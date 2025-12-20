Michael Porter sonha com meta ousada na temporada do Nets

Michael Porter vive um dos melhores momentos da carreira na temporada de estreia no Brooklyn Nets. O ala tornou-se uma primeira opção ofensiva na nova equipe, depois de ter sido um coadjuvante em sua passagem pelo Denver Nuggets. Então, qual é o passo que está por vir agora? Ele conta que mira atingir um dos seus sonhos de infância.

“O All-Star Game, certamente, seria uma realização em minha vida. É uma coisa, afinal, que está lá no fundo da minha mente desde que era uma criança. Não se trata só disso, no entanto. Eu sempre quis ser um dos melhores jogadores da NBA, então ser um all-star mostraria o meu progresso rumo a esse objetivo”, revelou o veterano.

Michael Porter, certamente, está em sua melhor fase ofensiva. Os seus 25,7 pontos por partida são a maior marca em uma temporada de sua carreira com muita folga. Além disso, converte quase 50% dos seus arremessos de quadra e 40% dos tiros de longa distância. Mas ele garante que não entra em quadra pensando em ser all-star.

“Eu quero estar lá, mas não estou pensando muito nisso. Não estou fixado nessa ideia, pois sempre tentei ser uma pessoa mais orientada em processos do que resultados. O meu pensamento, por isso, tem sido fazer a coisa certa todos os dias, a cada jogo do Nets. E, assim, tudo vai acontecer de forma natural”, projetou o atleta de 27 anos.

Desejo e foco

Ter objetivos pessoais é importante, mas também pode ser perigoso. Afinal, como você equilibra ir atrás das suas metas e ajudar o time? Não existe uma “receita” sobre como lidar com o pessoal e o coletivo de forma igual. Para Michael Porter, o segredo tem sido tentar esquecer que possui essa meta individual na temporada do Nets.

“Eu sinto que, quando as pessoas começam a mirar em algo e focar muito firme por um resultado, isso pode tirá-las do rumo. Estou focado, então, em pensar no jogo em si. O grupo de jogadores que temos aqui é muito bom. Quero vencer mais partidas com esse elenco e o que tiver que acontecer, vai acontecer”, cravou o arremessador.

O que também motiva Porter a tratar o objetivo individual de forma tão “desprendida” é fazer planos para qualquer dos resultados possíveis. “Se eu estiver entre os eleitos, vai ser muito legal. Mas, se não acontecer, eu vou tirar férias e vai ser muito bom também. Então, não vou perder a cabeça com qualquer que seja a resposta”, concluiu.

Novo pensamento

Quando saiu do Nuggets, Porter afirmou que sentia que a mudança era necessária para a sua carreira. Ele foi campeão da NBA em Denver, mas sair era a única forma de alçar novos voos na carreira. Em particular, tentar ser um protagonista na liga. Ele se adaptou bem a esse papel no Nets, mas garante que não é fácil como pode parecer às vezes.

“Muitos times estão me marcando ‘em cima’ e quase não tenho espaço. Então, eu já sei que preciso ser muito agressivo e decidido assim que começa a jogada. Mesmo quando estou sem a bola. Tenho que ler todas as possibilidades que a defesa oferece para, com isso, tomar decisões rápidas. Só assim consigo pressionar o outro time”, explicou o ala.

