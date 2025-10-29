NBA 2025/26 – Rodada de 29 de outubro

NBA – Rodada de 29 de outubro
Acompanhe com a gente os dez jogos da rodada da NBA nesta quarta-feira, 29 de outubro. A ESPN 2 e o Disney+ exibem dois duelos: Cleveland Cavaliers x Boston Celtics e Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves.
Além disso, o Chicago Bulls recebe o Sacramento Kings. Já no Texas, o Dallas Mavericks enfrenta o Indiana Pacers. No Colorado, por sua vez, o Denver Nuggets pega o New Orleans Pelicans.
Por fim, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.
Houston Rockets x Toronto Raptors – 19h30 (League Pass)
Cleveland Cavaliers x Boston Celtics – 20h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Orlando Magic x Detroit Pistons – 20h (League Pass)
Atlanta Hawks x Brooklyn Nets – 20h30 (League Pass)
Sacramento Kings x Chicago Bulls – 21h (League Pass)
Indiana Pacers x Dallas Mavericks – 21h30 (League Pass)
New Orleans Pelicans x Denver Nuggets – 22h (League Pass)
Portland Trail Blazers x Utah Jazz – 22h (League Pass)
Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves – 22h30 (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
Memphis Grizzlies x Phoenix Suns – 23h (League Pass)
