para o Blazers, foram 18 turnovers, além de nenhum jogador com mais de 16 pontos, além de Stephen Curry. O camisa 30, desta forma, marcou 48 pontos e acertou 12 cestas de três, mas não foi o suficiente para evitar o revés por 136 a 131.

Continua após a publicidade

Os turnovers, aliás, foram apontados por Steve Kerr como principal fator para a má fase do Warriors. Com 16 erros por jogo, a equipe tem a sexta maior média da NBA na temporada. Além disso, são 14 derrotas em 18 jogos quando o time comete mais erros do que o adversário.

Diante do Blazers, Draymond Green foi quem mais perdeu a bola. Dos 18 erros, por exemplo, oito foram do veterano. Desse modo, ele também assumiu a culpa pela derrota.

“São leituras ruins que temos feito. Decisões ruins”, disse Green após a derrota do Warriors na NBA. “Então, precisamos ser mais decisivos. Temos que cuidar melhor da bola. Sou velho demais para ficar fazendo este tipo de coisa”.

Continua após a publicidade

Leia mais!

Além dos erros, Steve Kerr apontou a dependência que o Warriors tem de Curry na NBA . Na atual temporada, por exemplo, o time tem um rating ofensivo de 118.4, quando o astro está em quadra. Porém, quando ele está no banco ou lesionado, o índice cai para 107.1, sendo o pior de toda a liga.

“Acho que fizemos um trabalho melhor no ano passado colocando Curry em posição de atacar e criar arremessos para os demais”, seguiu Steve Kerr. “Precisamos voltar a ter esse tipo de controle do jogo, em que vamos até ele no ataque de meia quadra”.

Continua após a publicidade

Por fim, o volume de lesões e a inconsistência também tem atrapalhado o trabalho de Kerr na NBA. Até o momento, o técnico utilizou 15 quintetos titulares diferentes em 27 jogos. Portanto, uma prova de que o treinador tem tido dificuldades para encaixar uma formação ao redor de Curry, Green e Jimmy Butler.

“Espero que possamos corrigir isso e ter uma sequência consistente de jogos em que você saiba quem está em quadra, quais são as rotações. Desta forma, os jogadores ficam mais confortáveis”, disse Curry.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA