NBA: Após jogos de terça-feira, veja a classificação da temporada

A temporada 2024/25 da NBA tem apenas uma semana de jogos, enquanto a classificação apresenta algumas surpresas. Outras, nem tanto. Afinal, o Boston Celtics, atual campeão, é um dos poucos invictos até aqui. Somente Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder (o favorito no Oeste), possuem 100% de aproveitamento.

Após quatro jogos na noite de terça-feira, a NBA apresenta apenas dois times que ainda não venceram: Detroit Pistons e Utah Jazz. Este último, aliás, vem sofrendo com sérios problemas de lesões. Na segunda-feira, por exemplo, perdeu o ala-pivô Taylor Hendricks pelo resto da temporada. Então, diante do Sacramento Kings, foi a vez de Lauri Markkanen se machucar (costas) e não retornar para o segundo tempo. Como resultado, o Kings teve uma vitória tranquila, por 113 a 96, mesmo fora de casa.

Enquanto isso, Dallas Mavericks e Golden State Warriors venceram seus jogos e possuem três vitórias e uma derrota na atual temporada da NBA. O Mavs superou o Minnesota Timberwolves fora de casa. Já o Warriors, após um péssimo primeiro quarto, virou em cima do New Orleans Pelicans.

Por fim, o Denver Nuggets precisou de outra prorrogação para bater um time do Leste. Após vencer o Toronto Raptors nos cinco minutos extras na segunda-feira, o Nuggets derrotou o Brooklyn Nets por 144 a 139. Apesar de atuar fora de casa, Denver teve muitos problemas para superar o adversário. Mas acabou conseguindo, especialmente por conta de uma grande performance do sérvio Nikola Jokic, três vezes MVP.

Confira abaixo a classificação da temporada da NBA

No Leste, Cavs e Celtics ocupam os dois primeiros lugares, enquanto os times da Flórida aparecem logo atrás.

POS LESTE V D % 1 Cleveland Cavaliers 4 0 1.000 2 Boston Celtics 4 0 1.000 3 Orlando Magic 3 1 .750 4 Miami Heat 2 1 .667 5 Chicago Bulls 2 2 .500 6 Atlanta Hawks 2 2 .500 Playoffs 7 Washington Wizards 1 2 .333 8 New York Knicks 1 2 .333 9 Philadelphia 76ers 1 2 .333 10 Charlotte Hornets 1 2 .333 Play-in 11 Brooklyn Nets 1 3 .250 12 Toronto Raptors 1 3 .250 13 Indiana Pacers 1 3 .250 14 Milwaukee Bucks 1 3 .250 15 Detroit Pistons 0 4 .000

Classificação Oeste

Já no Oeste, o Thunder lidera, enquanto Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers e Golden State Warriors possuem três vitórias e uma derrota.

POS OESTE V D % 1 Oklahoma City Thunder 3 0 1.000 2 Phoenix Suns 3 1 .750 3 Dallas Mavericks 3 1 .750 4 Los Angeles Lakers 3 1 .750 5 Golden State Warriors 3 1 .750 6 Los Angeles Clippers 2 1 .667 Playoffs 7 New Orleans Pelicans 2 2 .500 8 Minnesota Timberwolves 2 2 .500 9 Houston Rockets 2 2 .500 10 Memphis Grizzlies 2 2 .500 Play-in 11 Denver Nuggets 2 2 .500 12 Sacramento Kings 2 2 .500 13 San Antonio Spurs 1 2 .333 14 Portland Trail Blazers 1 3 .250 15 Utah Jazz 0 4 .000

Então, nesta quarta-feira, a NBA terá uma rodada de 11 jogos, enquanto times buscam a reabilitação na classificação da temporada.

