LeBron James aponta time mais pressionado da NBA em 2026

A maioria das equipes da liga iniciam a disputa da nova temporada nessa quarta-feira. Mas nem todas estão nas mesmas condições antes da bola subir. Sempre há aquelas que jogam com menos expectativa, enquanto outras operam com maior cobrança de resultados imediatos. Então, quem é o mais pressionado entre todos? Para LeBron James, um time da NBA que conhece muito bem ocupa essa posição.

Continua após a publicidade

“Eu acho que ninguém está mais pressionado hoje do que o Cleveland Cavaliers. E é uma pressão interna, antes de tudo. Eles jogaram um ótimo basquete na temporada passada, mas, como alguém que olha de longe, creio que se cobram para darem um próximo passo agora. Pois aposto que viram as finais da NBA pensando que eles deveriam ter enfrentado Oklahoma City”, opinou o craque.

É claro que, por causa de sua história com a franquia, LeBron James está sempre de olho no Cavs. Mas, de fato, o time se firmou como uma ameaça e candidato ao título durante a última temporada. Ganhou 64 jogos e, com isso, entrou nos playoffs como líder do Leste. Tudo terminou em decepção, no entanto, com a segunda eliminação seguida nas semifinais de conferência.

Continua após a publicidade

“Com Cleveland, a questão não é a temporada regular mais. Eles já sabem que podem fazer 60 vitórias, então o objetivo não é esse. Esses 82 jogos serão sobre criar hábitos positivos e jogar basquete da forma correta, pois tudo gira em torno dos playoffs. Não estou dizendo para ignorarem o resto do ano, mas isso já não importa tanto mais”, completou o ala do Los Angeles Lakers.

Leia mais sobre LeBron James

Próximo passo

Ser campeão nunca é uma tarefa fácil e envolve muitas variáveis. Mas, certamente, os resultados do Cavaliers estão bem abaixo do esperado quando se compara temporada regular e playoffs. Por isso, não é só LeBron James que o indica como um time da NBA sob alta cobrança. O ídolo Steve Nash, parceiro do ala no podcast “Mind The Game”, concorda com essa visão.

Continua após a publicidade

“Cleveland, antes de tudo, fez uma campanha incrível na última temporada. É muito fácil para todos minimizarem isso por causa da eliminação, mas houve motivos. Eles tiveram lesões mais uma vez. Se estivessem saudáveis, eu acho que a série contra Indiana teria sete jogos. Não sei se diria que estão sob pressão, mas há uma urgência em entender o encaixe e se precisam de uma troca”, afirmou o lendário armador.

Nash crê que a chave do sucesso para o Cavs, antes de tudo, é notar como a campanha regular e os playoffs exigem qualidades diferentes. “Esse time precisa entender o que é necessário para ter sucesso na pós-temporada. Afinal, quanto tempo, esforço, energia e foco precisamos colocar nisso? Séries te levam a cenários diferentes, então devem ter um comprometimento para superar tudo”, concluiu.

Continua após a publicidade

Reforço

Depois do fracasso nos playoffs, houve pressão de todos os lados por mudanças no Cavaliers. Mas a franquia escolheu manter o elenco intacto ao máximo. Talvez, a principal mudança tenha sido a saída de Ty Jerome como agente livre e a chegada de Lonzo Ball. James sabe que essa alteração não foi uma escolha, mas acredita que foi uma reposição muito boa.

“Lonzo foi um ótimo reforço. É um armador grande, alto e longo, mas também com uma mente brilhante em quadra. Eu acho que voltou às quadras bem na última temporada. É claro que a equipe ainda precisa entender o quanto pode contar com ele. Mas, por ora, acho que foi uma grande contratação mesmo”, elogiou o futuro membro do Hall da Fama.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA