NBA: Jaylen Brown revela estar triste com offseason do Celtics

Jaylen Brown não gostou das mudanças feitas pelo Boston Celtics na offseason da NBA. Com Jayson Tatum lesionado, a franquia optou por uma reconstrução quase que total do elenco. Saíram titulares com salários altos e chegaram nomes mais baratos, indicando que a equipe não vai brigar por nada na temporada 2025/26.

As saídas de maior destaque do Boston Celtics na agência livre da NBA foram Jrue Holiday e Kristaps Porzingis. Dois titulares importantes da campanha campeã de 2024, os astros foram trocados para a franquia reduzir a folha salarial. Além disso, o time não renovou com Al Horford e Luke Kornet para 2025/26.

“É um pouco triste”, disse Jaylen Brown. “Muitos caras com quem passei bastante tempo não estão mais aqui. Nós tivemos um grande grupo nos últimos anos. Então, ver que eles não fazem mais parte do time terá impacto. Porém, temos cinco novos jogadores que precisamos integrar e adaptar ao sistema. Desse modo, estou tentando acelerar essa construção de química, de confiança, para que vocês vejam um bom elenco quando estivermos em quadra”.

As mudanças do Celtics na offseason da NBA aconteceram por conta da grave lesão de Jayson Tatum. O astro rompeu o tendão de Aquiles nos playoffs de 2025 e deve perder toda a campanha em 2025/26. Sem o astro, a franquia entendeu que não conseguiria brigar pelo título. Então, o time reduziu os custos para investir na agência livre do ano que vem.

Com as saídas de nomes importantes, chegaram diversos novos jogadores. Os principais foram Anfernee Simons, Chris Boucher e Luke Garza.

Enquanto isso, o Celtics terá ainda os astros Jaylen Brown e Derrick White, que devem tentar liderar o elenco em 2025/26. Ainda assim, analistas veem como baixa a chance de Boston brigar pelas primeiras posições do Leste. Logo, não descartam que os dois tenham presença reduzida nos jogos na fase regular.

Por fim, outro pilar do elenco do Celtics na nova campanha da NBA é o armador Payton Pritchard. Eleito o melhor reserva da liga em 2025, ele deve ganhar a posição de titular do elenco com a saída de Jrue Holiday. Desse modo, garante que o objetivo de Boston não mudou, apesar de saídas importantes e da lesão de Tatum.

“Esse é um ano para provarmos que demos um passo adiante e mostrarmos que ainda somos um time. Nós vamos reunir forças, criar uma unidade dentro de quadra e, com isso, competir em alto nível. O pensamento é vencer cada jogo para fazer uma grande campanha e ser campeão. Então, com toda certeza, esse não vai ser um ano sabático”, garantiu Pritchard.

Celtics fora da briga pelo título da NBA: Outro patamar

O Celtics sempre brigou pelo título da NBA nos últimos anos e foi campeão com Jaylen Brown sendo o MVP das finais de 2024. Mas, com tantas ausências e uma reposição no mercado abaixo do que poderia, o time não deve brigar pelos primeiros lugares. Ao menos, no papel.

Isso porque o time de Boston tentou sair dos níveis de multas da liga, o que dá um certo alívio financeiro. Se não vai disputar título, não vale pagar tantas taxas. Foi assim, então, que a direção do Celtics preparou o grupo para a nova campanha da NBA. Não é necessariamente um tank, mas um “ano sabático”.

E ainda tem o fato de que o Celtics conta com a própria escolha no próximo Draft da NBA, algo que não pode ser descartado. Vale lembrar que o recrutamento de 2026 é um dos mais fortes dos últimos anos, especialmente no topo.

