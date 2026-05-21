Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 21 de maio
Acompanhe com o Jumper Brasil o jogo 2 da final do Leste entre Knicks e Cavaliers
Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 21 de maio
Acompanhe com o Jumper Brasil a única partida válida pelos playoffs da NBA, nesta quinta-feira, 21 de maio.
A ESPN 2 e o Disney+ exibem o jogo 2 da final do Leste entre New York Knicks e Cleveland Cavaliers. Na abertura da série, um jogo de tirar o fôlego, com direito a uma prorrogação e a uma virada histórica. Afinal, o Knicks chegou a estar 22 pontos atrás no placar.
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Além disso, a partida poderá ser acompanhada pelo League Pass.
Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)
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