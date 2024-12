NBA 2024/25 – Rodada de 30 de dezembro

Acompanhe com a gente os sete jogos da rodada da NBA nesta segunda-feira, 30 de dezembro. Nenhuma partida terá a transmissão em português.

O destaque da rodada fica por conta do duelo entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors, em San Francisco. Ainda na Califórnia, mas em Sacramento, o Kings recebe o Dallas Mavericks.

Por fim, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Publicidade

Chicago Bulls x Charlotte Hornets – 21h (League Pass)

New York Knicks x Washington Wizards – 21h (League Pass)

Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans – 22h (League Pass)

Denver Nuggets x Utah Jazz – 23h (League Pass)

Cleveland Cavaliers x Golden State Warriors – 0h (League Pass)

Philadelphia 76ers x Portland Trail Blazers – 0h (League Pass)

Dallas Mavericks x Sacramento Kings – 0h (League Pass)

Leia mais sobre a NBA!

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA