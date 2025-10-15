NBA: Rumores sobre Trae Young crescem após publicação

Nesta offseason, o Atlanta Hawks não ofereceu uma extensão de contrato para Trae Young e isso gerou diversos rumores sobre seu futuro na NBA. Isso porque ele vai para seu último ano com de vínculo garantido com a franquia e pode se tornar agente livre ao término de 2025/26. Na terça-feira (14), o astro alimentou ainda mais especulações com uma publicação no X (antigo Twitter): “são só negócios”.

Continua após a publicidade

“It’s just business…” 😂 — Trae Young (@TheTraeYoung) October 14, 2025

Trae Young é elegível a uma extensão prévia de contrato com o Atlanta Hawks desde o início da offseason. Afinal, ele assinou um contrato máximo da NBA de cinco anos e US$215 milhões em 2021. A opção agora é de de US$229 milhões por quatro temporadas. O acordo, a princípio, garantiria o jogador na equipe até 2030.

Continua após a publicidade

Com opção no contrato para 2026/27, Trae Young pode abrir mão dos US$48.9 milhões que teria direito para assinar com outros times da NBA, segundo rumores. E a próxima campanha é muito decisiva para o Hawks, pois a equipe fez boas adições no mercado e tem chances reais de brigar pelo topo do Leste com as prováveis quedas de Boston Celtics e Milwaukee Bucks entre os favoritos.

Seu futuro na NBA fica em dúvida, sobretudo por ter ficado insatisfeito em não receber uma oferta do Hawks. De acordo com Marc J. Spears, da ESPN, Young ficou desapontado com a direção. Fato, portanto, que alimentou rumores.

Continua após a publicidade

“Há uma nova diretoria em Atlanta tentando tomar decisões. Mas, pelo que estou ouvindo agora, e se pode perceber pelo tuíte de Trae Young é que ele está decepcionado por não ter sido oferecido um contrato. Então, não se surpreenda se ele decidir que quer ver o que acontece na próxima offseason”, disse o jornalista.

Leia mais!

O tuíte mencionado por Spears foi uma publicação de Trae Young em agosto. O armador respondeu uma postagem do jogador do Dallas Cowboys, da NFL, Micah Parsons. Nela, o craque da NBA o incentivava a “receber o que merece” financeiramente.

Continua após a publicidade

“É por isso que você paga o homem adiantado. Quando alguém aceita menos para ficar em um lugar que queria ficar para sempre, você faz isso… o preço só sobe agora! Receba o que você merece, mano!”, escreveu o armador à época.

Young está se preparando para sua oitava temporada com o Hawks. Entretanto, Atlanta só chegou aos playoffs três vezes com ele no elenco. Além disso, não vai à pós-temporada desde 2023. Com médias de 24.2 pontos, 3.1 rebotes e 11.6 assistências por jogo na última temporada, Tre Young é principal nome da franquia nos últimos anos.

Continua após a publicidade

San Antonio Spurs

É verdade que houve tempos em que a extensão de contrato de Trae Young pareceu ainda mais longe no Hawks. Afinal, vários rumores chegaram a apontar o astro como alvo do San Antonio Spurs. Esse interesse nunca se materializou em propostas, até onde se sabe. O jornalista Marc Stein, no entanto, conta que os representantes do jogador estiveram confiantes de que ele atuaria no Texas.

“Houve um momento em que os agentes de Trae o viam como a opção ideal para atuar ao lado de Victor Wembanyama. Era tão possível que, por exemplo, rumores davam conta dessa chance. Mas, desde então, muita coisa mudou. Ele era agenciado por Rich Paul naquele instante. Agora, ele saiu da Klutch e está com outra empresa”, contou o repórter.

Continua após a publicidade

Para Stein, as especulações sobre Young no Spurs confirmam outro boato que circulava nos bastidores. O agente monitorava de perto a intenção do Spurs de adquirir um armador de elite. “Rich estava determinado a colocar um dos seus armadores All-Stars em San Antonio. Ou seja, era Trae, De’Aaron Fox ou Darius Garland com Wembanyama. Pois acabou sendo Fox”, completou.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA