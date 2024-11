Mavericks supera volta incrível de Nikola Jokic e vence Nuggets

A atuação espetacular de Nikola Jokic não foi suficiente para evitar a vitória do Dallas Mavericks diante do Denver Nuggets. O atual MVP retornou após três jogos fora e conseguiu um triplo-duplo com 33 pontos, 17 rebotes e dez assistências em 39 minutos. No entanto, o Mavs venceu fora de casa, por 123 a 120, na madrugada desta sexta-feira (22), pela Copa NBA.

O triplo-duplo diante do Mavericks foi o quinto seguido de Nikola Jokic pelo Nuggets na temporada. Desse modo, ele se tornou o somente o sétimo jogador na história da NBA a atingir a sequência.

Sem Luka Doncic, o Mavs, por sua vez, contou com o banco de reservas para vencer o Nuggets. Naji Marshall, aliás, terminou como cestinha da equipe, com 26 pontos vindo do banco. Ainda assim, foi PJ Washington o diferencial para a equipe conseguir a vitória. Isso porque, ele marcou sete dos seus 22 pontos nos minutos finais. Além disso, terminou com uma duplo-duplo, com mais 13 rebotes.

Fora de casa, o Mavericks começou o confronto de maneira intensa. Nos primeiros seis minutos do quarto inicial, o time do Texas disparou com oito pontos e Quentin Grimes e abriu 20 a nove no placar. O Nuggets, porém, foi se recuperando a partir daí e diminuindo a desvantagem. No minuto final, a equipe da casa marcou nove pontos e Dallas fechou o período vencendo por 33 a 31.

O início equilibrado deu lugar a um segundo quarto de domínio do Mavs. O principal destaque no período foi Naji Marshall, que marcou dez pontos somente na etapa. O Nuggets, enquanto isso, acumulou erros ofensivos e chegou a ficar atrás por 25 pontos. No fim, uma sequência de pontos de PJ Washington levou o jogo para o intervalo com o Mavericks liderando por 73 a 53.

Na volta dos vestiários, os papéis se inverteram. O domínio ofensivo do Mavs deu lugar a um jogo faltoso e com erros. O Nuggets, por sua vez, conseguiu voltar mais ligado e com maior aproveitamento nos arremessos. Desse modo, o time passou da metade do terceiro quarto perdendo por somente seis pontos. A partir daí, os dois lados trocaram cestas e a equipe texana encerrou o período vencendo por 95 a 89.

Com uma diferença curta, o Nuggets optou por deixar Jokic no banco para o início do último quarto. Ainda assim, o time conseguiu se manter próximo graças a Russell Westbrook. O armador, afinal, acertou três cestas de três pontos seguidas, sendo a última para deixar Denver somente três pontos atrás.

Após o arremessos, Jokic voltou e a virada foi se aproximando. Aos quatro minutos, uma cesta de Michael Porter Jr. deu a liderança para o Nuggets (110 a 108). Após isso, PJ Washington surgiu no jogo e marcou sete dos nove pontos seguidos do Mavs. Assim, o time visitante conseguiu recuperar a frente.

No minuto final, as franquias trocaram idas ao lance livre. Em uma das tentativas, Russell Westbrook errou propositalmente, Jokic pegou o rebote e passou para Jamal Murray acertar do perímetro (119 a 118). Porém, o Mavs aproveitou as faltas seguintes e garantiu o triunfo.

O Mavericks volta para quadra no domingo (24), às 20h, quando visita o Miami Heat. O Nuggets, por sua vez, viaja até Los Angeles, onde enfrenta o Lakers neste sábado (23), 00h30.

