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Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 21 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil o jogo 2 da final do Leste entre Knicks e Cavaliers

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NBA Playoffs 21 maio
Reprodução / X

Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 21 de maio

Acompanhe com o Jumper Brasil a única partida válida pelos playoffs da NBA, nesta quinta-feira, 21 de maio.

A ESPN 2 e o Disney+ exibem o jogo 2 da final do Leste entre New York Knicks e Cleveland Cavaliers. Na abertura da série, um jogo de tirar o fôlego, com direito a uma prorrogação e a uma virada histórica. Afinal, o Knicks chegou a estar 22 pontos atrás no placar.

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Além disso, a partida poderá ser acompanhada pelo League Pass.

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Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 21h (ESPN 2 / Disney+ / League Pass)

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