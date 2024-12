NBA: Campanha ruim do Pelicans promove rumores de troca

O New Orleans Pelicans começou a temporada bastante mal. Afinal, são apenas cinco vitórias e 24 derrotas, com a pior campanha da NBA. Assolado por lesões de suas principais estrelas, o time não consegue continuidade e já está praticamente fora da briga pelos playoffs. Então, o Pelicans já começa a ser alvo de rumores de troca na NBA.

Embora alguns jogadores possam sair, outros são considerados intocáveis. Segundo Jovan Buha, do The Athletic, o Pelicans “quer manter” Trey Murphy e Herb Jones, mas “tem negociado” Zion Williamson, Brandon Ingram e CJ McCollum. Buha também disse que o time não buscou trocas por Dejounte Murray.

“Com base nas informações, Trey Murphy e Herb Jones estão em um nível que eles querem preservar”, afirmou Buha. “São dois caras com preço alto, semelhante ao que o L.A. tem com Austin Reaves. Parece que Zion, Brandon Ingram e CJ McCollum são os três que eles têm oferecido mais entre os titulares, e Dejounte Murray não foi explorado para trocas”.

Publicidade

Apesar de seu desempenho abaixo do esperado, Murray teria um preço alto caso fosse incluído em negociações, de acordo com o jornalista. “Acho que o preço por Dejounte Murray ainda será alto. Não acho que o negociariam só por uma escolha de Draft e salário correspondente. Não acho que a troca aconteça com tão pouco”.

Leia mais!

Zion, mais uma vez, sofreu com lesões nesta temporada, jogando apenas seis partidas devido a um problema no músculo posterior da coxa. No ano passado, disputou 70 jogos, e sua carreira parecia estar no rumo certo. Contudo, 2024/25 chegou, e ele não conseguiu continuidade. Por isso, o Pelicans estaria disposto a abrir mão do jogador.

Publicidade

Ingram e McCollum têm tido desempenhos razoáveis, mas longe de serem suficientes para elevar o Pelicans ao nível de título. Trocar um ou ambos pode render escolhas valiosas para reconstruir o futuro. Além disso, os dois também sofreram com lesões durante a temporada. Pra piorar, Ingram está em seu último ano de contrato.

A resistência em negociar Trey Murphy é compreensível, dado o ano do ala de 24 anos. Ele está com médias de 19.2 pontos por jogo, a melhor da carreira, mantendo a solidez defensiva.

Herb Jones, que entrou para o Primeiro Time de Defesa da NBA no ano passado, segue brilhando na defesa, com médias de 1,9 roubo por jogo, também a melhor de sua carreira. Murphy também tem tido bons jogos, assim como o calouro Yves Missi, a única boa notícia para o torcedor de New Orleans nesta temporada. Conforme chegamos mais perto da data limite para troca na NBA, em fevereiro, mais e mais rumores devem pairar sob o Pelicans.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA