NBA 2024/25 – Rodada de 28 de outubro

Acompanhe com a gente os 11 jogos da rodada da NBA nesta segunda-feira, 28 de outubro. Dois duelos terão a transmissão em português para o Brasil. Milwaukee Bucks x Boston Celtics e Los Angeles Lakers x Phoenix Suns serão exibidos pelo canal da NBA Brasil no YouTube.

Além disso, vale destacar o embate entre Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Ou seja, duas das principais equipes da Conferência Oeste. Já no Texas, Houston Rockets e San Antonio Spurs voltam a se enfrentar pela segunda vez em dois dias. No primeiro jogo, melhor para o Spurs.

Por fim, todas as partidas poderão ser acompanhadas pelo League Pass.

Indiana Pacers x Orlando Magic – 20h (League Pass)

Washington Wizards x Atlanta Hawks – 20h30 (League Pass)

Milwaukee Bucks x Boston Celtics – 20h30 (YouTube NBA Brasil / League Pass)

Detroit Pistons x Miami Heat – 20h30 (League Pass)

Cleveland Cavaliers x New York Knicks – 20h30 (League Pass)

Denver Nuggets x Toronto Raptors – 20h30 (League Pass)

Chicago Bulls x Memphis Grizzlies – 21h (League Pass)

Houston Rockets x San Antonio Spurs – 21h (League Pass)

Utah Jazz x Dallas Mavericks – 21h30 (League Pass)

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns – 23h (YouTube NBA Brasil / League Pass)

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings – 23h (League Pass)

