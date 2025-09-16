NBA: Cam Thomas deverá deixar Nets até o fim da temporada

De acordo com Brian Lewis, setorista do Brooklyn Nets no New York Post, Cam Thomas deverá deixar o time até o final da próxima temporada da NBA. Segundo o jornalista, a decisão mais recente do jogador sinaliza uma ruptura. Afinal, o ala-armador não chegou a um acordo para renovar o contrato e aceitou a oferta qualificatória para seguir mais um ano no Brooklyn.
Desse modo, Thomas será agente livre irrestrito em 2026. Ou seja, poderá assinar com qualquer time da liga na próxima offseason. Então, para Lewis, o futuro do jogador de 23 anos não será no Nets.
“Thomas optou por jogar a temporada com a oferta de quase US$6 milhões e se tornar agente livre irrestrito no ano que vem. Isso praticamente indica uma saída. De modo geral, ao aceitar a oferta qualificatória, um jogador da NBA sinaliza o fim do casamento, não apenas da lua de mel”, afirmou Lewis.
No início da offseason da NBA, Cam Thomas recusou uma oferta do Nets: US$28 milhões por duas temporadas. A princípio, o jogador queria receber US$120 milhões por quatro campanhas. Ou seja, US$30 milhões anuais. A franquia, então, não se mostrou disposta a chegar nesse valor.
No mês passado, o ala-armador aumentou a pedida. Segundo Lucas Kaplan, do portal Nets Daily, Thomas considera que está no mesmo patamar de Jalen Green (Phoenix Suns), Tyler Herro (Miami Heat) e Immanuel Quickley (Toronto Raptors). Os três, aliás, ganham acima de US$30 milhões anuais.
“Uma fonte da liga disse ao Nets Daily onde Cam Thomas vê seu mercado, usando jogadores comparáveis na NBA. Jalen Green, por exemplo, vai ganhar US$33,3 milhões nesta temporada e US$36 milhões nas próximas duas. Já Immanuel Quickley vai receber US$32,5 milhões nos próximos quatro anos. E ainda tem Tyler Herro, com média de US$32 milhões nos próximos dois anos. É onde Thomas vê seu mercado, se não mais alto. Portanto, isso sugere que ele esteja buscando um salário anual acima de US$30 milhões, mais próximo de US$40 milhões”, disse Kaplan.
Em 215 jogos pelo Nets, Thomas alcançou médias de 15,1 pontos, 2,6 rebotes e 2,1 assistências. Na última campanha, ele fez os melhores números da carreira: 24 pontos, 3,8 assistências e 3,3 rebotes. Desse modo foi o cestinha do time. Mas devido a algumas lesões, o ala-armador disputou apenas 25 jogos.
Portanto, sem acordo para extensão de contrato com o Nets, Thomas decidiu aceitar a oferta qualificatória. Segundo Jake Fischer, do portal Substack, o foco do atleta é a offseason de 2026. Ou seja, o próprio ala-armador sabe que seus dias no Brooklyn estão contados.
