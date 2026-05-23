Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 22 de maio
Acompanhe com o Jumper Brasil o jogo 3 da final do Oeste entre Spurs e Thunder
Playoffs da NBA 2025/26 – Rodada de 22 de maio
Acompanhe com o Jumper Brasil a única partida válida pelos playoffs da NBA, nesta sexta-feira, 22 de maio.
O Amazon Prime Video exibe o jogo 2 da final do Oeste entre San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder. Agora, a série vai para o Texas. Por enquanto, cada time venceu um jogo.
Leia mais!
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Além disso, a partida poderá ser acompanhada pelo League Pass.
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Oklahoma City Thunder x San Antonio Spurs – 21h30 (Amazon Prime Video / League Pass)
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