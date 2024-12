Não perca! Joel Embiid e Victor Wembanyama se enfrentam hoje

Joel Embiid e Victor Wembanyama protagonizaram um dos melhores jogos da última temporada. Nesta segunda-feira, Philadelphia 76ers e San Antonio Spurs voltam a se enfrentar. No entanto, em situação bem diferente de 2023/24. Enquanto o Sixers tenta se recuperar na conferência Leste, o Spurs subiu de produção na atual campanha e está na zona de play-in.

Mas mesmo assim, o 76ers é o favorito. O time joga em casa e Embiid estará em quadra para enfrentar Wembanyama. O camaronês (que, apesar disso, jogou pelos EUA nas Olimpíadas) não atuou na última partida, na noite de sábado. Sem ele, o Sixers perdeu por 126 a 99 para o Cleveland Cavaliers. No entanto, não foi exatamente por lesão.

O Sixers vem poupando Joel Embiid em jogos de dias consecutivos. Na sexta-feira, por exemplo, ele enfrentou o Charlotte Hornets e produziu 34 pontos, nove assistências e cinco rebotes. Então, no sábado, ele ficou fora. Pode não ser o melhor dos mundos para o pivô, mas é o que acontece hoje.

De acordo com o próprio Embiid, é possível que ele jamais volte a jogar em dias seguidos. Após estender seu contrato na última offseason, ele pouco atuou pela equipe de Philadelphia. Por enquanto, são apenas sete jogos em 2024/25. Muito pouco para quem foi MVP há duas temporadas e tenta levar o time ao título da NBA.

E é justamente isso que mais preocupa a equipe. Joel Embiid não consegue ter uma sequência de jogos. E o pior: com ele, o Sixers perdeu cinco das sete partidas na atual campanha.

De acordo com o analista Channing Frye, da NBA TV, Joel Embiid não é mais o mesmo da última temporada.

“Estou ansioso pelo jogo entre Victor Wembanyama e Joel Embiid, mas não é mais um jogador para você contar com ele sempre”, disse o ex-jogador da NBA. “Quando ele está saudável, é um dos grandes ‘e se’ da liga”.

É fato que os números estejam contra Embiid na atual temporada, mas vale lembrar que ele foi MVP há dois anos e liderava a Corrida da última campanha até se machucar. Em 29.6 minutos por noite, ele possui médias de 22.3 pontos, 7.3 rebotes, 4.6 assistências, enquanto acerta 42.9% dos arremessos (20.7% de três).

Estatisticamente, é o pior ano do pivô. No entanto, é bom lembrar o que aconteceu na última (e única) vez em que Joel Embiid e Victor Wembanyama se enfrentaram.

O jogador do Sixers teve a melhor partida da carreira ao anotar 70 pontos, além de 18 rebotes. Não que Wembanyama tenha ido mal. Ele fez 33 pontos e pegou sete rebotes, mas a diferença foi grande.

E ali, Embiid ainda era o principal candidato ao prêmio de MVP. Em uma sequência de seis jogos (cinco vitórias), ele fez 42.0 pontos, 9.8 rebotes e 4.7 assistências, enquanto seu nome estava em primeiro na briga.

Mas, de novo, as lesões vieram. Dois jogos depois de anotar 70, ele se machucou e só retornou no fim da fase regular. Depois, Embiid até voltou, atuou pela seleção dos EUA nas Olimpíadas, mas outras contusões aconteceram. Agora, ele tenta repetir o desempenho de antes.

Victor Wembanyama

Assim como em sua temporada de estreia, o francês começou devagar. Entretanto, ele repetiu grandes performances e já acumula marcas importantes para um jovem de 20 anos. Em 2024/25, ele possui 24.7 pontos, 10.0 rebotes, 3.9 assistências, além de 3.8 tocos. Aliás, ele lidera a NBA em bloqueios mais uma vez.

Em seu último jogo, Wembanyama quebrou algumas marcas. Primeiro, ele superou David Robinson com o maior número de jogos consecutivos com, pelo menos, um toco. Depois, tornou-se o pivô a acertar 200 cestas de três mais rápido na história da liga. Aliás, ele o fez em 94 partidas, algo que nem Stephen Curry conseguiu.

Onde assistir

Horário: 21h

TV: NBA League Pass

