Mark Cuban rejeita rumores sobre fraude no Mavericks

Rumores apontam caso similar ao do Clippers na NBA

Mark Cuban rumores Mavericks Fonte: Reprodução / X

A investigação em torno de Kawhi Leonard e Los Angeles Clippers tem levantado casos similares do passado. Um dos principais envolve Mark Cuban, Dirk Nowitzki e o Dallas Mavericks. Isso porque, em 2014, o astro alemão teria acertado um contrato de US$8 milhões anuais com o Mavs, mesmo com ofertas melhores de outros times.

Para fechar o acordo, os rumores apontaram que Dirk Nowitzki teria recebido por fora. Isso através de um suposto acordo onde uma empresa de Mark Cuban teria pagado a mais pelos direitos de distribuição do documentário The Perfect Shot. Segundo os produtores do filme, porém, o valor pago ao alemão teria sido de US$100 mil por dez anos de direitos.

Cuban, porém, deu detalhes sobre o contrato de Nowitzki no Mavericks. De acordo com o ex-dono da franquia, não houve qualquer fraude para que ele ganhasse menos em Dallas do que em outras equipes. Os US$8 milhões, desse modo, eram o que o time do Texas poderia pagar e o ídolo não teve dúvidas ao aceitar.

“Nowitzki queria ganhar o mesmo que Tim Duncan. Lembro que Duncan tinha feito um acordo de US$10 milhões anuais.  No entanto, o teto salarial ficou em US$58 milhões por três anos seguidos e não estava subindo. Então, era um questão de gerenciar a folha. Eu disse ao Dirk: ‘o teto está congelado. Aqui está o que a gente quer fazer’. Assim, ele aceitou”, disse Cuban, sobre a época que era dono do Dallas Mavericks.

Em 2016, após um aumento no teto, o Cuban aumentou o salário de Nowitzki no Mavericks para US$25 milhões. Desse modo, segundo ele, uma prova de que não havia nenhum acordo por fora, mas, sim, um problema com a folha salarial.

Os rumores em relação ao Mavericks na gestão Mark Cuban voltaram à tona devido às investigações contra Kawhi Leonard. O astro é alvo de um processo da NBA que apura suposta fraude no contrato dele com o Los Angeles Clippers. Segundo o jornalista Pablo Torre, o camisa 2 teria recebido um valor da empresa Aspiration, como um adicional ao salário dele na liga, logo após Steve Ballmer, dono da franquia, ter investido US$50 milhões no grupo.

Acontece que Kawhi Leonard pouco fez pela empresa. Segundo Torre, o auge da parceria teria sido um boneco que custava cerca de US$15. Ou seja, algo que jamais cobriria os valores. Assim, surgiram as suspeitas da NBA.

Mark Cuban, porém, não acredita na fraude por parte do Clippers. Para o ex-dono do Mavericks, não existem provas que comprovem que de fato Steve Ballmer e Leonard tenham burlado o teto salarial.

“Antes de Joe Sanberg (dono da Aspiration) fechar esse acordo com Leonard, ele sabia que não tinha dinheiro”, disse Mark Cuban. “Todo o dinheiro que Ballmer investiu já tinha ido embora. Se houvesse algum acordo entre Ballmer e qualquer pessoa, qualquer um com meio cérebro iria guardar aquele dinheiro”.

