NBA anuncia suspensão de jogadores de Heat e Rockets

Amen Thompson e Terry Rozier, jogadores do Houston Rockets e Miami Heat, respectivamente, foram suspensos pela NBA nessa terça-feira. De acordo com a liga, Thompson pegou dois jogos por jogar Tyler Herro ao chão durante briga no último domingo (29). Por outro lado, Rozier vai ficar fora de uma partida.

Mas eles não foram os únicos jogadores penalizados pela NBA. Jalen Green, do Rockets, levou multa de US$35 mil, enquanto seu técnico, Ime Udoka, terá de pagar US$50 mil. Herro, por fim, foi multado em US$25 mil.

No fim das contas, a briga custou caro para todo mundo, mas os suspensos terão de pagar ainda mais. A NBA descontou US$143 mil de Rozier e US$127 mil de Thompson. Embora o atleta de Houston levou suspensão de dois jogos, seu salário é bem menor do que de Rozier.

Publicidade

Então, na realidade, a liga transformou 1/145 dos valores de Amen Thompson vezes dois (jogos suspenso) e 1/174 do salário de Terry Rozier por ser apenas uma partida. Assim, os jogadores de Heat e Rockets estarão fora das próximas rodadas da NBA. Enquanto Houston joga nesta quarta-feira contra o Dallas Mavericks, Miami pega o Indiana Pacers amanhã. Thompson também não joga contra o Boston Celtics, na sexta-feira.

Leia mais

A NBA tem visto mais brigas nas últimas semanas, especialmente após o técnico Joe Mazzulla, do Celtics, defender situações assim.

Publicidade

“A maior coisa que a NBA tirou das pessoas, do ponto de vista do entretenimento, é que você não pode mais brigar em quadra. Então, eu queria que as brigas voltassem. O que é mais divertido do que uma luta? Aliás, na NBA não existe nem falta pesada mais. No beisebol, deixam até os jogadores saírem do banco de reservas para brigar. Eles têm tacos, que são armas. Já na NBA, a única coisa que a gente tem é uma bola de basquete. No hóquei, são tacos e discos. Enfim, a gente não tem direito nem a uma trocação”, afirmou Mazzulla, recentemente.

Além das brigas, o técnico do Celtics defendeu a criação de uma Power Play na NBA. Essa é uma regra de assinatura da NHL, na qual uma equipe é penalizada com a redução temporária do número de jogadores no rinque de patinação. As brigas são tão inusitadas que se tornaram uma atração a parte no hóquei no gelo.

Publicidade

“O basquete é um dos únicos esportes sem uma power play… Digamos que você receba uma falta técnica. Você tem direito a um arremesso, mas não é realmente recompensado por isso. Afinal, se você errar o lance livre, não recebe a recompensa pela falta. Assim, deveria haver uma power play em uma falta técnica. Tipo, você deveria jogar cinco contra quatro por cinco segundos, ou três passes”, finalizou.

Jusuf Nurkic (Phoenix Suns), PJ Washington e Naji Marshall (Dallas Mavericks), foram suspensos na última semana pelo mesmo motivo.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA