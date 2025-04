Luka Doncic discute com fã e é expulso por engano em derrota do Lakers

Não chega a ser uma surpresa se alguém disser que Luka Doncic foi expulso em um jogo do Los Angeles Lakers. Afinal, o jovem craque tem as constantes e intensas reclamações com os árbitros como uma marca da sua conduta em quadra. Mas, nessa terça-feira, ele virou uma vítima dessa fama. O jogador foi excluído da derrota contra o Oklahoma City Thunder porque um juiz entendeu ter sido o alvo de uma provocação por engano.

“Eu nunca fiz um torcedor ser retirado do ginásio. Nunca. Mas, se eles falam, posso falar também. Vou responder qualquer tipo de provocação, bem como sempre fiz. Aquilo não teve nada a ver com a arbitragem, então eu realmente não entendi o que aconteceu ali. Não sei se tem como explicar”, desabafou o ala-armador esloveno. Ele ficou de fora dos últimos oito minutos do revés dos angelinos por 136 a 120.

Doncic foi expulso porque foi a sua segunda falta técnica na noite. Ele havia recebido a anterior no terceiro período, depois de reclamar sobre uma falta não marcada em um companheiro de time. A arbitragem relatou que a segunda infração se deveu ao astro “olhar de forma direta para um juiz e proferir linguagem vulgar”. Segundo o próprio torcedor que bateu boca com o ala-armador, tudo foi um grande mal-entendido.

“Durante a partida, eu falei que o arremesso dele estava curto. Ele errou um arremesso logo em seguida, virou em minha direção e me respondeu com um palavrão. Acho que estava falando comigo e imagino que tenha sido o motivo da falta técnica. O juiz viu o comentário dele e decidiu puni-lo. Mas, sim, eu acho que ele estava falando comigo”, contou o torcedor, Jeremy Price, à ESPN.

Decisivo

Dá para dizer que Luka Doncic ter sido expulso, a princípio, mudou o jogo para o Lakers. E para pior. O time californiano vencia a partida por um ponto quando a confusão levou à saída do craque. O Thunder, em seguida, fecharia o jogo com uma parcial de 29 a 12. Um jogo equilibrado, em síntese, virou um passeio. Para o técnico JJ Redick, esse “mal-entendido” foi decisivo para a derrota dos visitantes.

“Esse foi um grande jogo de basquete, antes de tudo. É chato que não tenha terminado, então, da forma como todos os fãs do jogo gostariam que acabasse. A verdade é que a tomada de decisão de algumas das partes individuais envolvidas na partida causou um impacto decisivo nos rumos do resultado. É uma infelicidade, mas foi isso”, lamentou o jovem treinador.

É claro que a ausência de Doncic é uma perda técnica crucial para o Lakers. Mas, além disso, carrega um fator intangível. A equipe se abalou com tudo o que aconteceu. “Os dois times sabiam que seria uma atmosfera e nível de competição de playoffs. Mas tudo ficou estranho. A partida simplesmente ficou estranha depois da expulsão de Luka”, explicou LeBron James.

Pessoal?

O estilo “contestador” de Doncic, certamente, tem um impacto negativo na sua relação com os árbitros. Todos já entram em quadra atentos à conduta do esloveno. Mas esse histórico não pode servir como um agravante na hora de punir o astro. Não pode, mas, para Jarred Vanderbilt, serve. O ala crê que os juízes mostraram ter uma rixa pessoal com o colega na aplicação da primeira falta técnica.

“Luka achou que sofri uma falta no lance. E estava certo, pois tomei um tapa na cabeça durante o lance. Ele só estava dizendo aos árbitros o que aconteceu. Mas eles disseram que falariam com qualquer jogador do nosso time, menos com Luka. Então, a meu ver, pareceu um problema pessoal da parte deles”, acusou o especialista defensivo.

