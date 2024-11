Não tem para onde correr na NBA: 76ers precisa de Joel Embiid

O Philadelphia 76ers está mal, mas nada que não possa piorar. Se Joel Embiid demorar para voltar às quadras ou perder muitos jogos, o 76ers corre sérios riscos de ficar fora dos playoffs da NBA. Acha que é pouco? Então, lá vai: o Sixers pode fazer um tank sem querer.

Após 16 jogos, o time possui apenas três vitórias. Agora, pense só o motivo de o 76ers precisar tanto assim de Embiid.

Se você acha que é pelo fato de o time não ter a própria escolha, está muito certo. Mas para quem vai se o 76ers não for para o tank na atual temporada da NBA?

Sim. O Oklahoma City Thunder.

Vamos relembrar alguns fatos aqui.

O 76ers entrou em 2019/20 querendo o título da NBA, após perder para o Toronto Raptors na semifinal do Leste no último lance (arremesso certeiro de Kawhi Leonard do canto da quadra). Então, resolveu não ficar com Butler. Mas aí foi lá e fez pior: deu uma extensão gigantesca a Tobias Harris e tirou Al Horford do Boston Celtics.

Até aí, já deu para entender que as coisas só vão piorar, né?

No 76ers, Horford ainda era uma opção para Embiid? O então técnico Brett Brown o utilizava como ala-pivô na maioria dos jogos, mas quando o MVP de 2023 se machucava, era ele quem virava pivô.

Enquanto isso, Brown tentava mudar a posição de Ben Simmons. Queria que o australiano deixasse de ser armador para jogar como ala-pivô. Tudo isso para abrir espaço para mais um armador com arremesso de três. Até aí, tudo normal.

Mas o Sixers foi mal nos playoffs e resolveu trocar Horford para o Thunder. No pacote, o 76ers teria de enviar uma escolha ao time de Oklahoma City do Draft de 2025 da NBA. Só que tem proteção top 6 para o ano que vem.

Então, basicamente, o 76ers quis abrir espaço em sua folha salarial e receber o três vezes campeão da NBA Danny Green. Até fazia sentido na época, pois o time queria alguém do perímetro para transformar Harris em ala-pivô.

Agora, já sob o comando de Doc Rivers, o 76ers era o time para brigar pelo título da NBA, enquanto Joel Embiid e Ben Simmons fariam a melhor dupla da liga. Tudo dentro do que pensavam.

Joel Embiid teve uma pequena ruptura no menisco na primeira rodada dos playoffs de 2021 da NBA e o 76ers entrou em modo desespero. O adversário, afinal, bateu o New York Knicks. Era o Atlanta Hawks.

Embiid voltou às quadras, após não atuar no jogo que colocou o 76ers na semifinal de conferência. Nos dois primeiros jogos, ele fez 79 pontos no total, mas o Sixers pedeu a partida inicial. Só que em Atlanta, venceu o terceiro e abriu 2 a 1, retomando o mando de quadra. Enquanto isso, o quarto embate era aquele para consolidar a liderança na série e decidir em seus domínios.

Mas ali, Joel Embiid “amassou o aro”. Fez apenas quatro cestas em 20 tentativas e o Hawks empatou. Tudo bem, também. Afinal, o quinto seria em casa. Então, era fazer o que precisava em Philadelphia e, ainda, teria mais dois jogos para vencer um.

O Hawks vencem em Philadelphia. Apesar de Embiid fazer 37 pontos, Trae Young anotou 39 e o 76ers entrou em curto. Isso porque Atlanta colocou Simmons no lance livre 14 vezes. Mas a vitória no sexto jogo em Atlanta deu a entender que, finalmente, ganharia ali e seguiria em busca do título.

Deu tudo errado. Não só por esse lance, mas era decisivo. Ben Simmons passou a bola.

Ben Simmons passed up a wide open dunk in the 4th quarter to tie Game 7 of the East semis vs. the Hawks 3 years ago today 👀

Matisse Thybulle would split the free throws and the Sixers would go on to lose the series.pic.twitter.com/LHuQCEdYGp

