NBA: Anthony Edwards pede ao Timberwolves que o avise de troca

A troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers abalou a NBA, enquanto astros como Anthony Edwards pedem aos seus times para serem avisados. Isso porque Anthony Davis e Doncic só ficaram sabendo depois que o negócio foi feito. Normalmente, com jogadores de tal nível, eles recebem um aviso antes. Até LeBron James, quem tem fortes laços com a direção do Lakers, foi surpreendido.

Edwards acha que ninguém mais está em situação de segurança. Especialmente depois que um candidato a MVP sai de um time que ficou por vários anos sem ficar sabendo.

“Isso é louco, pois trocaram o melhor armador da NBA sem que ele ficasse sabendo. Então, é um pouco difícil isso porque ele acabou de levar o time às finais. Me sinto mal por Luka (Doncic), mas estou com medo. Tim (Connelly, presidente do Timberwolves), se você vai me trocar, me avise antes. Quando Luka sai em troca assim, então ninguém está seguro”, disse Anthony Edwards.

Publicidade

Assim como o astro de Minnesota, o três vezes MVP da NBA Nikola Jokic falou sobre a troca.

“Eu mandei uma mensagem para Luka, então é algo que ele não esperava. Não era algo que poderia acontecer normalmente. Mas acho que ele só precisa ficar com sua família no momento. Acho que ninguém esperava, especialmente ele. Mas ninguém está seguro mais na liga. Ele vai fazer um bom trabalho. Penso que ele está pronto para as grandes coisas, mas ele já tinha isso em Dallas”, afirmou Jokic.

Publicidade

Leia mais

A troca de Doncic foi uma surpresa para Anthony Edwards e Nikola Jokic, mas é algo que eles querem mudar pelo resto de suas carreiras na NBA. Apesar de estarem em boas condições em seus times, não pretendem ficar achando que são insubstituíveis. Afinal, é uma liga feita por negócios.

Como na madrugada de sábado para domingo, é algo quase inédito para astros. Ninguém sabia que algo iria acontecer, pois Doncic não estava nos rumores de troca da NBA. Nem Anthony Davis. Não havia qualquer sinal de que eles poderiam sair de seus times.

Publicidade

E saíram.

Anthony Edwards, que está em seu quinto ano na NBA, entendeu só agora como as coisas podem ser. Não adianta ser cestinha ou ídolo da torcida. Os negócios comandam, no fim das contas.

E nesta semana, outros grandes nomes podem e devem sair em troca na trade deadline da NBA. Até os nomes de Kevin Durant e LeBron James começaram a aparecer em rumores.

Publicidade

Quatro jogadores que foram ao All-Star Game da NBA nos últimos anos saíram em troca entre sábado e domingo: De’Aaron Fox, Zach LaVine, Anthony Davis e Luka Doncic.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA