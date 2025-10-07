Lenda da NBA cutuca Tyrese Maxey e 76ers

Tyrese Maxey viveu uma temporada dura pelo Philadelphia 76ers na NBA. Em 2024/25, o astro sofreu com lesões e não conseguiu repetir a boa fase do ano anterior, enquanto viu o Sixers ficar entre os piores do Leste sem Joel Embiid e Paul George. Desse modo, afirmou que foi a primeira vez em que experimentou perder no basquete.

“Eu aprendi muito na temporada passada”, disse Tyrese Maxey. “Acho que a principal coisa que fiz, na minha vida pessoal, foi começar a focar de verdade na minha saúde mental. Como eu disse, nunca havia perdido na minha carreira. Então, foi bom passar por isso e também me tornar um líder melhor. Liderar jovens, o time e tentar manter todos positivos”.

A fala de Tyrese Maxey, porém, gerou diferentes reações. Walt Frazer, que é lenda do New York Knicks, criticou o armador pela forma como se expressou em relação à temporada passada. Além disso, ele aproveitou para alfinetar o astro de uma das franquias da qual construiu uma forte rivalidade quando jogador.

“Bem, é melhor se acostumar. As coisas não parecem boas”, provocou a lenda da NBA.

Para a lenda da NBA, desse modo, Tyrese Maxey vai continuar em um Philadelphia 76ers ‘perdedor’. Ainda mais após os resultados do ano passado, com um time que ficou com 24 vitórias e 58 derrotas e mostrou de vez os problemas físicos de Joel Embiid e Paul George. Então, como as lesões podem voltar a ameaçá-los, o armador pode ver a equipe ter mais uma temporada ruim.

Maxey, porém, pretende fazer diferente. Primeiro, o armador aproveitou a offseason para cuidar da saúde mental. Além disso, ele promete ter uma versão mais madura, onde quer liderar os jovens jogadores do elenco. Assim, assumindo a função de ‘veterano’ do grupo, caso Embiid e George desfalquem o time.

“Este ano, com certeza planejamos ser melhores e estamos trabalhando muito para isso”, completou Tyrese Maxey. “Eu comecei a escrever mais, ler mais. Fiz algumas coisas diferentes nas férias para manter minha saúde mental e meu astral no lugar certo. Meu ânimo tem de estar alto, para o time e para o meu jogo também. Então é isso que vou garantir que aconteça este ano. E nós seremos melhores”.

Por fim, Tyrese Maxey vai para sua sexta temporada na NBA. No ano passado, em 52 jogos, ele teve médias de 26.3 pontos, 6.1 assistências e 3.3 rebotes.

